'സ്വയം ഒഴിഞ്ഞുപോകൂ മസൂദ്'; നാണംകെട്ട തോല്വിക്ക് പിന്നാലെ പാക് നായകനെതിരെ ആരാധകരോഷം
ബംഗ്ലാദേശിന് മുന്നിൽ പാകിസ്താന് വീണ്ടും മുട്ടുകുത്തി; ഷാൻ മസൂദിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിക്കെതിരെ ആരാധകര്.
Published : May 13, 2026 at 11:00 AM IST
ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലേറ്റ കനത്ത തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ പാകിസ്താന് ക്യാപ്റ്റൻ ഷാൻ മസൂദിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് രൂക്ഷവിമർശനം ഉയരുന്നു. ധാക്കയിലെ ഷേർ-ഇ-ബംഗ്ലാ നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 104 റൺസിനാണ് പാക് പട തകർന്നടിഞ്ഞത്. ഇതോടെ മസൂദ് സ്വയം ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ആരാധകർ രംഗത്തെത്തി.
ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ പാകിസ്താന് വഴങ്ങുന്ന തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റ് തോൽവിയാണിത്. സ്വന്തം മണ്ണിൽ പാകിസ്താനെതിരെ ബംഗ്ലാദേശ് നേടുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റ് വിജയം കൂടിയാണിത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ മത്സരത്തിനുണ്ട്. അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ബംഗ്ലാദേശ് പേസർ നാഹിദ് റാണയുടെ ബൗളിംഗ് പ്രകടനമാണ് മത്സരത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വഴിത്തിരിവായത്.
VICTORY! 🇧🇩Bangladesh defeat Pakistan by 104 runs. Pure dominance pic.twitter.com/PKHBkx7oCa— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) May 12, 2026
ക്യാപ്റ്റനെതിരെ തിരിഞ്ഞ് ആരാധകർ
ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് ഷാൻ മസൂദ് തുടരുന്നതിനെ ആരാധകർ ശക്തമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മസൂദിന്റെ കീഴിൽ കളിച്ച 15 ടെസ്റ്റുകളിൽ 11 എണ്ണത്തിലും പാകിസ്താൻ പരാജയപ്പെട്ടതായി ആരാധകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിനോട് ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരം തോൽക്കുന്ന ആദ്യ പാക് ക്യാപ്റ്റനാണ് ഷാൻ മസൂദെന്നും മൂന്ന് തോൽവികൾ തുടർച്ചയായി വഴങ്ങിയത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ആരാധകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പ്രതീക്ഷ നൽകിയ തുടക്കവും തകർച്ചയും
268 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന പാകിസ്താൻ അവസാന സെഷൻ വരെ മത്സരത്തിൽ പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ 66 റൺസ് നേടിയ അബ്ദുള്ള ഫസലും സൽമാൻ അലി ആഗയും ചേർന്ന് മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി ടീമിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ ബംഗ്ലാദേശ് മത്സരം പാക് കൈകളിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തു. സ്പിന്നർ തൈജുൽ ഇസ്ലാം ഫസലിനെയും, തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ തസ്കിൻ അഹമ്മദ് സൽമാനെയും പുറത്താക്കി. തുടർന്ന് നാഹിദ് റാണ പാകിസ്താന്റെ മധ്യനിരയെയും വാലറ്റത്തെയും തകർത്തു. 15 റൺസ് മാത്രമെടുത്ത മുഹമ്മദ് റിസ്വാനെ റാണ മനോഹരമായ ഒരു പന്തിൽ ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി.
WICKET! 🏏Taijul Islam strikes. Hasan Ali trapped lbw pic.twitter.com/TgTNYPDzg4— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) May 12, 2026
റിസ്വാനും പാക് പടയ്ക്കും പരിഹാസം
ഏത് ലക്ഷ്യവും തങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കുമെന്ന് മത്സരത്തിന് മുൻപ് റിസ്വാൻ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ പരിഹസിച്ചും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ട്രോളുകൾ നിറയുന്നുണ്ട്. പാകിസ്താന്റെ ഈ കനത്ത തോൽവിയെ പരിഹസിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം അജയ് ജഡേജയും രംഗത്തെത്തി. 1971-ലെ യുദ്ധത്തിൽ പാക് സൈന്യം ബംഗ്ലാദേശിൽ കീഴടങ്ങിയതിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചായിരുന്നു ജഡേജയുടെ എക്സ് പോസ്റ്റ്. ചായക്കടപ്പിന് ശേഷമുള്ള നാഹിദ് റാണയുടെ ബൗളിംഗ് സ്പെൽ ഫാസ്റ്റ് ബൗളിംഗിന്റെ മികച്ച മാതൃകയാണെന്നും പ്രശംസയുണ്ട്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 87 റൺസ് നേടിയ ബംഗ്ലാദേശ് ക്യാപ്റ്റൻ നജ്മുല് ഹൊസൈൻ ഷാന്റോയാണ് ടീമിന്റെ വിജയത്തിന് ശക്തമായ അടിത്തറയിട്ടത്.
ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പാകിസ്താൻ താഴോട്ട്
തോൽവിയോടെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ പാകിസ്താൻ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യ ഒരു സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശ് എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്തു.
