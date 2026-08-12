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ആദ്യ കാഴ്‌ചയിൽ തന്നെ മൊട്ടിട്ട അനുരാഗം; ഒരു ദശകമായി ലോകത്തെ കൊതിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റ്യാനോ-ജോർജിന പ്രണയം

ഗുച്ചി ബുട്ടീക്കിലെ ആ കൂടിക്കാഴ്‌ച മുതൽ മാംഗല്യം വരെ; ക്രിസ്റ്റ്യാനോ - ജോർജിന പ്രണയകഥ ഇനി വിവാഹപൂർണ്ണതയിൽ.

Cristiano Ronaldo Marries Longtime Partner Georgina Rodriguez
Cristiano Ronaldo Marries Longtime Partner Georgina Rodriguez (getty)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 12:25 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ ദമ്പതികളായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ജോർജിന റോഡ്രിഗസും ഔദ്യോഗികമായി വിവാഹിതരായി. തങ്ങളുടെ വിവാഹനിശ്ചയം പ്രഖ്യാപിച്ച് കൃത്യം ഒരു വർഷം തികയുന്ന വേളയിലാണ് ഇരുവരും വിവാഹബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നത്. 2026 ഓഗസ്റ്റ് 11-നായിരുന്നു ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന ആ ശുഭമുഹൂർത്തം. ഒരു ആഡംബര റീട്ടെയ്ൽ ഷോപ്പിൽ വെച്ച് യാദൃശ്ചികമായി തുടങ്ങിയ ഇവരുടെ പ്രണയം കായിക ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രണയകഥകളിൽ ഒന്നാണ്.

ഒരു ഗുച്ചി ഷോപ്പിൽ തുടങ്ങിയ മാജിക്

2016 ജൂണിലാണ് ഈ പ്രണയകഥയുടെ തുടക്കം. അന്ന് മാഡ്രിഡിലെ ആഡംബര വസ്ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനമായ ഗുച്ചി (Gucci) ബുട്ടീക്കിൽ ഒരു സെയിൽസ് അസിസ്റ്റന്‍റായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ജോർജിന. റയൽ മാഡ്രിഡിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന, ആഗോള പ്രശസ്‌തിയുടെ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ആ ഷോപ്പിലേക്ക് നടന്നു വരുന്നത്. ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഇരുവരും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായെന്ന് ജോർജിന പിന്നീട് തൻ്റെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സ് സീരീസായ 'ഐ ആം ജോർജിന'യിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് മറ്റൊരു ബ്രാൻഡ് ഇവന്‍റില്‍ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയതോടെയാണ് ഇരുവരും കൂടുതൽ അടുത്തത്.

ആദ്യകാലങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ബന്ധം മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും ഇരുവരും രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരുന്നു. ഒടുവിൽ 2016-ന്‍റെ അവസാനത്തോടെ ഡിസ്‌നിലാൻഡ് പാരീസിൽ വെച്ച് റൊണാൾഡോ വിഗ്ഗും സൺഗ്ലാസും ധരിച്ച് രഹസ്യമായി ജോർജിനയോടൊപ്പം എത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. 2017-ന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ നടന്ന 'ദി ബെസ്റ്റ് ഫിഫ ഫുട്ബോൾ അവാർഡ്‌സ്' ചടങ്ങിലാണ് ഇരുവരും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച് റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ ബന്ധം പരസ്യമാക്കിയത്.

പ്രതിസന്ധികളും ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രയും

പിന്നീടുള്ള പത്ത് വർഷത്തോളം റൊണാൾഡോയുടെ ഫുട്ബോൾ കരിയറിനൊപ്പം ജോർജിനയുടെ ജീവിതവും സഞ്ചരിച്ചു. 2018-ൽ റൊണാൾഡോ യുവന്‍റസിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ മാഡ്രിഡിൽ നിന്ന് ഇറ്റലിയിലെ ടൂറിനിലേക്കും, പിന്നീട് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ യുകെയിലേക്കും, ഒടുവിൽ അൽ-നാസറിലെത്തിയപ്പോൾ റിയാദിലേക്കും ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് താവളം മാറ്റി.

അഞ്ച് കുട്ടികളാണ് ഇവരുടെ ലോകത്തുള്ളത്. മൂത്ത മകൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ജൂനിയർ, വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ ജനിച്ച ഇരട്ടക്കുട്ടികളായ ഇവ, മാറ്റിയോ എന്നിവരും കൂടാതെ 2017 നവംബറിൽ ഇരുവരുടെയും ആദ്യ മകളായ അലാന മാർട്ടിനയും ജനിച്ചു. 2022 ഏപ്രിലിൽ ബെല്ല എസ്മെരാൾഡ എന്ന മകൾ കൂടി ഇവർക്ക് ജനിച്ചു. എന്നാൽ ഇതേ പ്രസവത്തിൽ തങ്ങളുടെ നവജാത മകനായ എയ്ഞ്ചലിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇരുവരുടെയും ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു ദുരന്തമായിരുന്നു. ഈ വലിയ തകർച്ചയിൽ പരസ്പരം താങ്ങായി നിന്നാണ് ഇരുവരും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നത്.

Cristiano Ronaldo Marries Longtime Partner Georgina Rodriguez
Cristiano Ronaldo Marries Longtime Partner Georgina Rodriguez (AFP)

ഔദ്യോഗികമായി വിവാഹിതരാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പല അഭിമുഖങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളിലും റൊണാൾഡോ ജോർജിനയെ തൻ്റെ "ഭാര്യ" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഇന്നലെ (ഓഗസ്റ്റ് 11) ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരെ സാക്ഷിയാക്കി കായിക ലോകത്തെ ആ അപൂർവ്വ പ്രണയകഥ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

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