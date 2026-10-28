ടി20 റാങ്കിങ്: സഞ്ജുവിന് വൻ കുതിപ്പ്, ഇഷാന് കിഷനെ മറികടന്ന് അഭിഷേക് ഒന്നാമത്
ഐസിസി റാങ്കിങ്: അഭിഷേക് ശർമ്മ വീണ്ടും ഒന്നാമത്; സഞ്ജു സാംസൺ 20-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു, ജാൻസെൻ ഒന്നാം നമ്പർ ടെസ്റ്റ് ബൗളറും ഓൾറൗണ്ടറും.
Published : October 28, 2026 at 3:53 PM IST
ദുബായ്: ഐസിസി പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ ടി20 ബാറ്റിങ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ യുവതാരം അഭിഷേക് ശർമ്മ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ഇതേ ഫോർമാറ്റിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ മികച്ച മുന്നേറ്റത്തോടെ റാങ്കിങ്ങിൽ 20-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നത് ഇന്ത്യന് ആരാധകർക്ക് ആവേശമായിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ചരിത്ര നേട്ടവുമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ മാർക്കോ ജാൻസെൻ ബൗളിങ്ങിലും ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ പട്ടികയിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
ടി20 റാങ്കിങ്ങിൽ തിളങ്ങി അഭിഷേകും സഞ്ജുവും
ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിൽ വെല്ലിംഗ്ടണിൽ വെച്ച് തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറി നേടിയതോടെയാണ് അഭിഷേക് ശർമ്മ ഒന്നാം റാങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. വെറും 35 പന്തുകളിൽ നിന്ന് സെഞ്ച്വറി തികച്ച താരം 38 പന്തിൽ 113 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഇതോടെ സഹതാരം ഇഷാൻ കിഷനെ മറികടന്നാണ് അഭിഷേക് ഒന്നാമതെത്തിയത്. റാങ്കിങ്ങിൽ ആറ് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയാണ് സഞ്ജു സാംസൺ 20-ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്.
New No.1 T20I batter 🏏 New No.1 Test bowler 🔥 New No.1 Test all-rounder 👊 A massive week in the ICC Men's Player Rankings as two in-form stars ascend to the top spots 😲 https://t.co/nwWCLiixZn— ICC (@ICC) October 28, 2026
ടെസ്റ്റിൽ ജഡേജയുടെ ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിച്ച് ജാൻസെൻ
ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് മാർക്കോ ജാൻസെനെ ഇരട്ട നേട്ടത്തിന് അർഹനാക്കിയത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 85 റൺസ് നേടുകയും അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്ത ജാൻസെൻ, ബൗളിങ് റാങ്കിങ്ങിൽ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിനെയും ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ രവീന്ദ്ര ജഡേജയെയും പിന്നിലാക്കിയാണ് ഒന്നാമതെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിലേറെയായി ജഡേജയായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് ഓൾറൗണ്ടർമാരിൽ ഒന്നാമത്.
മറ്റ് പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ
- ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ ടെംബ ബാവുമ ടെസ്റ്റ് ബാറ്റിങ് റാങ്കിങ്ങിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഹാരി ബ്രൂക്ക് മാത്രമാണ് ഇനി ബാവുമയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത്.
- ഓസ്ട്രേലിയൻ പേസർ സ്കോട്ട് ബോളണ്ട് ടെസ്റ്റ് ബൗളിങ് റാങ്കിങ്ങിൽ ആറാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
- ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ ഫിൻ അലൻ ടി20 ബാറ്റിങ്ങിൽ 25-ാം സ്ഥാനത്തേക്കും ക്യാപ്റ്റൻ മിച്ചൽ സാന്റ്നര് ബൗളിങ്ങിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്കും ഉയർന്നു. ഇന്ത്യയുടെ അർഷ്ദീപ് സിങ് ബൗളിങ് റാങ്കിങ്ങിൽ 15-ാം സ്ഥാനത്താണ്.
- ഏകദിന റാങ്കിങ്ങിൽ പാകിസ്ഥാൻ പേസർ ഷഹീൻ അഫ്രീദി ബൗളർമാരുടെ പട്ടികയിൽ ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായ് ഏഴാം സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ മുതിർന്ന താരം മുഹമ്മദ് നബി ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി.
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