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ആദ്യ ടിജി20 ലീഗ് കിരീടത്തില്‍ മുത്തമിട്ട് ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ്

ഫൈനലിൽ അൻവിത ഖമ്മം ഏസസിനെ 6 വിക്കറ്റിന് തകർത്താണ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് ചാമ്പ്യന്മാരായത്

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ആദ്യ ടിജി20 ലീഗ് കിരീടത്തില്‍ മുത്തമിട്ട് ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 13, 2026 at 6:52 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഹൈദരാബാദ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ആദ്യ ടിജി20 ലീഗ് കിരീടത്തില്‍ മുത്തമിട്ട് ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ്. ഉപ്പൽ രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ അൻവിത ഖമ്മം ഏസസിനെ 6 വിക്കറ്റിന് തകർത്താണ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് ചാമ്പ്യന്മാരായത്. ടോളിവുഡ് താരം വിജയ് ദേവരകൊണ്ട മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത ഫൈനലിൽ ടോസ് നേടി ബോളിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഹൈദരാബാദിൻ്റെ തീരുമാനം ശരിവയ്ക്കു‌ന്നതായിരുന്നു മത്സരത്തിൻ്റെ ഫലം.

യഷ്വീർ ഗൗഡിൻ്റെ ബോളിങ് മികവിൽ ഖമ്മം തകർന്നു

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത അൻവിത ഖമ്മം ഏസസിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു തുടക്കം. 26 റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ അവർക്ക് 3 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്‌ടമായി. എന്നാൽ നാലാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച മിക്കിൽ ജയ്‌സ്വാളും (39 പന്തിൽ 65), കൊഡിമേല ഹിമതേജയും (31) ചേർന്ന് 65 പന്തിൽ 94 റൺസിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി ടീമിനെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു.

എന്നാൽ 16-ാം ഓവറിൽ ഇരട്ട പ്രഹരമേൽപ്പിച്ച യഷ്വീർ ഗൗഡ് മത്സരത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റി. ഹിമതേജയെയും തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ ചാമ മിലിന്ദിനെയും യഷ്വീർ പുറത്താക്കി. 4 സിക്സറുകളും 4 ഫോറുകളുമായി തകർത്തടിച്ച ജയ്‌സ്വാളിനെ ഹൈദരാബാദ് ക്യാപ്റ്റൻ അഭിരഥ് റെഡ്ഡി പുറത്താക്കിയതോടെ ഖമ്മത്തിൻ്റെ തകർച്ച പൂർത്തിയായി. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 157 റൺസെടുക്കാനേ അവർക്കായുള്ളൂ. ഹൈദരാബാദിനായി യഷ്വീർ ഗൗഡ് 17 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. ദേവ് മേത്ത, അജയ് ദേവ് ഗൗഡ് എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതവും നേടി.

ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ഇന്നിങ്സുമായി അഭിരഥ് റെഡ്ഡി

158 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഹൈദരാബാദിന് ഓപ്പണർ സായ് വികാസ് റെഡ്ഡിയെ (4) തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നഷ്ടമായി. എന്നാൽ പിന്നീട് ക്രീസിലൊന്നിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ അഭിരഥ് റെഡ്ഡിയും ഷണ്മുഖ അശ്വിനും ചേർന്ന് ടീമിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു. ഫോമിലുള്ള അഭിരഥ് 30 പന്തിൽ 48 റൺസെടുത്ത് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചപ്പോൾ അശ്വിൻ 36 റൺസുമായി മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. 10 ഓവറിൽ 81-ന് 2 എന്ന ശക്തമായ നിലയിലായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ്.

അഭിരഥും യഷ്വീർ ഗൗഡും (5) അടുത്തടുത്ത ഓവറുകളിൽ പുറത്തായതോടെ മത്സരം അല്പം കടുപ്പമേറിയതായി മാറി. എന്നാൽ അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച വൈഷ്ണവ് റെഡ്ഡിയും പ്രണവ് വർമ്മയും ചേർന്ന് കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ കളി അവസാനം വരെ എത്തിച്ചു. 16-ാം ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ വൈഷ്ണവ് അടിച്ച സിക്സർ ഹൈദരാബാദിൻ്റെ വിജയം സുഗമമാക്കി. ഒടുവിൽ 4 വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് വിജയലക്ഷ്യം മറികടക്കുകയും ആദ്യ ടിജി20 ലീഗ് കിരീടത്തിൽ മുത്തമിടുകയും ചെയ്‌തു.

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TAGGED:

HYDERABAD E CHAMPIONS
ANVITA KHAMMAM ACES
INAUGURAL TG20 LEAGUE FINAL
HYDERABAD CRICKET ASSOCIATION
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