ഹാട്രിക് വിജയം സ്വന്തമാക്കി ടിജി 20 ലീഗിൽ ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ്
ഹാട്രിക് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ ടീമിന് ഇടിവി ഭാരത് മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ പ്രശംസ. ടീം മാനേജ്മെൻ്റ് ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ അവാർഡ് ദാന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു
Published : June 28, 2026 at 7:33 PM IST
ഹൈദരബാദ്: ടിജി 20 ലീഗിൽ ഹൈദരാബാദ് ചാമ്പ്യന്മാരാണ്. അവരുടെ പേരിന് അനുസൃതമായി ചാമ്പ്യൻ പ്രകടനത്തിലൂടെ അവർ ഓരോ എതിരാളിയെയും തകർക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശനിയാഴ്ച നടന്ന മേദക് ഫാൽക്കൺസ് ടീമിനെതിരെ ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹൈദരാബാദ് ഇ ചാമ്പ്യൻസ്. ആദ്യം ബാറ്റിംഗിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ടീം പിന്നീട് ബോളിങിലും മികവ് പുലർത്തി. തൽഫലമായി ടിജി 20 ലീഗ് 2026 ൽ ഹാട്രിക് നേടുന്ന ആദ്യ ടീമായി അവർ മാറി. മത്സരത്തിന് ശേഷം ടീം മാനേജ്മെൻ്റ് അവരുടെ ടീം കളിക്കാരെ പ്രശംസിച്ചു.
You were warned. ⚡— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 28, 2026
The name is Nithin Nayak🔥#hyderabadechampions #TG20 #riseofhyderabad #cricket #sixermaarseetimaar pic.twitter.com/HQoVH7Lx2W
എല്ലാ മത്സരങ്ങളെയും പോലെ, മേദക്കിനെതിരായ മത്സരത്തിന് ശേഷവും ടീം മാനേജ്മെൻ്റ് ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ അവാർഡ് ദാന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇടിവി ഭാരത് ഡയറക്ടർ ബൃഹതി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും കളിക്കാരെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. മികച്ച പ്രകടനത്തിന് നിതിൻ നായക്കിന് ഇംപാക്ട് പ്ലെയർ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. മാനേജ്മെൻ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് നൽകി പ്രശംസിച്ചു. കൂടാതെ, കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ അത്ഭുതകരമായി വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരാകുകയും മേദക് മത്സരത്തിൽ നിർണായക സ്റ്റമ്പിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്ത പി അരവിന്ദിന് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡും ലഭിച്ചു. മാനേജ്മെൻ്റ് അദ്ദേഹത്തിനും അവാർഡ് നൽകി അഭിനന്ദിച്ചു.
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ഹൈദരാബാദ് ഇ ചാമ്പ്യൻസ് കളിക്കാരനായ നിതിൻ നായക് ടിജി 20 യിൽ മേഡക് മത്സരത്തിൽ തന്നെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. മത്സരത്തിന് മുമ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ അഭിരത് റെഡ്ഡി അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ ക്യാപ്പ് നൽകി. മത്സരത്തിൽ നിതിൻ എറിഞ്ഞ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി ഹൈദരാബാദിന് ബ്രേക്ക് നൽകി. മത്സരത്തിൽ, 75 റൺസ് നേടിയ ശേഷം ക്രീസിൽ നിന്നിരുന്ന മേഡക് ബാറ്റ്സ്മാൻ വിക്രമിനെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ നിതിൻ പുറത്താക്കി. 12.1 ഓവറിൽ നിതിൻ എറിഞ്ഞ പന്ത് വിക്രം കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കീപ്പർ അദ്ദേഹത്തെ സ്റ്റമ്പ് ചെയ്തു. ഇത് മത്സരത്തിലെ വഴിത്തിരിവായി. ഈ ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് ഇത് പ്രധാന വിക്കറ്റ് കൂടിയായിരുന്നു.
മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ചാമ്പ്യന്മാർ 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 240 റൺസ് നേടി. ഓപ്പണർമാരായ വികാസ് റെഡ്ഡി (93 റൺസ്), അഭിരത് റെഡ്ഡി (59 റൺസ്) എന്നിവർ അർദ്ധസെഞ്ച്വറികളുമായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. ഗണേഷ് ഗഡുഗു (22 റൺസ്, 7 പന്തിൽ), പി അരവിന്ദ് (17 റൺസ്) എന്നിവർ തിളങ്ങി. ഈ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന മേഡക്കിന് 20 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 194 റൺസ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. വിക്രം നായക് (75 റൺസ്) അർദ്ധസെഞ്ച്വറി നേടി, രവി തേജ (31 റൺസ്) എന്നിങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കി. ഹൈദരാബാദ് ബൗളർമാരിൽ അജയ് ദേവ് 4, പ്രണവ് വർമ്മ 2, ശ്രീനികേത്, നിതിൻ നായക് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
ടൂർണമെൻ്റിലെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് ഇ ചാമ്പ്യൻസ് ഖമ്മമിനെ നേരിടും. തിങ്കളാഴ്ച (ജൂൺ 29) വൈകുന്നേരം 7.15 ന് മത്സരം ആരംഭിക്കും. ചാമ്പ്യന്മാരുടെ നാലാമത്തെ മത്സരമാണിത്. ഇതുവരെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ടീം തുടർച്ചയായ വിജയങ്ങളുമായി പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. രംഗറെഡ്ഡി ടീം രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്.
അഭിരത് റെഡ്ഡി (ക്യാപ്റ്റൻ), സായ് വികാസ് റെഡ്ഡി, അൻവിത് റെഡ്ഡി, ഗഡുഗു ഗണേഷ്, നിതിൻ നായക്, പി അരവിന്ദ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), പ്രണവ് വർമ്മ, അജയ് ദേവ് ഗൗഡ്, ശ്രീനികേത്, അഖിൽ റാത്തോഡ്, ഷൺമുഖ അശ്വിൻ എന്നിവരാണ് ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് ടീം അംഗങ്ങൾ
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