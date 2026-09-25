ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണമില്ലെങ്കിൽ 18 മാസം സൈന്യത്തിൽ! കൊറിയൻ കായിക നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
18 മാസത്തെ ഇടവേള, നഷ്ടമാകുന്ന റാങ്കിംഗ്; കൊറിയൻ കായികതാരങ്ങൾ നേരിടുന്ന കരിയർ പ്രതിസന്ധികൾ.
Published : September 25, 2026 at 2:04 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: സ്ഥിരതയും കഠിനാധ്വാനവും ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി കളിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റുകളുമാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടെന്നീസ് താരത്തിന്റെ കരിയർ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഓരോ ടൂർണമെന്റിലും നേടുന്ന റാങ്കിംഗ് പോയിന്റുകളും ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് കളിക്കാരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പുരുഷ ടെന്നീസ് താരങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ കരിയറിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, രാജ്യത്തെ നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനം. 18 മാസത്തോളം പ്രൊഫഷണൽ ടെന്നീസിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഈ നിയമം മൂലം, കോർട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്ന താരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ റാങ്കിംഗും കരിയറും പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടി വരുന്ന കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിടുന്നത്.
റാങ്കിംഗിൽ 139-ൽ നിന്ന് 1000-ത്തിന് പുറത്തേക്ക്; ഹോങ്ങിന്റെ കഥ
29 കാരനായ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ താരം സിയോങ്-ചാൻ ഹോങ് നിലവിൽ ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. 2024 സെപ്റ്റംബറിൽ തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച റാങ്കിംഗായ 139-ൽ എത്തി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആ വർഷം ഇൻഡ്യൻ വെൽസ് ടൂർണമെന്റില് വെച്ച് സ്വന്തം ടീമിലെ കരുത്തനായ സൂൻ-വൂ ക്വോണിനെയും ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം നമ്പർ താരം സുമിത് നാഗലിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തി മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു ഹോങ്. കരിയറിൽ 14 ഐ.ടി.എഫ് കിരീടങ്ങളും ഒരു ചലഞ്ചർ ടൈറ്റിലും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ നിർബന്ധിത നിയമം അനുസരിച്ച് 2025 ജനുവരിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സൈന്യത്തിൽ ചേരേണ്ടി വന്നു. കരിയറിലെ ഈ നീണ്ട ഇടവേള കാരണം, സൈനിക സേവനം പൂർത്തിയാക്കി ഈ വർഷം കോർട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റാങ്കിംഗ് 1000-ത്തിന് പുറത്തായിക്കഴിഞ്ഞു. തിരിച്ചുവരവിന് ശേഷം വളരെ കുറച്ചു മത്സരങ്ങൾ മാത്രം കളിച്ച ഹോങ്, കരിയർ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടത്തിലാണ്.
എന്തുകൊണ്ട് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ സൈനിക സേവനം നിർബന്ധം?
കൊറിയൻ ടെന്നീസ് ഡേവിസ് കപ്പ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ജോങ്-സാം ചുങ് ഈ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. "കളിക്കാർ മികച്ച ഫോമിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ രാജ്യത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് സൈനിക സേവനം എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമാണ്," ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഡേവിസ് കപ്പ് മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
1953-ൽ കൊറിയൻ യുദ്ധം അവസാനിച്ചെങ്കിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ താൽക്കാലിക യുദ്ധവിരാമ കരാറിലാണ് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്, ഒരു സമാധാന കരാർ നിലവിലില്ല. ഈ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ശക്തമാക്കാൻ എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും സൈനിക സേവനം നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആർമിയിലും മറൈൻ കോർപ്സിലും 18 മാസമാണ് അടിസ്ഥാന സേവന കാലാവധി. നേവിയിലും എയർഫോഴ്സിലും ഇതിലും കൂടുതലാണ് കാലാവധി. സൈന്യത്തിൽ ചേരുന്നവർക്ക് തുടക്കത്തിൽ തോക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും ഗ്രനേഡ് എറിയാനുമുള്ള അടിസ്ഥാന പരിശീലനങ്ങൾ നൽകും. പിന്നീട് അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികൾ, കാവൽ തുടങ്ങിയവ നൽകും. മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ യുദ്ധ പരിശീലനങ്ങളും ഉണ്ടാകും. വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ വിശ്രമവും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്നവർക്ക് അവധിയും ലഭിക്കാറുണ്ട്.
