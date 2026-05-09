പ്ലേ ഓഫ് സമവാക്യങ്ങൾ മാറ്റിമറിച്ചു; കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ഇനി വേണ്ടത് നാല് വിജയങ്ങൾ
വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തി രഹാനെപ്പട, കെകെആറിന്റെ പ്ലേ ഓഫ് മോഹങ്ങൾക്ക് പുതുജീവൻ.
Published : May 9, 2026 at 11:36 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: സീസണിലെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തോൽവികൾ ഏറ്റുവാങ്ങി തകർച്ചയുടെ വക്കിലായിരുന്ന കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്, പോരാട്ടവീര്യത്തിന്റെ കരുത്തിൽ പ്ലേ ഓഫ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകുന്നു. ഇന്നലെ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരെ നേടിയ എട്ടു വിക്കറ്റിന്റെ വിജയം കൊൽക്കത്തയുടെ പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ നില മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ ടീമായി അവരെ മാറ്റുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഫിൻ അലന്റെ വെടിക്കെട്ട് സെഞ്ചുറിയും ബൗളർമാരുടെ കൃത്യതയാർന്ന പ്രകടനവുമാണ് കെകെആറിനെ വിജയവഴിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നത്.
തുടർച്ചയായ നാലാം ജയം
തുടക്കത്തിൽ അടിപതറിയെങ്കിലും, അജിങ്ക്യ രഹാനെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെകെആർ ഇപ്പോൾ അജയ്യമായ കുതിപ്പിലാണ്. തുടർച്ചയായ നാലാം വിജയമാണ് ഡൽഹിയിൽ അവർ സ്വന്തമാക്കിയത്. നിലവിൽ 10 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാല് ജയവുമായി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് കൊൽക്കത്ത. വരും മത്സരങ്ങളിലും ഇതേ മികവ് പുലർത്താനായാൽ അവസാന നാലിൽ ഇടം നേടാൻ ടീമിന് സാധിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ആരാധകർ.
പ്ലേ ഓഫ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള വഴി; സമവാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:
കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് പ്ലേ ഓഫിലെത്താൻ ഏറ്റവും ലളിതമായ വഴി അവശേഷിക്കുന്ന നാല് മത്സരങ്ങളിലും വിജയിക്കുക എന്നതാണ്.
മാന്ത്രിക സംഖ്യ 17: 10 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഐപിഎൽ ഫോർമാറ്റിൽ 16 പോയിന്റാണ് സാധാരണയായി പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടത്. എന്നാൽ സീസണിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സുമായുള്ള മത്സരം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ഒരു പോയിന്റ് അധികമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി നാല് കളിയും ജയിച്ചാൽ കെകെആറിന് 17 പോയിന്റാകും. 17 പോയിന്റിലെത്തിയാൽ നെറ്റ് റൺ റേറ്റിന്റെ സങ്കീർണ്ണമായ കണക്കുകളില്ലാതെ തന്നെ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിക്കാം.
മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ
ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള പാത കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ടൂർണമെന്റിലെ കരുത്തരായ ടീമുകളെയാണ് ഇനി കെകെആറിന് നേരിടാനുള്ളത്:
- റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരു
- ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്
- മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്
- ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്
റൺ റേറ്റ് നിർണ്ണായകമാകും
അവശേഷിക്കുന്ന നാല് മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിലെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടാൽ കൊൽക്കത്തയുടെ പ്ലേ ഓഫ് യാത്ര പ്രതിസന്ധിയിലാകും. പരമാവധി നേടാൻ കഴിയുന്ന 15 പോയിന്റോടെ മറ്റ് ടീമുകളുടെ വിജയപരാജയങ്ങളെയും റൺ റേറ്റിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും. നേരത്തെ വളരെ മോശമായിരുന്ന കെകെആറിന്റെ നെറ്റ് റൺ റേറ്റ് ഡൽഹിക്കെതിരായ വൻ വിജയത്തോടെ (-0.169) മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 143 റൺസ് വെറും 14.2 ഓവറിൽ മറികടന്നത് ടീമിന് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകിയത്.
മറ്റ് ടീമുകളുടെ പങ്ക്
കെകെആർ 15 പോയിന്റിലാണ് കളി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആർസിബി, ഗുജറാത്ത്, ഹൈദരാബാദ് എന്നീ ടീമുകളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് നിർണ്ണായകമാകും. ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ടീമുകൾക്ക് പുറമെ നാലാം സ്ഥാനത്തിനായി വൻ പോരാട്ടം നടക്കാനാണ് സാധ്യത.
