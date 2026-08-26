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ഐസിസി ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്: ബുംറയെ പിന്തള്ളി മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് ഒന്നാമത്; ബാറ്റിങ്ങിൽ മുന്നേറി റിഷഭ് പന്ത്

ബുംറയെ വീഴ്ത്തി സ്റ്റാർക്ക് ഒന്നാമത്; ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ ചരിത്ര നേട്ടവുമായി ഓസീസ് താരം; പന്ത് ഏഴാമത്.

ICC RANKINGS MITCHELL STARC NO 1 TEST BOWLER RISHABH PANT ICC RANKING BUMRAH ICC TEST RANKING
ICC Rankings (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 5:15 PM IST

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ദുബായ്: ഐസിസിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ടെസ്റ്റ് ബൗളിങ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ താരം ജസ്പ്രീത് ബുംറയെ മറികടന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പേസർ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്ത് ആറ് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി ബാറ്റിങ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ മക്കായ്‌യിൽ നടന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് 36-കാരനായ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിനെ കരിയറില ആദ്യമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചത്. മത്സരത്തിൽ താരം 10 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ ബുംറയെയും ന്യൂസിലാൻഡിന്‍റെ മാറ്റ് ഹെൻറിയെയും മറികടന്ന് സ്റ്റാർക്ക് രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്നു. 2024 ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൈയാളുകയും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ഒന്നാമനായി തുടരുകയും ചെയ്‌ത ബുംറ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്കും മാറ്റ് ഹെൻറി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കും പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.

ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പരമ്പരയിൽ ബുംറ കളിക്കാതിരുന്നതും ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ സ്റ്റാർക്ക് 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി സീരീസ്' ആയതുമാണ് ഈ മാറ്റത്തിന് കാരണമായത്. തന്‍റെ 15 വർഷത്തെ ടെസ്റ്റ് കരിയറിൽ ഭൂരിഭാഗവും ആദ്യ 10 റാങ്കിനുള്ളിൽ തുടർന്ന സ്റ്റാർക്ക്, കഴിഞ്ഞ ആഷസ് പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യ മൂന്നിൽ എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.

മറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ബൗളർമാരായ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് (നാലാം സ്ഥാനം), നഥാൻ ലിയോൺ (പത്താം സ്ഥാനം) എന്നിവരും റാങ്കിങ് മെച്ചപ്പെടുത്തി. പാകിസ്ഥാനെതിരായ ഹെഡിങ്‌ലി ടെസ്റ്റിൽ തിളങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാരായ ഒല്ലി റോബിൻസൺ 15 സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്ന് 11-ാമതും, ജോഷ് ടങ് 16 സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്ന് 17-ാമതുമെത്തി.

ബാറ്റിങ്ങിൽ ഋഷഭ് പന്തിന്‍റെ കുതിപ്പ്

ലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ഗാലെ ടെസ്റ്റിന്‍റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ അതിവേഗ അർധസെഞ്ചുറി നേടിയതാണ് ഋഷഭ് പന്തിന് തുണയായത്. ആറ് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ പന്ത് സംയുക്തമായി ഏഴാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ബാറ്റിങ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ഹാരി ബ്രൂക്ക്, ജോ റൂട്ട് എന്നിവർ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമ്പോൾ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ താരങ്ങളായ സ്റ്റീവ് സ്‌മിത്ത്, ട്രാവിസ് ഹെഡ് എന്നിവരാണ് മൂന്നും നാലും സ്ഥാനങ്ങളിൽ. ഇന്ത്യൻ താരം കെ.എൽ രാഹുൽ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്ന് 30-ാം റാങ്കിലെത്തി.

മറ്റ് താരങ്ങളിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ കാമറൂൺ ഗ്രീൻ (21-ാം സ്ഥാനം), ശ്രീലങ്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ ധനഞ്ജയ ഡി സിൽവ (22-ാം സ്ഥാനം), പാകിസ്ഥാന്‍റെ അബ്ദുള്ള ഷഫീഖ് (27-ാം സ്ഥാനം) എന്നിവരും ബാറ്റിങ്ങിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കി. ടെസ്റ്റ് ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ വെറ്ററൻ താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്കും കാമറൂൺ ഗ്രീൻ 17-ാം സ്ഥാനത്തേക്കും ഒല്ലി റോബിൻസൺ 23-ാം സ്ഥാനത്തേക്കും ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

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ICC RANKINGS
MITCHELL STARC NO 1 TEST BOWLER
RISHABH PANT ICC RANKING
BUMRAH ICC TEST RANKING
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