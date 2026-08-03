സഹതാരത്തെ ഒത്തുകളിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു, വാട്സാപ് ചാറ്റുകൾ മുക്കി; യുഎസ് ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന് പണി കിട്ടി
അബുദാബി ഒത്തുകളി കേസ്: യുഎസ് താരം അഖിലേഷ് റെഡ്ഡിക്ക് എട്ട് വർഷം വിലക്ക്.
Published : August 3, 2026 at 6:36 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ അഴിമതി വിരുദ്ധ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് അമേരിക്കന് താരം ബോഡുഗം അഖിലേഷ് റെഡ്ഡിക്ക് എട്ട് വർഷത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഐസിസി അഴിമതി വിരുദ്ധ ട്രിബ്യൂണലിന്റേതാണ് നടപടി. 2025 ൽ യുഎഇയിൽ നടന്ന അബുദാബി ടി10 ടൂർണമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തുകളി ശ്രമങ്ങളാണ് 26-കാരനായ റെഡ്ഡിയുടെ കരിയറിന് കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയത്. എമിറേറ്റ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന് വേണ്ടി ഐസിസി നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് താരം ഒടുവിൽ കുടുങ്ങിയത്. താല്ക്കാലിക സസ്പെൻഷനിലായ 2025 നവംബർ 21 മുതൽ താരത്തിന്റെ എട്ട് വർഷത്തെ വിലക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
താരത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രധാന കുറ്റപത്രം
മൂന്ന് ഗുരുതര നിയമലംഘനങ്ങളാണ് താരത്തിനെതിരെ ട്രിബ്യൂണൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മത്സരഫലത്തെയോ കളിരീതിയെയോ അവിഹിതമായി സ്വാധീനിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തുകളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേത് (Article 2.1.1). ഒത്തുകളിക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കാൻ മറ്റ് കളിക്കാരെ നിർബന്ധിക്കുകയും അതിനായി പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് രണ്ടാമത്തെ കുറ്റം (Article 2.1.4). അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ മൊബൈൽ ഫോണിലെ പ്രധാന സന്ദേശങ്ങളും ഡാറ്റയും മനഃപൂർവം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് മൂന്നാമത്തെ കുറ്റമായി ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് (Article 2.4.7).
USA cricketer Bodugum Akhilesh Reddy has been banned from all cricket for eight years by the ICC after being found guilty of three counts of breaking anti-corruption rules by a tribunal. pic.twitter.com/rSncKkysCe— Sky Sports Cricket (@SkyCricket) August 3, 2026
ഹോട്ടൽ മുറിയിലെ ഒത്തുകളി ആസൂത്രണം
ആസ്പിൻ സ്റ്റാലിയൻസ് ടീമിന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വെച്ചാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. ടീം മാനേജ്മെന്റിനു വേണ്ടിയെന്ന വ്യാജേന, കളിയിൽ ബോളിംഗിനിടെ കൂടുതൽ റണ്ണുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ റെഡ്ഡി തന്റെ സഹതാരത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ താരം ഈ അവിഹിത വാഗ്ദാനം പൂർണ്ണമായി നിരസിക്കുകയും വിവരം ഉടനടി ഐസിസിയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ പ്രതികാരമെന്നോണം മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഈ കളിയിൽ നിന്ന് ആ താരത്തെ പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ നിന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു.
ഐഫോൺ 'ക്ലീനിങ്' വാദം തള്ളി ട്രിബ്യൂണൽ
പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ സഹതാരവുമായി അന്ന് രാവിലെ കൈമാറിയ വാട്സാപ് സന്ദേശങ്ങളും കോൾ വിവരങ്ങളും റെഡ്ഡി ഫോണിൽ നിന്ന് മാനുവലായി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് വെറും സാധാരണ 'ഡാറ്റാ ഹൈജീൻ' അഥവാ ഫോൺ മെമ്മറി ക്ലിയർ ചെയ്യൽ മാത്രമാണെന്ന താരത്തിന്റെ വാദം ട്രിബ്യൂണൽ പൂർണ്ണമായി തള്ളി. കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനാണ് റെഡ്ഡി ശ്രമിച്ചതെന്ന് മൈക്കൽ ജെ ബെലോഫ് കെസി തലവനായ മൂന്നംഗ ട്രിബ്യൂണൽ വിലയിരുത്തി. യുഎസ്എയ്ക്കായി നാല് അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് അഖിലേഷ് റെഡ്ഡി. കെയ്മൻ ദ്വീപുകൾക്കെതിരെയായിരുന്നു താരത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റം.
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