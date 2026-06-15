റെക്കോർഡ് സ്കോറിനിടയിലും കളം നിറഞ്ഞത് ആ 'അദൃശ്യ' സാങ്കേതികവിദ്യ; സ്വീഡൻ-ടുണീഷ്യ മത്സരത്തിനിടെ സംഭവിച്ചതെന്ത്?
ക്രിക്കറ്റിലെ 'സ്നിക്കോ' ഇനി ഫുട്ബോളിലും; സ്വീഡൻ-ടുണീഷ്യ മത്സരത്തിൽ വിധി നിർണ്ണയിച്ച അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ
Published : June 15, 2026 at 4:54 PM IST
ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് എഫ് മത്സരത്തിൽ ടുണീഷ്യക്കെതിരെ സ്വീഡൻ 5-1 ന്റെ ആധികാരിക വിജയം നേടിയെങ്കിലും, കായികലോകത്ത് ചർച്ചയാകുന്നത് മത്സരഫലമല്ല. മറിച്ച്, ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുപരിചയിച്ച ‘സ്നിക്കോമീറ്റർ’ (Snicko) സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് സമാനമായ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഫുട്ബോളിലെ നിർണായകമായ ഒരു ഓഫ്സൈഡ് വിധി തിരുത്തിയ ഫിഫയുടെ നടപടിയാണ്. കളിയിലെ റഫറിയിങ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വഴിത്തിരിവായേക്കാവുന്നതാണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ.
മത്സരത്തിലെ നാടകീയ നിമിഷം
കളിയില് സ്വീഡൻ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് നാടകീയമായ ആ സംഭവം അരങ്ങേറുന്നത്. കളിയുടെ 84-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി കളത്തിലിറങ്ങിയ വോൾവ്സ്ബർഗ് മധ്യനിര താരം മാറ്റിയാസ് സ്വൻബെർഗ്, മൈതാനത്ത് എത്തി വെറും 18 സെക്കൻഡുകൾക്കകം ഒരു സെറ്റ്-പീസ് നീക്കത്തിൽ നിന്നും ടുണീഷ്യൻ വല ചലിപ്പിച്ചു. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി വന്ന് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഗോൾ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരം എന്ന ചരിത്ര നേട്ടത്തോടെ സ്വീഡൻ താരങ്ങളും ആരാധകരും വലിയ രീതിയിൽ ആഘോഷം തുടങ്ങി.
എന്നാൽ, സ്വീഡന്റെ സന്തോഷം അധികം നീണ്ടുനിന്നില്ല. അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി തൊട്ടുപിന്നാലെ ഓഫ്സൈഡ് ഫ്ലാഗ് ഉയർത്തിയതോടെ ആ ഗോൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. സ്വീഡൻ കളിക്കാരും കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫും ഉടൻ തന്നെ റഫറിയോട് ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചു. പന്ത് ഗോളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് ലിവർപൂൾ ഫോർവേഡ് അലക്സാണ്ടര് ഇസാക്കിന്റെ ബൂട്ടിൽ നേരിയ രീതിയിൽ തട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു സ്വീഡന്റെ വാദം. ഇസാക്കിന്റെ ബൂട്ടിൽ തട്ടി ദിശ മാറിയാണ് പന്ത് വന്നതെങ്കിൽ സ്വൻബെർഗ് ഓഫ്സൈഡ് പൊസിഷനിൽ അല്ല വരുന്നത് എന്നതായിരുന്നു നിയമം.
നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്കോ സാധാരണ ടെലിവിഷൻ റീപ്ലേകൾക്കോ ഈ സ്പർശനം കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുക അസാധ്യമായിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് വീഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിമാർ (VAR) ഫുട്ബോളിലെ അത്യാധുനിക സ്നിക്കോ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായം തേടിയത്.
എന്താണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ? ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
ക്രിക്കറ്റിൽ ബാറ്റിന്റെ അരികിൽ പന്ത് തട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദ-ദൃശ്യ തരംഗങ്ങളുടെ അതേ തത്ത്വമാണ് ഫുട്ബോളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ ലോകകപ്പിനായി പ്രമുഖ കായിക ബ്രാൻഡായ അഡിഡാസ് പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത 'ട്രിയോണ്ട' മാച്ച് ബോളുകളിലാണ് ഈ വിദ്യ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഡിഡാസിന്റെ 'കണക്റ്റഡ് ബോൾ ടെക്നോളജി' എന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്.
- ബോളിനുള്ളിലെ സെൻസറും മൈക്രോചിപ്പും: പന്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി വായുവിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മോഷൻ സെൻസറും 14 ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള മൈക്രോചിപ്പും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി ട്രാക്കിങ്: കളിയിലുടനീളം സെക്കൻഡിൽ 500 തവണ (500Hz) എന്ന ഉയർന്ന നിരക്കിൽ പന്തിന്റെ ചലനങ്ങളും ആഘാതങ്ങളും ഈ സെൻസർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
- തത്സമയ ഡാറ്റാ കൈമാറ്റം: പന്ത് ഒരു കളിക്കാരന്റെ ബൂട്ടിലോ, കയ്യിലോ, ശരീരത്തിലോ തട്ടുന്ന കൃത്യമായ മൈക്രോ സെക്കൻഡിലെ വിവരങ്ങൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് വഴി റിയൽ ടൈം ആയി വീഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിയുടെ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് ഡാറ്റയായി കൈമാറുന്നു.
