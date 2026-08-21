ETV Bharat / sports

ഡച്ച് പടയെ തളയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യ; ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് ജീവന്മരണ പോരാട്ടം

സെമിഫൈനൽ ലക്ഷ്യം; ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ നെതർലൻഡ്‌സിനെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ഇന്നിറങ്ങുന്നു.

Womens Hockey World Cup
Womens Hockey World Cup (Hockey india)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2026 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ആംസ്റ്റൽവീൻ: പുരുഷ-വനിതാ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് ആവേശകരമായ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടീമുകൾക്ക് കനത്ത പരീക്ഷണം. ഇരുവിഭാഗത്തിലും ഇന്ത്യ നേരിടുന്നത് ലോക ഹോക്കിയിലെ കരുത്തരായ നെതർലൻഡ്‌സിനെയാണ്. 2024 പാരിസ് ഒളിംപിക്‌സില്‍ പുരുഷ-വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ നെതർലൻഡ്‌സിനെ അവരുടെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ നേരിടുക എന്നത് ഇന്ത്യൻ പടയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും.

ഡച്ച് പരീക്ഷണത്തിന് ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നത് വനിതകൾ

തോൽവിയറിയാതെ കുതിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഡച്ച് പടയെ നേരിടാൻ ആദ്യം ബൂട്ടണിയുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ പൂൾ ഡി മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ പുറത്തെടുത്തത്. ആദ്യ കളിയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ഒന്നിനെതിരെ ആറ് ഗോളുകൾക്ക് (6-1) തകർത്ത ഇന്ത്യ, കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ശക്തരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഗോളില്ലാ സമനിലയിൽ (0-0) തളച്ചു. അതിനുമുമ്പ് ചൈനയുമായും ഇന്ത്യ സമനില പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

പൂൾ ഡി-യിലെ പരസ്‌പര മത്സരത്തിൽ സമനില വഴങ്ങിയതിനാൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഓരോ പോയിന്‍റ് വീതം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൂടെക്കരുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പോയിന്‍റ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറെ തുണയായേക്കും. പൂൾ ഇ-യിൽ മികച്ച സ്ഥാനം നിലനിർത്തി സെമിയിലെത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ പോയിന്‍റ് അനിവാര്യമാണ്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ പൂൾ ഇ, പൂൾ എഫ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ടീമുകൾക്ക് മാത്രമേ സെമിഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കൂ. നെതർലൻഡ്‌സ് മത്സരത്തിന് ശേഷം ആഗസ്റ്റ് 23-ന് രാത്രി 10:30-ന് ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത മത്സരം.

പുരുഷ ടീമിനു നാളെ കനത്ത പോരാട്ടം

ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീമിന്‍റെ രണ്ടാം ഘട്ട ക്യാമ്പയിൻ നാളെ (ആഗസ്റ്റ് 22) ആരംഭിക്കും. രാത്രി 7:30-ന് നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നെതർലൻഡ്‌സ് തന്നെയാണ് പുരുഷന്മാരുടെയും എതിരാളികൾ. അതിനുശേഷം ആഗസ്റ്റ് 24-ന് വൈകിട്ട് 6:15-ന് ഇന്ത്യ അർജന്‍റീനയെ നേരിടും.

വനിതാ ടീമിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി, പൂൾ ഡി-യിൽ നിന്ന് പോയിന്‍റുകളൊന്നും കൈമാറാൻ സാധിക്കാതെയാണ് പുരുഷ ടീം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂൾ ഡി-യിൽ ഇന്ത്യയെ 4-2 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി പൂർണ്ണ പോയിന്‍റോടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നത്. എങ്കിലും ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വെയിൽസിനെ 3-1 നും, കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്‌താനെ 5-3 നും തകർത്താണ് ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി യോഗ്യത നേടിയത്. മികച്ച ആക്രമണ ഫുട്ബോൾ പുറത്തെടുത്താണ് ഇന്ത്യ പൂൾ ഘട്ടം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

Also Read: ഇന്ത്യ- ബ്രസീൽ പോരാട്ടം 'പണം പാഴാക്കൽ'; മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത് ബൂട്ടിയ

TAGGED:

FIH HOCKEY WC
INDIA VS NETHERLANDS HOCKEY
INDIAN HOCKEY TEAM
ഹോക്കി ലോകകപ്പ്
FIH HOCKEY WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.