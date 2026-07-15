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'വിജയിയെ ഫിഫ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചു'; അർജന്‍റീനയെ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ 75 ലക്ഷം പേരുടെ ഒപ്പ്!

അർജന്‍റീനയെ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓൺലൈൻ ഹർജി. ഒപ്പുവെച്ച് 75 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ.

ARGENTINA VS ENGLAND
Huge Online Petition Demands Argentina Be Kicked Out of World Cup (getty)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 4:09 PM IST

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അറ്റ്‌ലാന്‍റ: ഫിഫ ലോകകപ്പിന്‍റെ ആവേശകരമായ രണ്ടാം സെമിഫൈനലിൽ അർജന്‍റീന ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കേ, വൻ ജനരോഷം ഉയരുന്നു. ടൂർണമെന്‍റിലുടനീളം മെസ്സിക്കും അർജന്‍റീനയ്ക്കും അനുകൂലമായി റഫറിമാർ തുടർച്ചയായി പക്ഷപാതപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് നിരവധി കായികപ്രേമികളാണ് ഇപ്പോൾ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അർജന്‍റീനയെ ഈ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് ഉടനടി പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ഹർജിയിലെ ഒപ്പുകളുടെ എണ്ണം ഇതിനകം തന്നെ 75 ലക്ഷം (7.5 മില്യൺ) പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞു.

ഫിഫയ്ക്കും മെസ്സിക്കുമെതിരെ 'അർജന്‍റീന ഔട്ട്' കാമ്പയിൻ

'അർജന്‍റീന ഔട്ട്' എന്ന പ്രത്യേക വെബ്‌സൈറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇതു അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്നത്. ഫിഫയുടെ ഉന്നത അധികൃതരും കളിക്കളത്തിലെ റഫറിമാരും മെസ്സിയോടും അർജന്‍റീനൻ ടീമിനോടും വ്യക്തമായ മുൻവിതിയോടെയും പക്ഷപാതത്തോടെയുമാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് ഹർജിയിൽ ഗൗരവമായി ആരോപിക്കുന്നു. ഈ ടൂർണമെന്‍റിലെ യഥാർത്ഥ വിജയി ആരാണെന്ന് ഫിഫ അധികൃതർ നേരത്തെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ എന്തിനാണ് ബാക്കി ലോകരാജ്യങ്ങൾ വെറുതെ വിയർപ്പൊഴുക്കി മത്സരിക്കുന്നതെന്നാണ് ആരാധകർ ചോദിക്കുന്നത്.

കളിയിൽ പൂർണ്ണമായ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും മറ്റ് ടീമുകൾക്ക് തുല്യവും നീതിപൂർവ്വവുമായ അവസരം നൽകാനും അർജന്‍റീനയെ ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് അയോഗ്യരാക്കണമെന്നാണ് ഹർജിയിലൂടെ ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സൗത്ത് ചൈന മോണിംഗ് പോസ്റ്റിന്‍റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ബുധനാഴ്‌ച പുലർച്ചയോടെയാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഹർജിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചവരുടെ എണ്ണം 7.5 മില്യൺ എന്ന ചരിത്രസംഖ്യയിലേക്ക് ഉയർന്നത്.

രാഷ്ട്രീയ കനലുകൾ എരിയുന്ന മൈതാനത്തെ വൈരം

ഇന്ന് രാത്രി നടക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട്–അർജന്‍റീന സെമിപ്പോരാട്ടം കേവലം ഒരു ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനപ്പുറം വലിയൊരു വൈകാരിക യുദ്ധമാണ്. 1982-ൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നടന്നതും നിരവധി ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായ 'ഫോക്ക്‌ലാൻഡ് ദ്വീപ്' പരമാധികാര തർക്കത്തിന്‍റെ കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം ഈ മത്സരത്തിനുണ്ട്. പുറമേ, കൃത്യം 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 1986-ലെ മെക്സിക്കോ ലോകകപ്പിൽ ഇതിഹാസ താരം ഡീഗോ മറഡോണ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നേടിയ വിവാദപരമായ 'ദൈവത്തിന്‍റെ കൈ' (Hand of God) ഗോളും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത ഫുട്ബോൾ ശത്രുതയുടെ കനലുകൾ ഇന്നും കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു.

വൈകാരിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് അടിപ്പെടില്ലെന്ന് ഹാരി കെയ്ൻ

ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനുള്ള 'ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്' പുരസ്‌കാരരത്തിനായി മെസ്സിയോടും എംബാപ്പെയോടും കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി കെയ്ൻ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. കളിക്കളത്തിന് പുറത്തു നടക്കുന്ന ഇത്തരം ഓൺലൈൻ വിവാദങ്ങളോ രാഷ്ട്രീയവും വൈകാരികവുമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളോ തങ്ങളുടെ ടീമിനെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്ന് കെയ്ൻ പറഞ്ഞു.

ഒരു കളിക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ, തന്ത്രപരമായി മികച്ച രീതിയിൽ കളിക്കാൻ അറിയുന്ന, മത്സരത്തിന്‍റെ വേഗത തങ്ങൾക്കനുകൂലമായി കുറയ്ക്കാനും ഫൗളുകൾ നേടിയെടുക്കാനും പ്രത്യേക വൈഭവമുള്ള ഒരു വലിയ ടീമിനെതിരെയാണ് തങ്ങളുടെ പോരാട്ടമെന്നാണ് കെയ്ൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. തങ്ങളുടെ കരിയറിലുടനീളം പലപ്പോഴായി നേരിട്ടിട്ടുള്ള അത്തരം പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങളെ അതിജീവിച്ച്, കളിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറാനാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പട ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

FIFA 2026
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ARGENTINA VS ENGLAND

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