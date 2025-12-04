ETV Bharat / sports

ജൂനിയർ വനിതാ ഹോക്കി ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ദയനീയ തോല്‍വി; ജർമ്മനി 3-1 ന് വീഴ്‌ത്തി

നേരത്തെ നമീബിയയെ തോൽപ്പിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ടൂർണമെന്‍റിലെ ആദ്യ തോൽവിയാണിത്.

Junior Women's Hockey World Cup
Junior Women's Hockey World Cup (FIH)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ജൂനിയർ വനിതാ ഹോക്കി ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് തോല്‍വി. ചിലിയിലെ സാന്‍റിയാഗോയില്‍ നടന്ന രണ്ടാം പൂൾ സി മത്സരത്തിൽ ജർമ്മനിയോട് 3-1 ന് ആണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിനായി ഹിന ബാനോ (58') ഏക ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ ജർമ്മനിക്കായി ലെന ഫ്രീറിക്‌സ് (5'), അന്നിക ഷോൺഹോഫ് (52'), മാർട്ടിന റീസെനെഗർ (59') എന്നിവർ വലകുലുക്കി. മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തില്‍ ഇരു ടീമുകളും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ജർമ്മനി ഒരു പെനാൽറ്റി സ്ട്രോക്ക് നേടുകയും ലെന ഫ്രീറിക്‌ ഒരു പിഴവും വരുത്താതെ അത് ഗോളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്‌തു.

തുടക്കത്തിലെ തിരിച്ചടികൾക്കിടയിലും, ഇന്ത്യ ക്രമേണ താളത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാല്‍, ആദ്യ പാദത്തിൽ സമനില നേടാൻ ആവശ്യമായ ഫിനിഷിംഗ് ടച്ച് കണ്ടെത്താൻ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. രണ്ടാം ക്വാർട്ടറിലും കളിയുടെ തീവ്രത കുറഞ്ഞില്ല, സമനില ഗോളിനായുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഇന്ത്യ മുന്നേറി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതിനിടെ മനീഷ അവസരം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഒരു മികച്ച റൺ നേടാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതു പാഴായിപ്പോയി. രണ്ടാം പകുതിയുടെ അവസാനത്തോടെ മറ്റൊരു പെനാൽറ്റി സ്ട്രോക്കിലൂടെ ജർമ്മനിക്ക് ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ലെന ഫ്രീറിക്‌സിനു ഗോൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതോടെ ആദ്യ പകുതി 1-0 ന് അവസാനിച്ചു.

രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇന്ത്യ മുൻനിരയിൽ തന്നെ കളിച്ചു. മൂന്ന് ക്വാർട്ടറുകളിൽ ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം, അവസാന ക്വാർട്ടറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു ഗോളിന് പിന്നിലായതിനാൽ കളിയുടെ വേഗത അല്‍പം കുറഞ്ഞു. സ്കോറുകൾ സമനിലയിലാക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

മറ്റൊരു പെനാൽറ്റി കോർണറിൽ അടുത്തെത്തിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ഗോൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുവിൽ അന്നിക ഷോൺഹോഫ് (52') നേടിയ ഒരു ടാപ്പ്-ഇൻ ഗോളിലൂടെ ജർമ്മനി ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി. പിന്നാലെ പെനാൽറ്റി കോർണറിൽ നിന്നുള്ള ഹിന ബാനോ (58') സമയബന്ധിതമായ ടച്ച് ഗോളാക്കി മാറ്റിയതോടെ ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിച്ചു.

എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ തിരിച്ചുവരവിന്‍റെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ആയുസ്സ് കുറവായിരുന്നു. മാർട്ടിന റീസെനെഗർ (59') ജർമ്മനിക്കായി മൂന്നാം ഗോൾ നേടുകയും ജയം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. നേരത്തെ നമീബിയയെ തോൽപ്പിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ടൂർണമെന്‍റിലെ ആദ്യ തോൽവിയാണിത്. ലോകകപ്പിലെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ വെള്ളിയാഴ്‌ച അയർലൻഡിനെ നേരിടും.

  1. Also Read: ജൂനിയർ വനിതാ ഹോക്കി ലോകകപ്പ്: നമീബിയയെ 13 ഗോളിന് തകര്‍ത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മിന്നും തുടക്കം
  2. Also Read: മുംബെെയുടെ അപരാജിത കുതിപ്പിനു വിരാമം: മുഷ്‌താഖ് അലി ട്രോഫിയില്‍ കേരളത്തിനു ജയം, ആസിഫിന് അഞ്ച് വിക്കറ്റ്

TAGGED:

INDIAN JUNIOR WOMENS HOCKEY TEAM
INDIA VS GERMANY
ജൂനിയർ വനിതാ ഹോക്കി ലോകകപ്പ്
HOCKEY INDIA
JUNIOR WOMENS HOCKY WORLD CUP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.