ഹൈദരാബാദിൽ പുതുയുഗപ്പിറവി; അരങ്ങേറ്റക്കാരുടെ തീപ്പൊരിയിൽ രാജസ്ഥാൻ കത്തിയമർന്നു!

അരങ്ങേറ്റത്തിൽ 8 വിക്കറ്റുകൾ! ഹിംഗെയും സാക്കിബും ചേർന്ന് രാജസ്ഥാനെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 14, 2026 at 12:03 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎല്‍ പോയിന്‍റ് ടേബിൾ ടോപ്പർമാരായ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്‍റെ വിജയക്കുതിപ്പിന് സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് അന്ത്യം കുറിച്ചു. രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ 53 റൺസിനാണ് ടീം ജയിച്ചുകയറിയത്. ഹൈദരാബാദ് ഉയർത്തിയ 217 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന രാജസ്ഥാൻ 19 ഓവറിൽ 159 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായി. അനുഭവസമ്പന്നരായ താരങ്ങളെ പുറത്തിരുത്തി യുവരക്തത്തെ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള സൺറൈസേഴ്‌സിന്‍റെ തീരുമാനം ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ 'മാസ്റ്റർ സ്ട്രോക്കാ'യി മാറി.

ചരിത്രം തിരുത്തി പ്രഫുൽ ഹിംഗെ

മത്സരത്തിലെ താരം നാഗ്‌പൂര്‍ സ്വദേശിയായ അരങ്ങേറ്റക്കാരൻ പ്രഫുൽ ഹിംഗെയായിരുന്നു. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നുവരെ ആരും ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് ഹിംഗെ വരവറിയിച്ചത്. തന്‍റെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഹിംഗെ രാജസ്ഥാൻ ടോപ്പ് ഓർഡറിന്‍റെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചു.

ഈ സീസണിൽ ബുംറയ്ക്കും ഹേസൽവുഡിനും പോലും വീഴ്ത്താൻ കഴിയാതിരുന്ന വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ പുറത്താക്കിയാണ് ഹിംഗെ തുടങ്ങിയത്. പിന്നാലെ ധ്രുവ് ജുറൽ, ലുവാൻഡ്രെ പ്രിട്ടോറിയസ് എന്നിവരെയും അതേ ഓവറിൽ മടക്കിയ ഹിംഗെ, ഐപിഎൽ ഇന്നിംഗ്സിലെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നേടുന്ന ആദ്യ ബൗളറായി. പിന്നീട് ക്യാപ്റ്റൻ റിയാൻ പരാഗിനെയും പുറത്താക്കി തന്‍റെ സ്പെൽ 4-34 എന്ന നിലയിൽ ഹിംഗെ അവസാനിപ്പിച്ചു.

സാക്കിബ് ഹുസൈന്‍റെ മാരക പ്രഹരം

ഹിംഗെയ്‌ക്കൊപ്പം അരങ്ങേറിയ ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള സാക്കിബ് ഹുസൈനും കുറഞ്ഞില്ല. 24 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി സാക്കിബ് രാജസ്ഥാന്‍റെ പതനം പൂർത്തിയാക്കി. യശസ്വി ജയ്‌സ്വാളിനെ പുറത്താക്കി തുടങ്ങിയ സാക്കിബ്, തന്‍റെ സ്ലോ ബോൾ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ജോഫ്ര ആർച്ചറെയും രവി ബിഷ്ണോയിയെയും തുടർച്ചയായ പന്തുകളിൽ പുറത്താക്കി ഗാലറിയെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി.

പൊരുതി നോക്കി ജഡേജയും ഫെരേരയും

വെറും 9 റൺസിന് 5 വിക്കറ്റ് എന്ന അതിദാരുണമായ നിലയിലായിരുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്. എന്നാൽ ഡോണോവൻ ഫെരേരയും (31 പന്തിൽ 69) രവീന്ദ്ര ജഡേജയും (45) ചേർന്ന് നടത്തിയ 118 റൺസിന്‍റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം രാജസ്ഥാനെ നാണക്കേടിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. ആറാം വിക്കറ്റിലെ ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന കൂട്ടുകെട്ടാണിത്. ഇവരുടെ കൂട്ടുക്കെട്ടാണ് രാജസ്ഥാനെ 159 റൺസ് വരെയെങ്കിലും എത്തിച്ചത്. ഒടുവിൽ ഇഷാൻ മലിംഗയും സാക്കിബും ചേർന്ന് രാജസ്ഥാൻ ഇന്നിംഗ്‌സ് 19 ഓവറിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു.

ഹൈദരാബാദിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ്

ഹർഷൽ പട്ടേൽ, ജയദേവ് ഉനദ്‌കട്ട് എന്നീ പ്രമുഖരെ മാറ്റിനിർത്തി പുതിയ താരങ്ങളെ ഇറക്കിയ ഹൈദരാബാദിന്‍റെ ധീരമായ തീരുമാനം വിജയിച്ചു. അർധസെഞ്ചറി നേടിയ ഇഷാൻ കിഷൻ (44 പന്തിൽ 91), ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ (26 പന്തിൽ 40) എന്നിവരുടെ ബാറ്റിങ്ങാണ് ഹൈദരാബാദിനെ മികച്ച സ്കോറിലെത്തിച്ചത്. ഈ ജയത്തോടെ 5 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 2 വിജയവുമായി ഹൈദരാബാദ് പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചു. അവരുടെ പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ഈ വിജയം വലിയ ഊർജ്ജമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Also Read: ഡഗ്ഔട്ടിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചു; റോമി ഭിന്ദറിന് ബിസിസിഐയുടെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്

