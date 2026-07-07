അപരാജിത കുതിപ്പ്! നൽഗൊണ്ട നൈറ്റ്സിനെ തകർത്ത് ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് ടിജി ലീഗ് ടോപ്പർമാർ
ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ തോൽവി അറിയാതെ ഇ-ചാമ്പ്യൻസ്; വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന ക്വാളിഫയറിൽ ഖമ്മം ഏസസുമായി പോരാട്ടം.
Published : July 7, 2026 at 12:54 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടിജി20 ലീഗിൽ ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന് തുടർച്ചയായ വിജയം. ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ അനുരാഗ് നൽഗൊണ്ട നൈറ്റ്സിനെ 5 വിക്കറ്റിന് തകർത്ത ഇ-ചാമ്പ്യൻസ്, ലീഗ് ഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി പ്ലേഓഫിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. ജൂലൈ 9നു നടക്കുന്ന ഒന്നാം ക്വാളിഫയറിൽ ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് അൻവിത ഖമ്മം ഏസസിനെ നേരിടും.
ആവേശം നിറഞ്ഞ റൺ വേട്ട
നൈറ്റ്സ് ഉയർത്തിയ 188 റൺസ് എന്ന ശക്തമായ വിജയലക്ഷ്യം 19.1 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് മറികടന്നു. വെറും 16 പന്തിൽ നിന്ന് 4 സിക്സറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 41 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന വൈഷ്ണവ് റെഡ്ഡിയുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗാണ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന്റെ വിജയം എളുപ്പമാക്കിയത്. ഇല്ല്യാൻ സതാനി എറിഞ്ഞ 18-ാം ഓവറിൽ 4 സിക്സറുകൾ പറത്തി വൈഷ്ണവ് 26 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. അഭിരത് റെഡ്ഡി (20 പന്തിൽ 39), അൻവിത് റെഡ്ഡി (30 പന്തിൽ 40), പുറത്താകാതെ 34 റൺസെടുത്ത അജയ് ദേവ് ഗൗഡ് എന്നിവരും ബാറ്റിംഗിൽ മികച്ച പിന്തുണ നൽകി.
Hyderabad E Champions have pulled out a rabbit from the hat! 😱— tg20official (@tg20official) July 6, 2026
In a game that looked done and dusted, Vaishnav Reddy came out & went ballistic to have the Champions win a stunning battle and head into the playoffs maintaning their undefeated streak! 🔥#ANKvHEC… pic.twitter.com/XjqCPIJko8
ഷണ്മുഖ അശ്വിന്റെ ബോളിംഗ് കരുത്ത്
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത നൽഗൊണ്ട 20 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 187 റൺസെടുത്തു. വരുൺ ഗൗഡിന്റെ അർധസെഞ്ചുറിയും (32 പന്തിൽ 53), ഓപ്പണർമാരായ ജശ്വന്ത് മോതെ (36), ഗൗരവ് റെഡ്ഡി (25) എന്നിവരുടെ പ്രകടനവുമാണ് നൈറ്റ്സിന് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. അവസാന ഓവറുകളിൽ ഹർഷവർദ്ധൻ സിംഗും (23*) നൈറ്റ്സിനായി അതിവേഗം റൺസ് ഉയർത്തി.
എന്നാൽ മധ്യ ഓവറുകളിൽ ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന്റെ സ്പിന്നർമാർ മത്സരത്തിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു. 4 ഓവറിൽ വെറും 19 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 4 പ്രമുഖ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ഷണ്മുഖ അശ്വിനാണ് നൈറ്റ്സിന്റെ ബാറ്റിംഗ് നിരയെ തകർത്തത്. പ്രണവ് വർമ്മ, അജയ് ദേവ് ഗൗഡ് എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
We got Hyderabad E Champions' 7️⃣-0️⃣ winning streak before GTA VI 🤭#ANKvHEC #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/GsccP768Q6— tg20official (@tg20official) July 6, 2026
നൈറ്റ്സിന്റെ ഭാവി നെറ്റ് റൺറേറ്റിൽ
ഈ തോൽവിയോടെ നൽഗൊണ്ട നൈറ്റ്സിന്റെ പ്ലേഓഫ് സാധ്യതകൾ മറ്റ് മത്സരങ്ങളുടെ ഫലത്തെയും നെറ്റ് റൺറേറ്റിനെയും ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ലീഗ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന ദിവസത്തെ മത്സരങ്ങളായ ഇ.ഐ.പി.എൽ-കരീംനഗർ ഡയമണ്ട്സ് വേഴ്സസ് പാലമൂർ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ്, രംഗറെഡ്ഡി റൈസേഴ്സ് vs വാറങ്കൽ വാരിയേഴ്സ് പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ നാലാം സ്ഥാനക്കാരെ നിശ്ചയിക്കാൻ സാധിക്കൂ.
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