ടിജി 20 ലീഗ്: ഖമ്മം ഏസസിനെ തകർത്ത് ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന് തുടർച്ചയായ നാലാം ജയം
ടിജി20 ലീഗിൽ തങ്ങളുടെ അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടർന്ന് ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ്.
Published : June 30, 2026 at 12:13 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടിജി 20 ലീഗിൽ ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന് തുടർച്ചയായ നാലാം വിജയം. ഉപ്പൽ രാജീവ് ഗാന്ധി രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ അൻവിത ഖമ്മം ഏസസിനെ 56 റൺസിനാണ് ഹൈദരാബാദ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് 211 റൺസെടുത്ത ഹൈദരാബാദ്, മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഏസസിനെ 155 റൺസിലൊതുക്കി മികച്ച വിജയമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
അഭിരതും ഗണേഷും തകർത്തടിച്ചപ്പോൾ കൂറ്റൻ സ്കോർ
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഹൈദരാബാദ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് 211 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തിയത്. ഹൈദരാബാദിനായി ഓപ്പണർമാരായ നായകൻ അഭിരത് റെഡ്ഡിയും സായ് വികാസ് റെഡ്ഡിയും ചേർന്ന് വെറും 6.5 ഓവറിൽ 76 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മികച്ച അടിത്തറയാണ് നൽകിയത്. വെറും 26 പന്തുകളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഫോറും അഞ്ച് സിക്സറുമടക്കം 59 റൺസ് നേടിയ നായകൻ അഭിരതാണ് ടോപ് സ്കോറർ. പിന്നീട് വന്ന അൻവിത് റെഡ്ഡി (32 റൺസ്), ഷൺമുഖ അശ്വിൻ (19 റൺസ്) എന്നിവരും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി. അവസാന ഓവറുകളിൽ ഗഡുഗു ഗണേഷ് 21 പന്തിൽ മൂന്ന് ഫോറും മൂന്ന് സിക്സറുമടക്കം 44 റൺസ് നേടി തകർത്തടിച്ചതോടെയാണ് ഹൈദരാബാദ് സ്കോർ 200 കടന്നത്. ഖമ്മം അസസിനായി വേദ് റെഡ്ഡി, സാകേത് ദാത്രക്, സഹേന്ദ്ര മല്ലു എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
ഖമ്മം നായകൻ്റെ പോരാട്ടം വെറുതെയായി; തിളങ്ങി ശ്രീനികേത്
212 റൺസിൻ്റെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഖമ്മത്തിനു തുടക്കം മുതലേ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നായകൻ കോഡിമേല ഹിംതേജ 64 റൺസെടുത്ത് ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തിയെങ്കിലും ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ അത് മതിയാകുമായിരുന്നില്ല. ഹിംതേജയും വാഫി കച്ചി (21 റൺസ്) ഒഴികെ മറ്റൊരു ബാറ്റർക്കും ഹൈദരാബാദിൻ്റെ അച്ചടക്കമുള്ള ബോളിങ്ങിന് മുന്നിൽ തിളങ്ങാനായില്ല. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 155 റൺസെടുക്കാൻ മാത്രമേ അവർക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ.
ഹൈദരാബാദിനായി മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ശ്രീനികേതാണ് (3/28) ബോളിങ് നിരയിൽ തിളങ്ങിയത്. അജയ് ദേവ് ഗൗഡ് (2/36), ഗഡുഗു ഗണേഷ് (2/2) എന്നിവർ മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. ഈ വിജയത്തോടെ എട്ട് പോയിൻ്റുമായി ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. ടൂർണമെൻ്റിൽ ഇതുവരെ തോൽവിയറിയാതെയാണ് ഹൈദരാബാദിൻ്റെ മുന്നേറ്റം. കൂടാതെ, ടൂർണമെൻ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയതിനുള്ള ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പ് ഹൈദരാബാദ് നായകൻ അഭിരത് റെഡ്ഡിയും, കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ നേടിയതിനുള്ള പർപ്പിൾ ക്യാപ്പ് അജയ് ദേവ് ഗൗഡും സ്വന്തമാക്കി. വരും മത്സരത്തിൽ വാറങ്കൽ വാരിയേഴ്സുമായാണ് ഹൈദരാബാദിൻ്റെ അടുത്ത പോരാട്ടം.
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