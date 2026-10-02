2027 ലോകകപ്പ് മത്സരക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയെ നേരിടും
2027 ഏകദിന ലോകകപ്പ് മത്സരക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒക്ടോബർ 7-ന് ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ, പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള പോരാട്ടം ഒക്ടോബർ 10-ന്.
Published : October 2, 2026 at 11:12 AM IST
കേപ് ടൗൺ: 2027 ഐ.സി.സി പുരുഷ ഏകദിന ലോകകപ്പിന്റെ മത്സരക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ കന്നി മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്ട്രേലിയയെയാണ് നേരിടുന്നത്. ഒക്ടോബർ 7-ന് കേപ് ടൗണിലാണ് ഈ വമ്പൻ പോരാട്ടം. 2023 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ നേരിട്ട തോൽവിക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കണക്കുതീർക്കാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാകും ഈ ഉദ്ഘാടന മത്സരം.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, സിംബാബ്വെ, നമീബിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായാണ് 14 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ മെഗാ ടൂർണമെന്റിനു ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. മൊത്തം 12 വേദികളിലായി 57 മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. ആഫ്രിക്കൻ മണ്ണ് 2003-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഏകദിന ലോകകപ്പിന് വേദിയാകുന്നത്.
𝙈𝘼𝙍𝙆 𝙔𝙊𝙐𝙍 𝘾𝘼𝙇𝙀𝙉𝘿𝘼𝙍𝙎 🗓️— ICC (@ICC) October 1, 2026
The ICC Men’s #CWC27 fixtures have been unveiled 🏆
Access the ticket ballot 🎫 https://t.co/MSLEQzcObb pic.twitter.com/dpTE4TEjO7
ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ
ഗ്രൂപ്പ് എ-യിലാണ് ഇന്ത്യ മത്സരിക്കുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയ, പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, സിംബാബ്വെ, ക്വാളിഫയർ എ എന്നീ ടീമുകളാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത്.
- ഒക്ടോബർ 7: ഇന്ത്യ vs ഓസ്ട്രേലിയ (കേപ് ടൗൺ)
- ഒക്ടോബർ 10: ഇന്ത്യ vs പാകിസ്ഥാൻ (വാണ്ടറേഴ്സ് സ്റ്റേഡിയം, ജോഹന്നാസ്ബർഗ്)
- ഒക്ടോബർ 14: ഇന്ത്യ vs അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ (സെഞ്ചൂറിയൻ)
- ഒക്ടോബർ 17: ഇന്ത്യ vs ക്വാളിഫയർ എ (ബ്ലൂംഫോണ്ടെയ്ൻ)
- ഒക്ടോബർ 24: ഇന്ത്യ vs സിംബാബ്വെ (വിക്ടോറിയ ഫാൾസ്)
ഗ്രൂപ്പ് ബി-യിൽ ആതിഥേയരായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലൻഡ്, ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ്, ക്വാളിഫയർ ബി എന്നീ ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കും.
ടൂർണമെന്റ് ഘടനയും നോക്കൗട്ടും
ഒക്ടോബർ 2-ന് വിൻഡ്ഹോക്കിൽ നടക്കുന്ന 'സൂപ്പർ സീരീസ്' യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളോടെ ടൂർണമെന്റിനു ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമാകും. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് യോഗ്യത നേടുന്ന മികച്ച ടീമുകൾ 'സൂപ്പർ 7' റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കും. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും സൂപ്പർ 7 ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുകയാണെങ്കിൽ നവംബർ 7-ന് കേപ് ടൗണിൽ വെച്ച് ഇരുവരും വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആദ്യ സെമി ഫൈനൽ നവംബർ 17-ന് കേപ് ടൗണിലും, രണ്ടാം സെമി ഫൈനൽ നവംബർ 18-ന് സെഞ്ചൂറിയനിലും നടക്കും. നവംബർ 21-ന് ജോഹന്നാസ്ബർഗിലാണ് ഫൈനൽ. സെമിക്കും ഫൈനലിനും റിസർവ് ദിനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.
ടിക്കറ്റ് വിതരണം ആരംഭിച്ചു
ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് ബാലറ്റ് ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ നവംബർ 21 വരെ ലഭ്യമായിരിക്കുമെന്ന് ഐ.സി.സി അറിയിച്ചു. സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന രീതിയിൽ 9.62 യു.എസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 158 റാൻഡ്) മുതലാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുമായി പ്രത്യേക ഡിസ്കൗണ്ട് പാക്കേജുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐ.സി.സി ചെയർമാൻ ജയ് ഷാ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: റൊണാൾഡോയില്ലാതെയും ഡെന്മാർക്കിനെതിരെ തകർത്തടിച്ച് പോർച്ചുഗൽ; ജർമ്മനിക്ക് കന്നി ജയം