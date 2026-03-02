ഒരു ദിവസം 100 ചിക്കൻ നഗ്ഗറ്റ്സ്! റെക്കോർഡുകൾ തകർക്കാൻ ബോൾട്ട് കണ്ടെത്തിയ ആ വിചിത്ര ഡയറ്റ് ഇങ്ങനെ
ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും ഡിന്നറും ചിക്കൻ നഗ്ഗറ്റ്സ്! ഒളിമ്പിക്സ് വേദിയിലെ ആ 1000 നഗ്ഗറ്റ്സുകളുടെ കഥ.
Published : March 2, 2026 at 3:02 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ലോകകായിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മനുഷ്യൻ എന്ന പദവി കഴിഞ്ഞ 16 വർഷത്തിലേറെയായി ഉസൈൻ ബോൾട്ടിന്റെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതമാണ്. എന്നാൽ ഈ റെക്കോർഡ് നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ കഠിനമായ ഭക്ഷണക്രമമോ പോഷകാഹാര വിദഗ്ധരുടെ പ്രത്യേക ചാർട്ടോ ആയിരുന്നില്ല എന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ കായിക ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുകയാണ്. 2008-ലെ ബീജിംഗ് ഒളിമ്പിക്സില് ബോൾട്ട് മൂന്ന് സ്വർണ്ണമെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയത് വെറും ചിക്കൻ നഗ്ഗറ്റ്സ് മാത്രം കഴിച്ചായിരുന്നു.
10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 1000 ചിക്കൻ നഗ്ഗറ്റ്സുകൾ!
തന്റെ ആത്മകഥയായ “The Fastest Man Alive”-ലൂടെയാണ് ബോൾട്ട് ഈ രസകരമായ സത്യം ലോകത്തോട് പങ്കുവെച്ചത്. ബീജിംഗിൽ ചെലവഴിച്ച 10 ദിവസങ്ങളിൽ ഏകദേശം 1000 ചിക്കൻ നഗ്ഗറ്റ്സുകളാണ് അദ്ദേഹം അകത്താക്കിയത്. അതായത് ഒരു ദിവസം ശരാശരി 100 എണ്ണം! "ആദ്യമൊക്കെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ഒരു ബോക്സ് 20 നഗ്ഗറ്റ്സുകളാണ് കഴിച്ചിരുന്നത്, പിന്നെ അത് രാത്രിയിലേക്കും പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു. കൂട്ടിന് കുപ്പി വെള്ളവും," ബോൾട്ട് തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ചു.
എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിചിത്രമായ തീരുമാനം?
ചൈനയിലെ പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ബോൾട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പാശ്ചാത്യ ശൈലിയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ആ ഭക്ഷണം തന്റെ വയറിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. നിർണ്ണായകമായ മത്സരങ്ങൾക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഭയന്ന ബോൾട്ട്, തനിക്ക് പരിചിതമായ ചിക്കൻ നഗ്ഗറ്റ്സിനെ ആശ്രയിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ തനിക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഏക ഭക്ഷണം അതായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
ഓരോ ചിക്കൻ നഗ്ഗറ്റിലും ഏകദേശം 30 കലോറി ഊർജ്ജമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിദിനം 3,000 മുതൽ 4,000 വരെ കലോറി അദ്ദേഹം ചിക്കൻ നഗ്ഗറ്റ്സിലൂടെ മാത്രം ശരീരത്തിലെത്തിച്ചിരുന്നു. കഠിനമായ കായിക വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അത്ലറ്റുകൾക്ക് ഇത്രയും ഉയർന്ന അളവിൽ കലോറി ആവശ്യമായതിനാൽ, ഈ ആഹാരക്രമം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശീലനത്തെയോ സ്റ്റാമിനയെയോ ഒട്ടും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചില്ല.
റെക്കോർഡുകൾ പഴങ്കഥയാക്കിയ കുതിപ്പ്
ഈ 'നഗ്ഗറ്റ്സ് ഡയറ്റ്' പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ബോൾട്ട് ബീജിംഗിൽ അത്ഭുതങ്ങളാണ് കാണിച്ചത്.
- 100 മീറ്റർ സ്പ്രിന്റ്: വെറും 9.69 സെക്കൻഡിൽ പൂർത്തിയാക്കി ലോക റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു.
- 200 മീറ്റർ സ്പ്രിന്റ്: ഈ വിഭാഗത്തിലും പുതിയ റെക്കോർഡോടെ സ്വർണ്ണം നേടി.
- 4x100 മീറ്റർ റിലേ: ജമൈക്കൻ ടീമിനൊപ്പം ചേർന്ന് മറ്റൊരു സ്വർണ്ണം കൂടി കഴുത്തിലണിഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായി ആർക്കും തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ റെക്കോർഡുകൾക്ക് പിന്നിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യവും കഠിനാധ്വാനവും പോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ പങ്ക് ചിക്കൻ നഗ്ഗറ്റ്സിനും ഉണ്ടെന്നത് കായികപ്രേമികൾക്ക് എന്നും ഒരു കൗതുകവാർത്തയാണ്. സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും മനക്കരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും അതിജീവിച്ച് ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ എത്താം എന്നതിന് ബോൾട്ടിന്റെ ഈ കഥ വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ്.
