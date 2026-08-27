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ചരിത്ര നേട്ടം തേടി ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ; ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് ജർമ്മനിയുമായി അവസാന അങ്കം

വനിതാ ഹോക്കി ലോകകപ്പ്: അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തിനായി ഇന്ത്യ ഇന്ന് ജർമ്മനിക്കെതിരെ; ലക്ഷ്യം 52 വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ചരിത്ര നേട്ടം.

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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 11:03 AM IST

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അംസ്റ്റൽവീൻ: എഫ്‌ഐഎച്ച് വനിതാ ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ ജർമ്മനിക്കെതിരെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തിനായുള്ള നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങും. ജർമ്മനിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ 1974-ലെ പ്രഥമ ലോകകപ്പിലെ നാലാം സ്ഥാനത്തിന് ശേഷം ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഫിനിഷിംഗ് ആയിരിക്കും ഇത്.

ടൂർണമെന്‍റിലെ ഇന്ത്യയുടെ മികച്ച കുതിപ്പ്

തങ്ങളുടെ ഒമ്പതാം ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം ഇതുവരെ കളിച്ച അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ മാത്രമാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. പാരീസ് ഒളിമ്പിക്‌സ് വെള്ളി മെഡൽ ജേതാക്കളായ ചൈന, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഓസ്‌ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ കരുത്തരായ ടീമുകളെ സമനിലയിൽ തളച്ച ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 6-1 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറിന് തകർത്ത് ചരിത്ര വിജയം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ നെതർലൻഡ്‌സിനോട് മാത്രമാണ് (2-0) ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ തുടർച്ചയായ സമനിലകൾ വഴങ്ങിയതിനാലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സെമി ഫൈനൽ യോഗ്യത നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ നഷ്ടമായത്. മറുഭാഗത്ത് ജർമ്മനിയും മികച്ച ഫോമിലാണ്. സ്കോട്ട്‌ലൻഡ്, യുഎസ്എ, സ്പെയിൻ എന്നിവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ അവർ ബെൽജിയത്തോട് തോറ്റതോടെയാണ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തിനായുള്ള മത്സരത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.

ടീമിന്‍റെ പുരോഗതിയിൽ സംതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഷൂർഡ് മരീൻ കളിക്കാർ ഇനിയും കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. "ഞങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ 1974-ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച റാങ്കിംഗ് ഉറപ്പാക്കി ചരിത്രം കുറിച്ചുകഴിഞ്ഞു, എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകണം. ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള പ്രകടനത്തേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ജർമ്മനിക്കെതിരെയുള്ള മത്സരം ഒരു നല്ല വേദിയാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രതിരോധം കരുത്ത്, മുന്നേറ്റ നിരയിൽ ശ്രദ്ധ വേണം

ആക്രമണത്തിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗോളുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ഇനിയും മെച്ചപ്പെടാനുണ്ട്. ജർമ്മനിക്കെതിരെ പെനാൽറ്റി കോർണറുകൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ ദീപിക, നവനീത് കൗർ എന്നിവർക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. അതേസമയം, ഗോൾകീപ്പർമാരായ സവിത, ബിച്ചു ദേവി ഖാരിബം എന്നിവരുടെ മികച്ച ഫോമും ക്യാപ്റ്റൻ സലിമ ടെറ്റെയുടെ ശക്തമായ പ്രതിരോധ ബ്ലോക്കുകളും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു. ജർമ്മനിക്കെതിരായ വിജയം ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഹോക്കിക്ക് അടുത്ത അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേക്കുള്ള പുതിയൊരു നാഴികക്കല്ലാകും.

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