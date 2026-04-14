സൂര്യവംശിയെ വീഴ്ത്താൻ 'ബൗൺസർ' പ്ലാൻ; പ്രഫുൽ ഹിംഗെയുടെ തന്ത്രങ്ങളില്‍ രാജസ്ഥാൻ്റെ പതനം ഇങ്ങനെ!

ഐപിഎൽ 19 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിലാദ്യം, ആദ്യ ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റുമായി മാരക സ്പെൽ!

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 14, 2026 at 9:33 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: മനക്കരുത്തും ആത്മവിശ്വാസവും കൂടിച്ചേർന്നാൽ ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിന്‍റെ യുവതാരം പ്രഫുൽ ഹിംഗെ. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ പ്രഫുൽ നടത്തിയ സ്വപ്‌നതുല്യമായ ഐപിഎൽ അരങ്ങേറ്റം വെറുമൊരു പ്രകടനമല്ല, മറിച്ച് താൻ നേരത്തെ കുറിച്ചുവെച്ച ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരം കൂടിയാണ്. മത്സരത്തിൽ 34 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ഹിംഗെ, ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ അപൂർവ്വ റെക്കോർഡുകൾക്കും ഉടമയായി.

ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ 'ഹാട്രിക് സമാനമായ' പ്രകടനം
ഐപിഎല്ലിന്‍റെ 19 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തുന്ന ആദ്യ ബൗളറെന്ന ബഹുമതി ഇനി പ്രഫുൽ ഹിംഗെയ്ക്ക് സ്വന്തം. സൺറൈസേഴ്‌സ് ഉയർത്തിയ 217 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടരാനിറങ്ങിയ രാജസ്ഥാൻ്റെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചത് ഹിംഗെയുടെ ആദ്യ ഓവറായിരുന്നു. തൻ്റെ സ്പെല്ലിലെ ആദ്യ രണ്ട് ഓവറിൽ വെറും 6 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ഹിംഗെ, ഐപിഎൽ അരങ്ങേറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി. രാജസ്ഥാൻ്റെ സീസണിലെ ആദ്യ തോൽവിയായിരുന്നു ഇത്.

'ഞാനിത് നേരത്തെ എഴുതിവെച്ചിരുന്നു'
മത്സരശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് തൻ്റെ വിക്കറ്റ് വേട്ടയ്ക്ക് പിന്നിലെ 'മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ' രഹസ്യം ഹിംഗെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. "എൻ്റെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ ഞാൻ 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 വിക്കറ്റുകൾ നേടുമെന്ന് ഞാൻ എവിടെയോ എഴുതിവെച്ചിരുന്നു. പവർപ്ലേയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചാൽ അത് നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു," ഹിംഗെ പറഞ്ഞു.

13-ാം വയസ്സിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുതുടങ്ങിയ പ്രഫുൽ, തന്‍റെ കരിയറിലെ ഈ വലിയ നേട്ടം കുടുംബത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. ലെതർ ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച പിതാവിനോടുള്ള നന്ദിയും താരം പങ്കുവെച്ചു.

സൂര്യവംശിയെ കുടുക്കാൻ 'ബൗൺസർ' പ്ലാൻ
രാജസ്ഥാൻ്റെ വെടിക്കെട്ട് താരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ വിക്കറ്റായിരുന്നു ഹിംഗെ ഏറെ ആഘോഷിച്ചത്. സൂര്യവംശിയെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ പുറത്താക്കുമെന്ന് താൻ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നതായി ഹിംഗെ വെളിപ്പെടുത്തി. ബോളിംഗ് കോച്ച് വരുൺ ആരോണുമായി ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ 'ബൗൺസർ പ്ലാൻ' കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കിയതോടെ സൂര്യവംശിക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു.

തിളങ്ങി സക്കിബ് ഹുസൈനും
ഹിംഗെയ്ക്കൊപ്പം മറ്റൊരു അരങ്ങേറ്റ താരം സക്കിബ് ഹുസൈനും പന്തുകൊണ്ട് വിസ്മയിപ്പിച്ചു. 24 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റുകളാണ് സക്കിബ് വീഴ്ത്തിയത്. മത്സരത്തിന് ഒരു ദിവസം മുൻപാണ് താൻ കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതെന്നും മാനസികമായി തയ്യാറെടുക്കാൻ ഇത് സഹായിച്ചെന്നും സക്കിബ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി തന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന വരുൺ ആരോണിനാണ് സക്കിബ് തൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് നൽകിയത്. രണ്ട് യുവതാരങ്ങളുടെ അവിശ്വസനീയമായ ബോളിംഗ് പ്രകടനത്തിന് മുന്നിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് 57 റൺസിന് പരാജയം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.