സ്പോർട്സ് കോട്ടയിലെ മെഡൽ ഇളവ്
അതേസമയം രാജ്യത്തെ പ്രതിഭകളായ എലൈറ്റ് അത്ലറ്റുകൾക്ക് ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇളവുണ്ട്. ഒളിമ്പിക്സില് മെഡൽ നേടുകയോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണം നേടുകയോ ചെയ്യുന്ന അത്ലറ്റുകൾക്ക് 18 മാസത്തെ പൂർണ്ണ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഇളവ് ലഭിക്കും. പകരം 4 ആഴ്ചത്തെ അടിസ്ഥാന സൈനിക പരിശീലനം മാത്രം പൂർത്തിയാക്കി അവർക്ക് തങ്ങളുടെ കായിക കരിയർ തുടരാം.
മുൻ ലോക 19-ാം നമ്പർ താരം ഹ്യോൺ ചുങ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചയാളാണ്. 2014 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ലിം യോങ്-ക്യുവിനൊപ്പം സ്വർണ്ണം നേടിയതോടെയാണ് ഹ്യോൺ വലിയൊരു കരിയർ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. "എനിക്ക് കരിയറിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ 4 ആഴ്ച മാത്രമാണ് ഞാൻ സൈന്യത്തിൽ ചെലവഴിച്ചത്," ഹ്യോൺ ഓർക്കുന്നു.
കരിയറിലെ ഈ തുടർച്ച അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. 2017-ൽ ഇൻഓഗുറൽ നെക്സ്റ്റ് ജെൻ എ.ടി.പി ഫൈനൽസ് ചാമ്പ്യനായ അദ്ദേഹം, 2018 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ സെമിഫൈനലിൽ അലക്സാണ്ടർ സ്വെരേവ്, നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് എന്നിവരെ അട്ടിമറിച്ച് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നീട് പരിക്കുകൾ കാരണം കരിയർ നഷ്ടപ്പെട്ട 30-കാരനായ ഹ്യോൺ ഇപ്പോൾ ഐ.ടി.എഫ്, ചലഞ്ചർ ടൂർണമെന്റുകളിലൂടെ വീണ്ടും കരിയർ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.
സൈനിക ജീവിതത്തിലെ അച്ചടക്കം
28 കാരനായ സൂൻവൂ ക്വോണിന്റെ കഥ കൊറിയൻ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ മറ്റൊരു വശമാണ് കാണിക്കുന്നത്. കരിയറിൽ രണ്ട് എ.ടി.പി സിംഗിൾസ് കിരീടങ്ങൾ നേടിയ ഏക ദക്ഷിണ കൊറിയൻ താരമാണ് അദ്ദേഹം. 2021-ൽ റാങ്കിംഗിൽ 52-ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണ്ണം നേടാൻ കഴിയാത്തതിനാലും പരിക്കുകൾ അലട്ടിയതിനാലും 2025 ജനുവരിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സൈന്യത്തിൽ ചേരേണ്ടി വന്നു.
എന്നാൽ സൈനിക സേവനത്തിനിടയിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഡേവിസ് കപ്പിലും വിംബിൾഡണിലും പങ്കെടുക്കാൻ പ്രത്യേക അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ 18 മാസത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കി ഇറങ്ങിയ ക്വോൺ മൂന്ന് ചലഞ്ചർ ടൈറ്റിലുകൾ നേടി ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. "സൈനിക ജീവിതം എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു. കൃത്യം രാവിലെ 6 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുക, ഫോണുകൾ തിരികെ നൽകി രാത്രി 10 മണിക്ക് ഉറങ്ങുക തുടങ്ങിയ കൃത്യമായ ദിനചര്യ കായികക്ഷമത നിലനിർത്താൻ എന്നെ സഹായിച്ചു," ക്വോൺ പറയുന്നു.
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