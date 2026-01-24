ETV Bharat / sports

ഐസിസി ചെയര്‍മാന്‍ ജയ് ഷായുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പിന്നാലെ ബിസിബി ചെയര്‍മാന്‍ അമിനുല്‍ ഇസ്ലാം ബുള്‍ബുളിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക ഇമെയില്‍ അയച്ചു

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐപിഎല്ലില്‍ നിന്ന് മുസ്തഫിസുര്‍ റഹ്മാനെ പുറത്താക്കിയതിനെത്തുടര്‍ന്നുള്ള സുരക്ഷാ ആശങ്കകള്‍ മുന്നിര്‍ത്തി ഇന്ത്യയില്‍ നടക്കുന്ന ട്വന്‍റി-20 ലോകകപ്പില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന് (ബിസിബി) അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സിലിന്‍റെ (ഐസിസി) കടുത്ത നടപടി. ലോകകപ്പില്‍ ബംഗ്ലാദേശിന് പകരം സ്കോട്ട്‌ലന്‍ഡ് കളിക്കുമെന്ന് ഐസിസി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.

വെള്ളിയാഴ്ച ദുബായില്‍ ചേര്‍ന്ന ഐസിസി ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് നിര്‍ണായക തീരുമാനമുണ്ടായത്. ഐസിസി ചെയര്‍മാന്‍ ജയ് ഷായുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പിന്നാലെ ബിസിബി ചെയര്‍മാന്‍ അമിനുല്‍ ഇസ്ലാം ബുള്‍ബുളിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക ഇമെയില്‍ അയച്ചു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഐസിസി നല്‍കിയ 24 മണിക്കൂര്‍ സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ മറുപടി നൽകാത്തതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഈ നടപടി.

ഐസിസിയെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ ബംഗ്ലാദേശ് ബോര്‍ഡ് ധാക്കയില്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയത് ചട്ടലംഘനമാണെന്ന് ഐസിസി വൃത്തങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയില്‍ പൂര്‍ണ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ഐസിസി ആവര്‍ത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും, ബംഗ്ലാദേശ് സ്പോര്‍ട്സ് മിനിസ്ട്രി അഡ്വൈസര്‍ ആസിഫ് നസ്രുള്‍ യാത്രക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സ്കോട്ട്‌ലന്‍ഡ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പ്രതികരിച്ചെങ്കിലും, വൈകാതെ തന്നെ അവര്‍ക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

പുതിയ സാഹചര്യത്തില്‍ സ്കോട്ട്‌ലന്‍ഡിന്‍റെ നാല് ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളില്‍ ആദ്യത്തേത് ഫെബ്രുവരി 7-ന് വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനെതിരെ കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ നടക്കും. തുടര്‍ന്ന് ഇറ്റലി (ഫെബ്രുവരി 9), ഇംഗ്ലണ്ട് (ഫെബ്രുവരി 14) എന്നിവരുമായി കൊല്‍ക്കത്തയിലും, ഫെബ്രുവരി 17-ന് നേപ്പാളിനെതിരെ മുംബൈയിലും അവര്‍ ഏറ്റുമുട്ടും.

ബംഗ്ലാദേശിലെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ വിലക്കണമെന്ന നിർദേശം ഉയർന്നുവന്നത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് പേസർ മുസ്‌തഫിസുറിനെ ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് ബിസിസിഐ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ പൊതുജന ഹർജിയും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ അന്താരാഷ്‌ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്കണമെന്ന പൊതു താത്പര്യ ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനോ ഇന്ത്യൻ അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്ത് അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താനോ കോടതികളോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതിയുടെ സമയം പാഴാക്കിയെന്നുമായിരുന്നു കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.

ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശ് പിന്മാറിയാൽ സാമ്പത്തികമായും കായികമായും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ രാജ്യത്തുണ്ടാകുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

