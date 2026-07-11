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ടിജി20 ലീഗ്: കരിംനഗർ ഡയമണ്ട്സിനെ തകർത്ത് ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് ഫൈനലിൽ

കരിംനഗർ ഡയമണ്ട്സിനെതിരെ 8 വിക്കറ്റ് ജയം; ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് ഫൈനലില്‍, നാളെ ഖമ്മം ഏസസുമായി കിരീടപ്പോരാട്ടം.

Hyderabad E-Champions Beat Karimnagar Diamonds
Hyderabad E-Champions Beat Karimnagar Diamonds to Enter TG20 Final (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 6:25 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ടിജി20 ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ രണ്ടാം ക്വാളിഫയറിൽ കരിംനഗർ ഡയമണ്ട്സിനെ എട്ട് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടി. രാജീവ് ഗാന്ധി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഹൈദരാബാദ് പുറത്തെടുത്തത്. നാളെ നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിൽ അൻവിത ഖമ്മം ഏസസാണ് ഹൈദരാബാദിന്‍റെ എതിരാളികൾ. ഒന്നാം ക്വാളിഫയറിൽ ഖമ്മത്തിനോടേറ്റ തോൽവിക്ക് ഫൈനലിൽ പ്രതികാരം ചെയ്യാനാകും ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് ഇനി ശ്രമിക്കുക.

അഭിരഥ് റെഡ്ഡിയുടെ സെഞ്ച്വറി കുതിപ്പും ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പും

158 റൺസിന്‍റെ വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഹൈദരാബാദിന് വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻ അഭിരഥ് റെഡ്ഡി മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചു. 49 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 7 ഫോറുകളും 5 സിക്സറുകളും അടക്കം 82 റൺസാണ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഈ ഇന്നിങ്സോടെ ഈ സീസണിൽ 500 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ബാറ്ററായി അഭിരഥ് മാറി. ഒപ്പം ടൂർണമെന്‍റിലെ റൺവേട്ടക്കാരനുള്ള ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പും താരം തിരിച്ചുപിടിച്ചു.

ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ടും തകർപ്പൻ വിജയവും

അഭിരഥ് റെഡ്ഡിയും സായ് വികാസ് റെഡ്ഡിയും ചേർന്ന് ഹൈദരാബാദിന് തകർപ്പൻ തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. പവർപ്ലേയിൽ 56 റൺസ് അടിച്ചെടുത്ത ഇരുവരും ടൂർണമെന്‍റിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ടായ 124 റൺസ് ബോർഡിൽ ചേർത്തു. സായ് വികാസ് 31 പന്തിൽ 45 റൺസ് എടുത്ത് പുറത്തായി. തുടർന്ന് വൈഭവ് റെഡ്ഡിയും (12 പന്തിൽ 25) യഷ്വീർ ഗൗഡും (4) ചേർന്ന് 27 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ഹൈദരാബാദിന്‍റെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.

ബൗളിംഗിലെ മികവ്

ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത കരിംനഗർ ഡയമണ്ട്സിനെ 20 ഓവറിൽ 157/7 എന്ന നിലയിൽ ഒതുക്കുന്നതിൽ ഹൈദരാബാദ് ബൗളർമാർ വിജയിച്ചു. പർപ്പിൾ ക്യാപ് ഹോൾഡർ അജയ് ദേവ് ഗൗഡ് (2/24), ഷൺമുഖ അശ്വിൻ (2/24), പ്രണവ് വർമ്മ (2/32) എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. ഡയമണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഋഷികേശ് സിംഹ (38), രാഹുൽ രാദേഷ് (28), സാത്വിക് റെഡ്ഡി (28) എന്നിവർ മാത്രമാണ് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്തിയത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തുടർച്ചയായ 48 പന്തുകളിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി പോലും വഴങ്ങാതെ ഹൈദരാബാദ് ബൗളർമാർ കരിംനഗറിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിരുന്നു.

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TAGGED:

TG20 2026
TG20 LEAGUE
ABHIRATH REDDY 82 RUNS
TG20 GRAND FINALE MATCH
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