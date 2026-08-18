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പാകിസ്‌താനെതിരെ ജയമോ സമനിലയോ; ഇന്ത്യക്ക് ലോകകപ്പ് ഹോക്കിയിൽ മുന്നേറാൻ സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ

ഹോക്കി ലോകകപ്പ്: ചിരവൈരികൾ നേർക്കുനേർ; ഇന്ത്യക്ക് ഇനി 'ജീവൻമരണ പോരാട്ടം'

Indian hockey team
Indian hockey team (FIH)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 1:01 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ലോകകപ്പ് ഹോക്കി ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്‍റെ അവസ്ഥ നേരിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. പൂൾ ഡി-യിൽ നടന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് പരാജയപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ ആശങ്ക പടർത്തിയിരിക്കുന്നത്. മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെ ഇന്ത്യ 2-1 ന് മുന്നിലായിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയ ഇംഗ്ലീഷ് പട തുടർച്ചയായി ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി മത്സരം കൈക്കലാക്കുകയായിരുന്നു.

ഒരു സമനിലയെങ്കിലും നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഹർമൻപ്രീതിനും സംഘത്തിനും അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്കുള്ള വഴി എളുപ്പമാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ തോൽവിയോടെ കാര്യങ്ങൾ അല്‍പം സങ്കീർണ്ണമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിന്‍റുള്ള ഇന്ത്യ പൂൾ ഡി-യിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ഓഗസ്റ്റ് 18നു നടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത വൈരികളായ പാകിസ്‌താനെ നേരിടും.

ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത റൗണ്ട് യോഗ്യതാ സാധ്യതകൾ

  • പാകിസ്‌താനെതിരെ ഇന്ത്യ വിജയിച്ചാൽ: അവസാന മത്സരത്തിൽ പാകിസ്‌താനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ ഇന്ത്യക്ക് ആകെ ആറ് പോയിന്‍റാകും. ഇതോടെ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റൊരു മത്സരമായ ഇംഗ്ലണ്ട്-വെയ്ൽസ് പോരാട്ടത്തിന്‍റെ ഫലം നോക്കാതെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കാം. നിലവിൽ കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് ആറ് പോയിന്‍റുമായി ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമത്.
  • മത്സരം സമനിലയിലായാൽ: പാകിസ്‌താനോട് സമനില വഴങ്ങിയാൽ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ പോയിന്‍റ് നാലായി ഉയരും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ വെയ്ൽസ് ടീം ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് തോൽക്കുകയോ സമനിലയാവുകയോ ചെയ്യണം. ഇംഗ്ലണ്ട് വെയ്ൽസിനെ തോൽപ്പിക്കുകയോ മത്സരം സമനിലയാവുകയോ ചെയ്താൽ നാല് പോയിന്‍റുമായി ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് മുന്നേറും.
  • ഇന്ത്യ പാകിസ്‌താനോട് പരാജയപ്പെട്ടാൽ: ഈ മത്സരത്തിൽ പാകിസ്‌താനോട് പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഇന്ത്യ ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് പുറത്താകും. ഇന്ത്യക്ക് മൂന്ന് പോയിന്‍റില്‍ ഒതുങ്ങേണ്ടി വരുമ്പോൾ പാകിസ്‌താന് നാല് പോയിന്‍റാകും. തുടർന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട്-വെയ്ൽസ് മത്സരഫലം എന്ത് തന്നെയായാലും ഇന്ത്യക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെടേണ്ടി വരും.

പൂളിലെ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ടീമുകൾക്ക് മാത്രമേ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടാനാകൂ. അവസാന രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ടീമുകൾ 9 മുതൽ 16 വരെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കേണ്ടി വരും. അതിനാൽ തന്നെ ബുധനാഴ്‌ച നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം ആരാധകർക്ക് കനത്ത ആവേശവും ഇന്ത്യൻ ടീമിന് കടുത്ത പരീക്ഷണവുമായിരിക്കും.

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