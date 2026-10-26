വിമർശകരുടെ വായടപ്പിച്ച് ഹർമൻപ്രീത്; തകർപ്പൻ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം ഇതാണ്!
വിമർശനങ്ങൾക്കും സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും മറുപടി; കഠിന പരിശീലനത്തിലൂടെ ഫോം വീണ്ടെടുത്ത് ഹർമൻപ്രീത് കൗർ.
Published : October 26, 2026 at 5:23 PM IST
വഡോദര: കരിയറിൽ റൺസ് കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിന്റെ പേരിൽ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുകയും ചെയ്ത മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗറിന്റെ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവാണ് സിംബാബ്വെക്കെതിരായ പരമ്പരയില് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ചുറ്റും സമ്മർദ്ദം മുറുകിയ ഘട്ടത്തിൽ, ക്രിക്കറ്റിൽ തന്റെ പഴയ താളം വീണ്ടെടുക്കാൻ താൻ നടത്തിയ കഠിനമായ കഠിനാധ്വാനത്തെക്കുറിച്ച് താരം തുറന്നുപറഞ്ഞു.
ദിവസവും മൂന്ന് ബാറ്റിംഗ് സെഷനുകൾ
മോശം ഫോമിനെത്തുടർന്ന് കളിയിലെ താളവും ആത്മവിശ്വാസവും നഷ്ടപ്പെട്ട ഘട്ടത്തിൽ നാട്ടിൽ വെച്ച് താൻ നടത്തിയ കഠിനമായ പരിശീലനമാണ് തന്നെ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ചതെന്ന് 37-കാരിയായ ഹർമൻപ്രീത് വെളിപ്പെടുത്തി. സിംബാബ്വെ പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവുമായി ദിവസവും മൂന്ന് സെഷനുകളിലാണ് താരം ബാറ്റിംഗ് പരിശീലനം നടത്തിയത്. "നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കൂടുതൽ സമയം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നുവോ, അത്രത്തോളം ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും," ബിസിസിഐ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിൽ സഹതാരം ദീപ്തി ശർമ്മയോട് സംസാരിക്കവെ ഹർമൻപ്രീത് പറഞ്ഞു.
ODI century No. 8 for Harmanpreet Kaur! 🫡 She has anchored the innings with authority, powering Team India toward a massive total in Vadodara! 🏟️🔥 #INDvZIM 2nd ODI | LIVE NOW 👉 https://t.co/397CQSxkgd https://t.co/JZAfse3RIa— Star Sports (@StarSportsIndia) October 25, 2026
ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് ശേഷം പുതിയ തുടക്കം
എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലെയും ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ ഹർമൻപ്രീത്, ഇപ്പോൾ ഒരു ബാറ്റർ എന്ന നിലയിൽ തന്റെ കരിയറിലെ പുതിയ ഘട്ടത്തെയാണ് പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. 2009-ൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച താരം, 17 വർഷത്തെ നീണ്ട കരിയറിന് ശേഷവും തന്റെ ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്തുന്നതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത്. പ്രായം കൂടുന്തോറും ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ കൂടുതൽ സമയം പരിശീലനത്തിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ബാറ്റിലൂടെ വിമർശകർക്ക് മറുപടി
ഹർമൻപ്രീതിന്റെ കഠിനാധ്വാനം സിംബാബ്വെക്കെതിരായ മത്സരങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പ്രതിഫലിച്ചു. മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിൽ വെറും 41 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 91 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ താരം, രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ 121 പന്തിൽ 126 റൺസ് നേടി ഇന്ത്യയെ തകർച്ചയിൽ നിന്നും വമ്പൻ വിജയത്തിലേക്കും പരമ്പര നേട്ടത്തിലേക്കും നയിച്ചു. കളിയിൽ കൂടുതൽ സമയം ക്രീസിൽ ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചതാണ് തന്നെ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ സഹായിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഹർമൻപ്രീത്, വിമർശകർക്കുള്ള കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് തന്റെ ബാറ്റിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ 2-0 എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ അജയ്യമായ ലീഡ് നേടി. ഒക്ടോബർ 28 ബുധനാഴ്ച റായ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ പരമ്പര വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഇന്ത്യ ഇനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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