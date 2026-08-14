ETV Bharat / sports

വേർപിരിഞ്ഞാൽ ജോർജീനയ്ക്ക് പ്രതിമാസം ഒരു കോടി, മാഡ്രിഡിലെ വില്ല; വിവാഹ കരാർ ഇങ്ങനെ!

വേർപിരിഞ്ഞാൽ ജോർജീനയ്ക്ക് കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം, മാഡ്രിഡിലെ ആഡംബര വില്ല; റൊണാൾഡോയുടെ വിവാഹ ഉടമ്പടിയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഇങ്ങനെ.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez
Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez (getty)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 6:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലിസ്ബൺ: കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഒന്നിച്ചു കഴിയുന്ന ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും പങ്കാളി ജോർജീന റോഡ്രിഗസും ഈ മാസം 11-നാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നത്. അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുത്ത ലളിതമായ ചടങ്ങിലായിരുന്നു വിവാഹം.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായ ഈ വിവാഹത്തോടൊപ്പം, ഇരുവരും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്ന സവിശേഷമായ സാമ്പത്തിക കരാറിന്‍റെ വിവരങ്ങളും ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. മെക്‌സിക്കൻ മാധ്യമമായ 'എൻ പാരേജ' പുറത്തുവിട്ട വിവാഹ രജിസ്ട്രി രേഖകൾ പ്രകാരം, 'സ്വത്ത് വേർതിരിക്കൽ' നിയമപ്രകാരമാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം സാമ്പത്തിക കരാറുകളെ കുറിച്ച് ദമ്പതികൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

വ്യക്തിഗത സമ്പാദ്യത്തിന്മേൽ പൂർണ്ണ അധികാരം

പോർച്ചുഗീസ് നിയമപ്രകാരം ഈ കരാർ ഒപ്പുവെക്കുന്നതിലൂടെ റൊണാൾഡോയ്ക്കും ജോർജിനയ്ക്കും തങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വരുമാനത്തിന്മേലും നിക്ഷേപങ്ങൾക്കുമേലും പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരിക്കും. വിവാഹത്തിന് മുൻപോ വിവാഹ ജീവിതത്തിനിടയിലോ ഇരുവർക്കും ലഭിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കളിൽ മറ്റേയാൾക്ക് അവകാശവാദമുന്നയിക്കാൻ കഴിയില്ല.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez
Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez (AFP)

ഭാവിയിൽ ഇരുവരും വേർപിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പോലും സ്വത്തുക്കൾ പകുത്തുനൽകേണ്ട സാഹചര്യം ഇതിലൂടെ ഒഴിവാകും. ഇതോടെ അൽ-നസർ ക്ലബ്ബിൽ നിന്നുള്ള റൊണാൾഡോയുടെ വമ്പൻ ശമ്പളം, പരസ്യ വരുമാനങ്ങൾ, പെസ്‌താന സിആർ7 ഹോട്ടൽ ശൃംഖല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബിസിനസ്സ് സാമ്രാജ്യം എന്നിവ പൂർണ്ണമായും റൊണാൾഡോയുടെ പേരിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez
Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez (GETTY)

വേർപിരിഞ്ഞാൽ ജോർജിനയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കോടികൾ

അതേസമയം, പോർച്ചുഗീസ് മാധ്യമമായ 'ടിവി ഗിയ' പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ, വിവാഹമോചനം നേടുകയാണെങ്കിൽ ജോർജിനയുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക നിബന്ധനകളും കരാറിലുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇരുവരും വേർപിരിഞ്ഞാൽ റൊണാൾഡോയിൽ നിന്ന് ജോർജിനയ്ക്ക് പ്രതിമാസം ഏകദേശം 100,000 യൂറോ അഥവാ 1.10 കോടി രൂപ ലഭിക്കും. ഇതിന് പുറമെ സ്പെയിനിലെ മാഡ്രിഡിലുള്ള ലാ ഫിൻകയിലെ ആഡംബര വില്ലയുടെ പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥാവകാശവും ജോർജിനയ്ക്ക് കൈമാറും. നിലവിൽ 5.6 മില്യൺ ഡോളറിലധികം അതായത് ഏകദേശം 53.50 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ളതാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez
Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez (AP)

താരപ്പൊലിമയില്ലാത്ത ചടങ്ങുകൾ

റൊണാൾഡോയുടെ അഞ്ച് മക്കളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്. റൊണാൾഡോയുടെ സ്പോർട്ടിങ് സിപി കാലം മുതലുള്ള അടുത്ത സുഹൃത്ത് മിഗ്വൽ പെയ്‌സാവോ, ജോർജിനയുടെ സഹോദരി ഇവാന റോഡ്രിഗസ് എന്നിവരാണ് വിവാഹത്തിന് ഔദ്യോഗിക സാക്ഷികളായത്. റൊണാൾഡോയുടെ അൽ-നസർ ക്ലബ്ബിലെ സഹതാരങ്ങളോ പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ ടീമിലെ കളിക്കാരോ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. വിവാഹശേഷവും ഇരുവരും തങ്ങളുടെ കുടുംബപ്പേരുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല.

മെഡെയ്‌റയിലെ ഫഞ്ചാൽ കത്തീഡ്രലിൽ വച്ച് വൻ ആഘോഷത്തോടെ വിവാഹ സൽക്കാരം നടന്നേക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇരുവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. വിവാഹം പോലെ തന്നെ ബാക്കി ചടങ്ങുകളും അതീവ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാനാണ് ദമ്പതികളുടെ തീരുമാനം.

Also Read: ബ്രസീലിന് പിന്നാലെ കേപ് വെർദെയും ഇറാനും? ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്‍റെ കളി മാറും!

TAGGED:

RONALDO GEORGINA MARRIAGE CLAUSE
RONALDO GEORGINA FINANCIAL IMMUNITY
GEORGINA RODRIGUEZ MARRIAGE
ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ
CRISTIANO RONALDO MARRIAGE CONTRACT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.