- വേവ്ഫോം സ്പൈക്ക്: സ്വൻബെർഗിന്റെ ഗോൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ റഫറിമാരുടെ സ്ക്രീനിൽ ശബ്ദതരംഗങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ഒരു ഫ്ലാറ്റ്-ലൈൻ ഗ്രാഫ് ആണ് കാണിച്ചത്. പന്ത് ഇസാക്കിന്റെ കാൽക്കൽ കൂടെ കടന്നുപോയ കൃത്യമായ നിമിഷത്തിൽ ഈ നേർരേഖയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയ തരംഗം അഥവാ 'സ്പൈക്ക്' ദൃശ്യമായി. പന്ത് ഇസാക്കിന്റെ ബൂട്ടിൽ ഉരസിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതോടെ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിഞ്ഞു. ഈ ഡിജിറ്റൽ തെളിവ് മുൻനിർത്തി ഓൺ-ഫീൽഡ് റഫറിയുടെ തീരുമാനം തിരുത്തുകയും സ്വീഡന് ഗോൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.
അഡിഡാസിന്റെ വിശദീകരണമനുസരിച്ച്, ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ മൈതാനത്തെ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും വളരെ വേഗത്തിൽ കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും റഫറിമാരെ സഹായിക്കുന്നു.
ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ മുൻകാല ഉപയോഗങ്ങൾ
ഇതാദ്യമായല്ല ഫുട്ബോളിൽ ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുൻപും രണ്ട് പ്രധാന ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വലിയ വിവാദങ്ങൾ അറുതിവരുത്താൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- 2022 ഖത്തർ ലോകകപ്പ് (ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ വിവാദം): ഉറൂഗ്വെയ്ക്കെതിരായ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗലിന്റെ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് ബോക്സിലേക്ക് ഉയർത്തി നൽകിയ പന്ത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ തലകൊണ്ട് തൊട്ട് വലയിലാക്കിയെന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നത്. ഗോൾ റൊണാൾഡോയുടെ പേരിലാണ് ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ പന്തിനുള്ളിലെ ചിപ്പ് ഡാറ്റ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പന്ത് റൊണാൾഡോയുടെ തലയിൽ ഒരിടത്തും സ്പര്ശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് (No Spike) വ്യക്തമായി. ഇതോടെ ഗോൾ ഔദ്യോഗികമായി ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ പേരിൽ മാറ്റുകയായിരുന്നു.
- യൂറോ 2024 (ബെൽജിയത്തിന്റെ ഗോൾ റദ്ദാക്കൽ): സ്ലൊവാക്യക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ബെൽജിയം താരം റൊമേലു ലുക്കാക്കു നേടിയ നിർണായക സമനില ഗോൾ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വഴിയാണ് റദ്ദാക്കിയത്. പന്ത് ഗോളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുപൂർവ്വമുള്ള ബിൽഡ്-അപ്പിൽ സഹതാരം ലോയിസ് ഒപെൻഡയുടെ കയ്യിൽ പന്ത് നേരിയ രീതിയിൽ തട്ടിയത് കളിയിലെ റഫറിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്നിക്കോ ഗ്രാഫിലെ സ്പൈക്ക് വഴി ഹാൻഡ്ബോൾ കൃത്യമായി തെളിയിക്കപ്പെടുകയും ഗോൾ നിഷേധിക്കുകയുമായിരുന്നു.
ക്രിക്കറ്റിലെ 'സ്നിക്കോ'യും ഫുട്ബോളിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ
1990-കളുടെ മധ്യത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ അലൻ പ്ലാസ്കെറ്റ് ആണ് ക്രിക്കറ്റിലെ സ്നിക്കോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. വിക്കറ്റിന് പിന്നിലെ സ്റ്റംപ് മൈക്രോഫോണിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദവും ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങളും ഒരേസമയം ഒത്തുനോക്കിയാണ് ക്രിക്കറ്റിൽ പന്ത് ബാറ്റിൽ ഉരസിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് റീപ്ലേകളിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. നിലവിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ സ്നിക്കോമീറ്ററിന് പകരം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട 'അൾട്രാഎഡ്ജ്' (UltraEdge) സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും സ്നിക്കോമീറ്റർ ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്.
സമീപകാലത്ത്, 2025-26 ആഷസ് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനിടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ബാറ്റർ അലക്സ് കാരി 72 റൺസിൽ നിൽക്കെ നൽകിയ ഒരു ക്യാച്ച് അപ്പീൽ സ്നിക്കോ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ 'ഹ്യൂമൻ എറർ' (മനുഷ്യസഹജമായ പിഴവ്) കാരണം നോട്ട് ഔട്ട് കലാശിച്ചത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം 106 റൺസ് നേടുകയും ചെയ്തു.
ക്രിക്കറ്റിലെ പരമ്പരാഗത സ്നിക്കോമീറ്റർ സെക്കൻഡിൽ 340 ഫ്രെയിമുകൾ മാത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഫുട്ബോളിൽ അഡിഡാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്റ്റഡ് ബോൾ സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ വേഗതയേറിയതും കൃത്യതയുള്ളതുമാണ്. കാരണം ഇത് ബാഹ്യമായ ശബ്ദത്തെയോ ക്യാമറയെയോ മാത്രമല്ല, പന്തിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന സെൻസറിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ആഘാത തരംഗങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ലോകകപ്പിലെ മത്സരങ്ങൾ കൂടുതൽ കടുപ്പമേറിയതാകുമ്പോൾ, റഫറിമാരുടെ പിഴവുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഫുട്ബോളിന് വലിയ രീതിയിൽ തുണയാകും.
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