ചെറുരാജ്യങ്ങള് ഇൻഫാന്റിനോയെ വീണ്ടും രക്ഷിക്കുമോ? ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് വോട്ട് ബാങ്ക് തന്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്?
211 രാജ്യങ്ങൾ, രഹസ്യ ബാലറ്റ്; ഇൻഫാന്റിനോയുടെ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ യുവേഫയുടെ 'രഹസ്യ നീക്കങ്ങൾ'
Published : August 5, 2026 at 2:07 PM IST
സൂറിച്ച്: ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ പരമാധികാര സംഘടനയായ ഫിഫയിൽ വൻ ഭരണപ്രതിസന്ധിയും രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളും സജീവം. വാൻകൂവറിൽ നടന്ന ഫിഫ കോൺഗ്രസിൽ, അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ വീണ്ടും മത്സരിക്കുമെന്നും 2031 വരെ എതിരില്ലാതെ തുടരുമെന്നും ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഫിഫയുടെ വാണിജ്യ-ഇവന്റ് ഓപ്പറേഷനുകളുടെ 21 ശതമാനം ഓഹരികൾ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപ ഫണ്ടിന് വിൽക്കാനുള്ള വിവാദ നീക്കം പാളിയതോടെ ഇൻഫാന്റിനോയുടെ ഭരണം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്.
യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ സംഘടനയായ യുവേഫ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ കോൺഫെഡറേഷനുകൾ പ്രസിഡന്റിലുള്ള വിശ്വാസം പരസ്യമായി പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇൻഫാന്റിനോയുടെ അടുത്ത അനുയായികളും ഉപദേശകരും അദ്ദേഹത്തെ കൈവിട്ടതോടെ, വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടുമെന്ന് ഉറപ്പായി.
ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ചരിത്രവും സുതാര്യതയും
ഫിഫയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഭരണമാറ്റങ്ങൾ വളരെ അപൂർവ്വമായാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1904-ൽ ആദ്യ പ്രസിഡന്റായ ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ റോബർട്ട് ഗൂറിൻ ചുമതലയേറ്റതു മുതൽ ഇന്നുവരെ 9 പേർ മാത്രമാണ് ഈ പദവി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1970-കൾക്ക് ശേഷം ജോവോ ഹാവലാഞ്ച്, സെപ്പ് ബ്ലാറ്റർ എന്നിവർ ചേർന്ന് 40 വർഷത്തിലധികം ഫിഫ ഭരിച്ചു.
അഴിമതി ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് 2016-ൽ സെപ്പ് ബ്ലാറ്റർ പുറത്തായതോടെയാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ കാലാവധി പരമാവധി 12 വർഷമായി (4 വർഷം വീതമുള്ള 3 ടേമുകൾ) ഫിഫ നിജപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ, 2016-ൽ അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത ഇൻഫാന്റിനോ, തന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തെ താല്ക്കാലിക കാലാവധി ഈ 12 വർഷത്തെ പരിധിയിൽ പെടില്ലെന്ന് വാദിച്ച് 15 വർഷം വരെ ഭരണം നീട്ടാനുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കത്തിലാണ്.
സാധാരണയായി പുരുഷന്മാരുടെ ലോകകപ്പിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ഫിഫ കോൺഗ്രസിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാറുള്ളത്. 2019, 2023 വർഷങ്ങളിൽ ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്ക് എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വോട്ടെടുപ്പ് കൂടാതെയാണ് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ വോട്ടെടുപ്പ് അനിവാര്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയും വോട്ടിങ് രീതിയും
ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ കർശനമായ മാനദണ്ഡങ്ങള്
- പ്രവർത്തന പരിചയം: സ്ഥാനാർത്ഥി കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 2 വർഷമെങ്കിലും ഫുട്ബോൾ ഭരണരംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നിരിക്കണം.
- അംഗീകാരം: കുറഞ്ഞത് 5 അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ കത്ത് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്ന നവംബർ 18-നകം ലഭിച്ചിരിക്കണം. ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മാത്രമേ പിന്തുണയ്ക്കാനാകൂ. ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്ക് പിന്തുണ പിൻവലിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ വെയിൽസും ഇംഗ്ലണ്ടും ഉൾപ്പെടുന്നു.
- വോട്ടിങ് രീതി: രഹസ്യ ബാലറ്റിലൂടെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണുള്ളതെങ്കിൽ വിജയിക്കാൻ 50 ശതമാനത്തിലധികം (ആകെ 211 വോട്ടുകളിൽ 106 വോട്ടുകൾ) ഭൂരിപക്ഷം വേണം. രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ വിജയിക്കാൻ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം വേണം.
ഫിഫയിൽ ചെറുരാജ്യങ്ങൾക്കും വൻശക്തികൾക്കും ഒരേ വോട്ട് മൂല്യമാണുള്ളത് (അർജന്റീനയുടെ വോട്ടിനും സീഷെൽസിന്റെ വോട്ടിനും ഒരേ വിലയാണ്). ചെറുരാജ്യങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചാണ് ഇൻഫാന്റിനോ ഇതുവരെ അധികാരം നിലനിർത്തിയത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ യുവേഫ (55 വോട്ടുകൾ), ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ ( 46 വോട്ടുകൾ), കോൺകാകാഫ് (35 വോട്ടുകൾ) എന്നിവ ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്ക് എതിരെ തിരിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
ഇൻഫാന്റിനോയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ആര്?
നവംബറിലെ സമയപരിധിക്ക് മുമ്പ് ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്കെതിരെ ശക്തനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്താനുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാണ്. കോൺകാകാഫ് പ്രസിഡന്റ് വിക്ടർ മൊണ്ടാഗ്ലിയാനി, മത്സരിക്കാൻ ശക്തമായി ആലോചിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
2027 മാർച്ച് 18-ന് മൊറോക്കോയിൽ വെച്ചാണ് അടുത്ത പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കാനാണ് ഇൻഫാന്റിനോ മൊറോക്കോയെ വേദിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ അതിനുമുമ്പ് തന്നെ യുവേഫയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തര ഫിഫ കോൺഗ്രസ് വിളിച്ച് ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്കെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫിഫയിലെ അഞ്ചിലൊന്ന് (1/5) അംഗരാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അടിയന്തര കോൺഗ്രസ് വിളിക്കാൻ നിയമമുണ്ട്. ആഗോള ഫുട്ബോൾ ഭരണരംഗത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിർണ്ണായകമായ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം.
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