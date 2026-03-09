ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് മത്സരം കണ്ടത് എത്രപേരെന്ന് അറിയാമോ? ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകള്, ലോക റെക്കോഡ്
ലോകജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു ശതമാനം ഒരേസമയം ഒരു കായിക മത്സരത്തിനായി ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒത്തുചേർന്നു. കണക്കുകള് പുറത്ത്, ഇത് ലോക റെക്കോഡ്
Published : March 9, 2026 at 9:29 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യക്കാര്ക്ക് ക്രിക്കറ്റ് വെറുമൊരു കായിക വിനോദമല്ല, മറിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരു വികാരമാണ്. മൈതാനത്തെ ആവേശം ഗാലറികളിൽ നിന്ന് സ്വീകരണമുറികളിലെ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനുകളിലേക്കും, അവിടെനിന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുകളിലെ ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനുകളിലേക്കും ചേക്കേറിക്കഴിഞ്ഞു. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയും ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളും ക്രിക്കറ്റ് ആസ്വാദനത്തെ അടിമുടി മാറ്റിമറിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഓരോ പ്രധാന ടൂർണമെൻ്റുകളിലും തകർന്നടിയുന്ന തത്സമയ വ്യൂവർഷിപ്പ് റെക്കോഡുകൾ.
ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ചാനുഭവത്തിനാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ടി20 ലോകകപ്പ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിൽ നടന്ന ഫൈനൽ മത്സരം ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിംഗ് ലോകത്തെ എല്ലാ മുൻകാല കണക്കുകളെയും തിരുത്തിക്കുറിച്ചു. ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടന്ന തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിൽ ഒരേസമയം കളി കണ്ടവരുടെ എണ്ണം 82.1 കോടി എന്ന അവിശ്വസനീയമായ സംഖ്യയിലെത്തി. ലോകജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു ശതമാനം ഒരേസമയം ഒരു കായിക മത്സരത്തിനായി ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒത്തുചേർന്നു എന്നത് ചരിത്രപരമായ നേട്ടമാണ്.
ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ അവസാന വിക്കറ്റ് വീഴുമ്പോൾ ഒരേസമയം കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നവരുടെ എണ്ണം ആകെ 74.5 കോടിയിലെത്തി. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തത്സമയ വ്യൂവർഷിപ്പ് റെക്കോഡുകൾ പ്രധാനമായും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ 'പീക്ക് കൺകറൻസി' ( ഒരേസമയം കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നവരുടെ എണ്ണം) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
കീവീസിനെതിരെയുള്ള ഫൈനല് പോരാട്ടത്തില് ജയിച്ചതോടെ റെക്കോഡ് നേട്ടത്തോടെ ഇന്ത്യ മൂന്നാം തവണയും കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്വന്തം മണ്ണിൽ വച്ച് കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ രാജ്യമെന്ന നേട്ടവും ഇതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമായി. 19-ാം ഓവറിൽ ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ അവസാന വിക്കറ്റ് വീണതോടെ 96 റൺസിൻ്റെ വിജയം ഇന്ത്യ ഉറപ്പിച്ചു. ആ സമയത്ത് 74.5 കോടിയായിരുന്ന കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണമെന്ന് കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പോസ്റ്റ്-മാച്ച് പ്രസൻ്റേഷൻ അവസാനിച്ചപ്പോഴേക്കും 82.1 കോടിയായി ഉയർന്നു.
ഫൈനൽ മത്സരത്തിൻ്റെ കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണം ഘട്ടംഘട്ടമായാണ് ഉയർന്നത്. മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഗായകൻ റിക്കി മാർട്ടിൻ്റെ പ്രകടനം നടക്കുമ്പോൾ 2.1 കോടിയും ടോസ് സമയത്ത് 4.2 കോടിയുമായിരുന്നു കാഴ്ചക്കാർ. ഇന്ത്യ-ഇംഗ്ലണ്ട് സെമി ഫൈനലിൽ ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 6.5 കോടി എന്ന റെക്കോർഡാണ് ഇതോടെ തിരുത്തപ്പെട്ടത്.
ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നിംഗ്സിലെ ആദ്യ പന്ത് എറിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണം 6.5 കോടിയിലെത്തിയിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്തോറും കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണവും വർധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ 43.9 കോടിയും ഇടവേള സമയത്ത് 44.3 കോടിയുമായിരുന്നു കണക്കുകൾ. 255 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന് ന്യൂസിലൻഡ് ബാറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ 49.9 കോടിയും ഒന്നാം ഓവർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് 50.3 കോടിയുമായി വർധിച്ചു
2023 നവംബർ 20-ന് അഹമ്മദാബാദിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ 5.9 കോടി എന്ന റെക്കോർഡാണ് ഇതോടെ പഴങ്കഥയായത്. അന്ന് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന ആ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ 13 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ച 2024-ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഡിസ്സി+ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണം 5.3 കോടിയായിരുന്നു.
Also Read: