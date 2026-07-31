14 ടീമുകൾ, 57 പോരാട്ടങ്ങൾ; 2027 ഏകദിന ലോകകപ്പിന് പുതിയ ഫോർമാറ്റും വേദികളും റെഡി!
2027 ഐസിസി ഏകദിന ലോകകപ്പ്: ആഫ്രിക്കൻ മണ്ണിലേക്ക് 24 വർഷത്തിന് ശേഷം ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കം തിരിച്ചെത്തുന്നു, 12 വേദികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Published : July 31, 2026 at 11:06 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐസിസി പുരുഷ ഏകദിന ലോകകപ്പിന്റെ ആതിഥേയ നഗരങ്ങളും ഔദ്യോഗിക വേദികളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, സിംബാബ്വെ, നമീബിയ എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായാണ് ആഗോള കായിക മേളയ്ക്ക് വേദിയൊരുക്കുന്നത്.
നീണ്ട 24 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഏകദിന ലോകകപ്പ് ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. മുമ്പ് 2003-ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും സിംബാബ്വെയും കെനിയയും ചേർന്നായിരുന്നു ലോകകപ്പ് നടത്തിയത്. ആകെ 14 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെന്റില് പുതിയ ത്രീ-സ്റ്റേജ് ഫോർമാറ്റിലായി 57 ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറും. 2023-ൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ കിരീടം ചൂടിയ ഓസ്ട്രേലിയയാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായി ഈ പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്.
𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚 🇿🇦 𝐙𝐢𝐦𝐛𝐚𝐛𝐰𝐞 🇿🇼 𝐍𝐚𝐦𝐢𝐛𝐢𝐚 🇳🇦— ICC (@ICC) July 30, 2026
Three nations. One heartbeat. 1️⃣2️⃣ venues. One unforgettable #CWC27 in sight 🏆
For more details and to register your interest for the event ➡️ https://t.co/QLxDyjmGjC pic.twitter.com/1jyOQcjiaN
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ എട്ട് അത്യാധുനിക വേദികൾ
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ എട്ട് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജോഹന്നാസ്ബർഗിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ വാണ്ടറേഴ്സ് സ്റ്റേഡിയം, കേപ് ടൗണിലെ ന്യൂലാൻഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്, ഡർബനിലെ കിങ്സ്മീഡ്, ട്സ്വാനെയിലെ സെഞ്ചൂറിയൻ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. ഇവ കൂടാതെ ഗെബെഹയിലെ സെന്റ് ജോർജ്ജ് പാർക്ക്, ബ്ലൂംഫോണ്ടെയ്നിലെ മംഗാങ് ഓവൽ, പാർളിലെ ബോലാൻഡ് പാർക്ക്, മുമ്പ് ഈസ്റ്റ് ലണ്ടൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഗെബെഹ സിറ്റിയിലെ ബഫലോ പാർക്ക് എന്നിവയും ലോകകപ്പിന് പൂർണ്ണ സജ്ജമാകും. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഐസിസിയുടെ അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പുകൾക്കും വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിനും വിജയകരമായി വേദിയൊരുക്കിയ പരിചയസമ്പത്തുമായാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഈ മെഗാ ഇവന്റിനെ വരവേൽക്കുന്നത്.
സിംബാബ്വെയിലെയും നമീബിയയിലെയും മത്സരകേന്ദ്രങ്ങൾ
സിംബാബ്വെ മൂന്ന് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലാണ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ ഹരാരെ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ബുലവായോയിലെ ക്വീൻസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ വിക്ടോറിയ ഫോൾസിലെ ഫേൽ മോസി-ഓവ-തുന്യ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയവും മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയാകും.
അതേസമയം അയൽരാജ്യമായ നമീബിയ തങ്ങളുടെ കായിക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു സീനിയർ ഐസിസി ഗ്ലോബൽ ടൂർണമെന്റിനു സംയുക്ത ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. നമീബിയയിലെ മത്സരങ്ങളെല്ലാം തലസ്ഥാനമായ വിൻഡ്ഹോക്കിലെ നമീബിയ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നടക്കുക. ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ഈ വർഷം ആദ്യം വിജയകരമായി അണ്ടർ-19 പുരുഷ ലോകകപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു.
𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚 🇿🇦 𝐙𝐢𝐦𝐛𝐚𝐛𝐰𝐞 🇿🇼 𝐍𝐚𝐦𝐢𝐛𝐢𝐚 🇳🇦— ICC (@ICC) July 30, 2026
Three nations. One heartbeat. 1️⃣2️⃣ venues. One unforgettable #CWC27 in sight 🏆
For more details and to register your interest for the event ➡️ https://t.co/QLxDyjmGjC pic.twitter.com/1jyOQcjiaN
'ത്രീ നേഷൻസ്, വൺ ഹാർട്ട്ബീറ്റ്' ബ്രാൻഡ്
ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിലാണ് ലോകകപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക ബ്രാൻഡ് ഐഡന്റിറ്റിയും ലോഗോയും പ്രകാശനം ചെയ്തത്. 'Three Nations, One Heartbeat' (മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ, ഒരു ഹൃദയമിടിപ്പ്) എന്ന ആശയത്തിലാണ് ഈ ടൂർണമെന്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റേയും കാരുണ്യത്തിന്റേയും ഐക്യത്തിന്റേയും പ്രതീകമായ 'Ubuntu' (ഉബുണ്ടു) എന്ന ആഫ്രിക്കൻ തത്ത്വചിന്തയും 'Make the Circle Bigger' എന്ന ആശയവും ഈ കായിക മേളയിലൂടെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ആഫ്രിക്കൻ പരമ്പരാഗത വയർ ബൗളുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളും വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ സംസ്കാരം വിളിച്ചോതുന്ന സിംബാബ്വെ ചില്ലി, നമീബ് ഡ്യൂൺ, ഹരാരെ ഡോൺ തുടങ്ങിയ സവിശേഷമായ നിറക്കൂട്ടുകളുമാണ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ലോഗോയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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