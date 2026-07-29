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അച്ഛന്‍റെ 'വെങ്കലപ്പതക്കം' നെഞ്ചേറ്റി വളർന്നു; 16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 'വെള്ളി' തിളക്കവുമായി അജയ ബാബു

അച്ഛന് 2010-ൽ വെങ്കലം, 2026 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ മകന് വെള്ളി.

Valluri Ajaya Babu
Valluri Ajaya Babu, Valluri Srinivasa Rao (getty)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 29, 2026 at 7:17 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: 2010-ലെ ഡൽഹി കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടി രാജ്യത്തിന്‍റെ അഭിമാനമായി മാറിയ താരമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശുകാരനായ വല്ലൂരി ശ്രീനിവാസ റാവു. പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മകൻ 2026 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ അച്ഛനേക്കാൾ മികച്ചൊരു നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി രാജ്യത്തിന്‍റെ ഖ്യാതി വീണ്ടും ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

പുരുഷന്മാരുടെ 79 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിലാണ് അജയ ബാബു വെള്ളി മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയത്. 21 വയസ്സുകാരനായ ഈ താരം ആകെ 330 കിലോഗ്രാം ഭാരമാണ് ഉയർത്തിയത്. ഇതിൽ സ്‌നാച്ച് വിഭാഗത്തിൽ ഗെയിംസ് റെക്കോർഡായ 149 കിലോഗ്രാമും, ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്കിൽ 181 കിലോഗ്രാമും ഉൾപ്പെടുന്നു. കേവലം ഒരു കിലോഗ്രാമിന്‍റെ നേരിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് മലേഷ്യയുടെ എറി ഹിദായത്ത് മുഹമ്മദിന് മുന്നിൽ അജയയ്ക്ക് സ്വർണം നഷ്ടമായത്.

പിതാവ് വല്ലൂരി ശ്രീനിവാസ റാവു വെട്ടിത്തുറന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് അജയയും സഞ്ചരിച്ചത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയനഗരം ജില്ലയിലുള്ള കൊണ്ടവേലഗഡ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച അജയ വളർന്നത് ഭാരോദ്വഹന അന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നു. അച്ഛനെ കണ്ടാണ് അജയയ്ക്ക് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഈ കായികവിനോദത്തോട് താല്‍പര്യം ജനിച്ചത്.

Valluri Ajaya Babu
Valluri Ajaya Babu (getty)

ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന ശ്രീനിവാസ റാവു ഭോപ്പാലിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മകനെ സ്ഥിരമായി വെയിറ്റ്‌ലിഫ്റ്റിംഗ് പരിശീലന ക്യാമ്പുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. ഈ സന്ദർശനങ്ങളാണ് അജയയിൽ കായികരംഗത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം വളർത്തിയത്. 2010 ഡൽഹി കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ 56 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ അച്ഛൻ നേടിയ വെങ്കല മെഡൽ അജയയുടെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ ഇന്ത്യക്കായി മെഡലുകൾ നേടണമെന്ന സ്വപ്നത്തിന് അത് തിരികൊളുത്തി.

ഒരു ചാമ്പ്യനെ തന്നെ ഉപദേശകനായി ലഭിച്ചതോടെ അജയ അതിവേഗം മികവ് തെളിയിച്ചു. നാഷണൽ ജൂനിയർ ചാമ്പ്യനായി ഉയർന്ന അദ്ദേഹം, 2021-ൽ പട്യാലയിലെ ദേശീയ കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അവിടെ ലഭിച്ച വിപുലമായ പരിശീലനം താരത്തിന്‍റെ കഴിവുകളെ കൂടുതൽ മൂർച്ചയുള്ളതാക്കി. തുടർന്ന് 2023-ലെ ഖേലോ ഇന്ത്യ ഗെയിംസിൽ ജൂനിയർ 81 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ അജയ സ്വർണം നേടി.

Valluri Srinivasa Rao
Valluri Srinivasa Rao (getty)

പടവുകൾ കയറി മുന്നോട്ട്

കുതിപ്പ് തുടർന്ന അജയ ബാബു ഉത്തർപ്രദേശിൽ നടന്ന 2023-ലെ നാഷണൽ ജൂനിയർ വെയിറ്റ്‌ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും സ്വർണം നിലനിർത്തി. ഫിജിയിൽ നടന്ന 2024-ലെ സീനിയർ കോമൺവെൽത്ത് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ജൂനിയർ 79 കിലോഗ്രാം കിരീടവും സീനിയർ 81 കിലോഗ്രാം സ്വർണ്ണവും നേടി ഇരട്ട സ്വർണ്ണത്തോടെ താരം കരിയറിലെ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവ് കുറിച്ചു.

തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനിടെ കൈമുട്ടിന് പരിക്കേറ്റെങ്കിലും, ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണ് അജയ നടത്തിയത്. അഹമ്മദാബാദിൽ നടന്ന 2025-ലെ സീനിയർ കോമൺവെൽത്ത് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 79 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് റെക്കോർഡോടെ സ്വർണം നേടി. സ്‌നാച്ചിൽ 152 കിലോഗ്രാമും ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്കിൽ 183 കിലോഗ്രാമും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 355 കിലോഗ്രാം ഉയർത്തിയാണ് സ്വർണ്ണവും ഒപ്പം ഗ്ലാസ്‌ഗോ കോമൺവെൽത്തിലേക്കുള്ള യോഗ്യതയും ഉറപ്പാക്കിയത്.

ഗ്ലാസ്‌കോയില്‍ കടുത്ത മത്സരം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടും പതറാതെ പോരാടിയ അജയ ബാബു വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. അച്ഛനെപ്പോലെ അജയയും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നോർവേയിൽ നടന്ന ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പോഡിയം ഫിനിഷ് നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ നഷ്ടമായെങ്കിലും, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ലിഫ്റ്റർമാർക്കെതിരെ മത്സരിച്ച അനുഭവം തനിക്ക് വലിയ പാഠങ്ങൾ നൽകിയതായി അദ്ദേഹം കരുതുന്നു.

'അച്ഛനെപ്പോലെ മെഡൽ നേടുന്നത് സ്വപ്‌നമായിരുന്നു'

'അച്ഛനെപ്പോലെ ഒരു പ്രമുഖ കായിക മേളയിൽ രാജ്യത്തിനായി മെഡൽ നേടുക എന്ന എന്‍റെ സ്വപ്‌നം ഒടുവിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു. ഞാനും അച്ഛനും സ്വർണം തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്, എന്നാൽ മലേഷ്യൻ താരം വെറും ഒരു കിലോഗ്രാമിന്‍റെ വ്യത്യാസത്തിൽ അത് സ്വന്തമാക്കി. എങ്കിലും വെള്ളി മെഡൽ വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. എന്‍റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡൽ നേടുക എന്നതാണ്. കൂടാതെ, ഒളിമ്പിക്‌സിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം എനിക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ല," വല്ലൂരി അജയ ബാബു ഈനാട്-ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

Valluri Ajaya Babu
Erry Hidayat Muhammad of Malaysia with his gold medal alongside Valluri Ajaya Babu of India with his silver medal (left) and Chris Murray of England with his bronze medal (right) (getty)

ഇന്ത്യൻ ആർമി, സ്പോർട്‌സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പിന്തുണയാണ് ഈ വിജയത്തിന് കാരണമെന്നും അജയ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കഴിവുള്ള നിരവധി ഭാരോദ്വഹന താരങ്ങളുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ പിന്തുണ ലഭിച്ചാൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇനിയും പലർക്കും തിളങ്ങാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കുന്നവൻ'

"അജയ എപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നുവെന്ന് ശ്രീനിവാസ റാവു പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവൻ ഈ കായികരംഗത്ത് പ്രാവീണ്യം നേടിയത്. സാങ്കേതിക മികവിനൊപ്പം അവന്‍റെ മാനസിക കരുത്തും പെട്ടെന്ന് വളരാൻ സഹായിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് തന്‍റെ ആദ്യ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ തന്നെ വെള്ളി മെഡൽ നേടാനായത്. 2010 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഞാൻ നേടിയ വെങ്കല മെഡലാണ് അവന് പ്രചോദനമായത്. സ്വർണം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അവൻ ഗെയിംസിന് പോയത്, എന്നാൽ അത് നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ നഷ്ടമായി."

"എന്‍റെ കരിയറിന്‍റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ പിന്തുണയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്‌താണ് ഞാൻ ഈ നിലയിലെത്തിയത്. ഞങ്ങളുടെ ഇളയ മകൻ അഖിലും നാഷണൽ ജൂനിയർ വെയിറ്റ്‌ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യനാണ്. അവൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും രാജ്യത്തിന്‍റെ പേര് ഉയർത്തുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

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COMMONWEALTH GAMES 2026
COMMONWEALTH GAMES WEIGHTLIFTING
കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്
VALLURI AJAYA BABU

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