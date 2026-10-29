വനിതാ ടീമിൽ ധോണിയുടെ പക്കൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു നമ്പർ മാത്രം! മെസ്സേജ് അയക്കാൻ കാരണമിതാണ്
ധോണിയുടെ ആ സർപ്രൈസ് വാട്സ് ആപ്പ് സന്ദേശം; ലോകകപ്പ് ടീമിനുള്ള ആശംസകൾ സ്മൃതി മന്ദാന പങ്കുവെച്ചതിങ്ങനെ!
Published : October 29, 2026 at 7:29 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഫോൺ അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളെന്ന നിലയിലാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ് ധോണി അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം കൈവരിച്ച ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം ധോണി ആ പതിവ് തെറ്റിച്ചു. ടീമിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങൾക്കും തന്റെ ആശംസകൾ കൈമാറണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടെ സ്മൃതി മന്ദാനയ്ക്ക് ധോണി ഒരു വാട്സ് ആപ്പ് സന്ദേശം അയക്കുകയായിരുന്നു.
ധോണി പങ്കെടുത്ത ഒരു പ്രൊമോഷണൽ ചടങ്ങിലാണ് മന്ദാന ഈ ഹൃദ്യമായ സംഭവം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഫോൺ അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരാളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു സന്ദേശം ലഭിച്ചതിൽ താൻ ഏറെ സന്തുഷ്ടയാണെന്ന് താരം പറഞ്ഞു.
"ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഫോൺ അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കാൻ അദ്ദേഹം വാട്സ് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി," മന്ദാന വ്യക്തമാക്കി. ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ, "നിങ്ങൾ ആ നമ്പർ സേവ് ചെയ്തോ?" എന്ന് അവതാരകനായ ഹർഷ ഭോഗ്ലെ തമാശയോടെ ചോദിച്ചു. "അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ എന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു," എന്നായിരുന്നു മന്ദാനയുടെ മറുപടി.
After the World Cup win, MS Dhoni personally texted Smriti on WhatsApp to congratulate her and asked her to pass along his message to the entire team. ❤️ https://t.co/4sb2K4RgPy— ` (@WorshipDhoni) October 29, 2026
എന്തുകൊണ്ട് മന്ദാനയ്ക്ക് സന്ദേശം അയച്ചു?
വനിതാ ടീമിൽ തനിക്ക് നമ്പററിയാവുന്ന ഏക താരം മന്ദാന മാത്രമായിരുന്നതിനാലാണ് സന്ദേശം അവൾക്ക് അയച്ചതെന്ന് ധോണിയും പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചു.
"ടീമിലെ മറ്റാരുടെയും നമ്പർ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ആശംസകൾ ടീമിൽ എത്തുകയും വേണമായിരുന്നു. ആ വിജയത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു പരസ്യചിത്രത്തിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് സ്മൃതിക്ക് സന്ദേശം അയക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതി. ടീമിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്റെ ആശംസകൾ അറിയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അതിൽ കുറിച്ചിരുന്നു," ധോണി പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് വിജയം
2025 നവംബർ 2-ന് നവി മുംബൈയിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 52 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ കന്നി വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ, ഷഫാലി വർമ്മയുടെ 87 റൺസിന്റേയും ദീപ്തി ശർമ്മയുടെ 58 റൺസിന്റേയും കരുത്തിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 298 റൺസെടുത്തു. തുടർന്ന് അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ദീപ്തിയുടെ ബോളിംഗ് മികവിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 246 റൺസിന് ഇന്ത്യ ഓൾഔട്ടാക്കി. ലൗറ വോൾവാർട്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി സെഞ്ച്വറി നേടിയിരുന്നു.
വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ പുതിയൊരു യുഗം
ധോണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിജയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കേവലം ഒരു ട്രോഫിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതായിരുന്നില്ല.
"ഈ ലോകകപ്പ് വിജയം ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഇത് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കും. രാജ്യത്തേക്ക് ഒരു വലിയ ട്രോഫി കൊണ്ടുവന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം. വരുംതലമുറയിലെ പെൺകുട്ടികൾ ക്രിക്കറ്റിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുമെന്നും അതിനെ എങ്ങനെ ഒരു തൊഴിലായി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കാണിച്ചുതരാൻ ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയൊരു ദിവസമായിരുന്നു," ധോണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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