എംഎസ് ധോണിയോട് നായകസ്ഥാനം ഒഴിയാൻ ബിസിസിഐ നിർദ്ദേശിച്ചു..! ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്
ധോണിയുടെ പടിയിറക്കം സ്വയം തീരുമാനിച്ചായിരുന്നില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തല്.
Published : February 14, 2026 at 8:04 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ലോക ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഇതിഹാസ താരമാണ് മുന് ഇന്ത്യന് ക്യാപ്റ്റനായ എം.എസ് ധോണി. ഇന്ത്യയ്ക്ക് എല്ലാ ഐസിസി കിരീടങ്ങളും നേടിത്തന്ന ഏക നായകനായ താരം 2017 ജനുവരിയിലാണ് ടെസ്റ്റ് നായകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞത്. ധോണിയിൽ നിന്ന് വിരാട് കോലിയിലേക്കുള്ള നായകസ്ഥാന മാറ്റം അന്നേറെ ചര്ച്ചകള്ക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. 2017ൽ കോലിക്ക് എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളുടെയും നായകസ്ഥാനം ലഭിച്ചു.
നായകസ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതില് ധോണി സ്വയം തീരുമാനമെടുത്തതല്ലെന്നും, കോലിക്ക് വഴിമാറിക്കൊടുക്കാൻ ബിസിസിഐ സെലക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് ഇപ്പോള് പുറത്തുവരുന്ന വാര്ത്തകള്. ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഷോ'യില് അന്നത്തെ മുഖ്യ സിലക്ടര് എംഎസ്കെ പ്രസാദിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ജതിന് പരഞ്ജ്പെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തല് നടത്തിയത്.
ധോണിയെ ക്യാപ്റ്റൻസി മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സമ്മർദം ചെലുത്തിയതായും അദ്ദേഹം സ്ഥാനമൊഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ബിസിസിഐക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2017 ൽ ക്യാപ്റ്റൻസി മാറ്റാനുള്ള കാര്യം താനും എംഎസ്കെ പ്രസാദും ധോണിയെ അറിയിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് മുൻ ബിസിസിഐ സെലക്ഷൻ പാനൽ അംഗം ജതിൻ പരഞ്ജ്പെ പറഞ്ഞു.
'മഹി (ധോണി) ബാറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഒരു മണിക്കൂറോളം അദ്ദേഹം ബാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു, എംഎസ്കെയും ഞാനും പരസ്പരം നോക്കുകയായിരുന്നു. ബഹുമാനത്തോടെ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് പറയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി പറഞ്ഞു, 'നിനക്കറിയാമോ, മഹി, ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശരിയായ സമയമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു- പരഞ്ജ്പെ ഓർമ്മിച്ചു. എന്നാല് ധോണിയുടെ പ്രതികരണം സമ്മതത്തിന്റേതായിരുന്നുവെന്ന് പരഞ്ജ്പെ പറഞ്ഞു.
ഉടന് തന്നെ ധോണി..‘അണ്ണാ, ഇതാണ് തികഞ്ഞ തീരുമാനം. ഞാനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയൂ...’.എങ്കില് അക്കാര്യം എഴുതിത്തരൂ, മൂവ് ഓണ് ചെയ്യാന് തയാറാണെന്ന് എഴുതൂ എന്ന് എംഎസ്കെ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 'ശരി, ഞാൻ അത് ചെയ്യാം'. അന്ന് രാത്രി ഏറെ വൈകി ഞങ്ങള്ക്ക് ഒരു ഇമെയില് സന്ദേശം ലഭിച്ചു.'ഞാൻ സ്ഥാനമൊഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു'.
ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടിവന്നു. അതിന്റെ പേരിലും ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കപ്പെട്ടു, പക്ഷേ ജീവിതത്തില് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കഠിനമായ ചില തീരുമാനങ്ങള് നിങ്ങള്ക്ക് എടുത്തേ മതിയാകൂ.– പരഞ്ജ്പെ പറഞ്ഞു. ചുമതലയേൽക്കാൻ പോകുന്ന വിരാട് കോലിക്ക് ധോണി പൂർണ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായും പരഞ്ജ്പെ വെളിപ്പെടുത്തി. 'അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 'വിഷമിക്കേണ്ട. ഞാൻ വിരാടിനൊപ്പം പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തിക്കും. അവൻ എന്റെ സഹോദരനെപ്പോലെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യും. എന്റെ എല്ലാ അറിവും, അനുഭവസമ്പത്തും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകും. ഞങ്ങൾ ഒരു നല്ല ടീമിനെ സൃഷ്ടിക്കും- പരഞ്ജ്പെ പറഞ്ഞു.
അന്ന് ധോണിക്ക് 35 വയസ്സായിരുന്നു. വിജയിക്കേണ്ട എല്ലാ ഐസിസി കിരീടങ്ങളും അദ്ദേഹം നേടിക്കൊടുത്തു. 2007-ൽ ഇന്ത്യയെ പ്രഥമ ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കും, 2011-ൽ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കും, 2013-ൽ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിലേക്കും നയിച്ചു.
Also Read: സെയിൽസ്മാനില് നിന്ന് ലോകകപ്പ് താരത്തിലേക്ക്: എംഎസ് ധോണി പാക് സ്പിന്നർ ഉസ്മാന് താരിഖിന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചതെങ്ങനെ ?