പഞ്ചാബിനെതിരെ ഡൽഹിക്ക് 3 വിക്കറ്റ് ജയം; ഐപിഎല്ലിൽ റെക്കോർഡ് റൺ ചേസ്
ചരിത്രമെഴുതി ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്, പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരെ റെക്കോർഡ് ജയം; പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കി.
Published : May 12, 2026 at 9:05 AM IST
ധർമ്മശാല: ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റൺ വേട്ടയുമായി ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്. പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ഉയർത്തിയ 210 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം ആറ് പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ഡൽഹി മറികടന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ അക്സര് പട്ടേൽ, ഡേവിഡ് മില്ലർ എന്നിവരുടെ അർധസെഞ്ചുറികളും അരങ്ങേറ്റ താരം മാധവ് തിവാരിയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനവുമാണ് ഡൽഹിക്ക് അവിശ്വസനീയ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ജയത്തോടെ ഡല്ഹി പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കി.
തകർച്ചയോടെ തുടക്കം
211 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഡൽഹിയുടെ തുടക്കം പാളിയിരുന്നു. സ്കോർ ബോർഡിൽ വെറും 14 റൺസെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഓപ്പണർമാരായ അഭിഷേക് പോറൽ (0), കെ.എൽ. രാഹുൽ (4) എന്നിവരെ ഡൽഹിക്ക് നഷ്ടമായി. ശർദുൽ താക്കൂർ പോറലിനെ ക്ലീൻ ബൗൾഡ് ചെയ്തപ്പോൾ, അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിന്റെ പന്തിൽ മാർക്കോ ജാൻസൻ പിടിച്ച തകർപ്പൻ ക്യാച്ചിലൂടെ കെ.എൽ. രാഹുൽ പുറത്തായി. അരങ്ങേറ്റ താരം സഹിൽ പരേഖ് (14) ചില മികച്ച ഷോട്ടുകൾ കളിച്ചെങ്കിലും പവർപ്ലേ അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പുറത്തായതോടെ ഡൽഹി 38/3 എന്ന നിലയിൽ പതറി.
രക്ഷകരായി അക്സറും മില്ലറും
മധ്യനിരയിൽ ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സിനെ (റണ്ണൗട്ട്) നഷ്ടമായതോടെ ഡൽഹി കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലായി. എന്നാൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ അക്സര് പട്ടേലും ഡേവിഡ് മില്ലറും കളി തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ഈ സീസണിൽ ഫോം കണ്ടെത്താൻ വിഷമിച്ചിരുന്ന അക്സര് പട്ടേൽ തന്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവ് പുറത്തെടുത്ത മത്സരമായിരുന്നു ഇത്. വെറും 28 പന്തിൽ നിന്ന് താരം അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി.
മറുഭാഗത്ത് ഡേവിഡ് മില്ലർ തന്റെ 'കില്ലർ മില്ലർ' പരിവേഷത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗ് കാഴ്ചവെച്ചു. മാർക്കോ ജാൻസൻ എറിഞ്ഞ 17-ാം ഓവറിൽ രണ്ട് പടുകൂറ്റൻ സിക്സറുകൾ പറത്തി മില്ലർ കളി ഡൽഹിയുടെ വരുതിയിലാക്കി. എന്നാൽ മൂന്നാം സിക്സറിനുള്ള ശ്രമത്തിൽ മില്ലർ (51) പുറത്തായത് ചെറിയൊരു ആശങ്ക പരത്തി.
മാധവ് തിവാരിയുടെ മാജിക്
മില്ലർ പുറത്തായ ശേഷം ക്രീസിലെത്തിയ അരങ്ങേറ്റ താരം മാധവ് തിവാരി ഭയമില്ലാതെ ബാറ്റ് വീശി. മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ് എറിഞ്ഞ 18-ാം ഓവറിൽ മാധവ് തിവാരിയും അഷുതോഷ് ശർമ്മയും ചേർന്ന് 19 റൺസാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. വെറും 8 പന്തിൽ നിന്ന് 18 റൺസെടുത്ത തിവാരിയുടെ പ്രകടനം ഡൽഹിയുടെ ജയത്തിൽ നിർണ്ണായകമായി.
റെക്കോർഡ് നേട്ടം
അവസാന രണ്ട് ഓവറിൽ 17 റൺസായിരുന്നു വിജയലക്ഷ്യം. ആക്വിബ് നബി ഒരു പടുകൂറ്റൻ സിക്സറിലൂടെ കളി അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഡൽഹി കുറിച്ചത് ധർമ്മശാല ഗ്രൗണ്ടിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റൺ ചേസ് എന്ന റെക്കോർഡാണ്. 2010-ൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് പഞ്ചാബിനെതിരെ നേടിയ 193 റൺസെന്ന റെക്കോർഡാണ് ഇതോടെ പഴങ്കഥയായത്. ഈ വിജയത്തോടെ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് പ്ലേ ഓഫ് പോരാട്ടത്തിൽ സജീവമായി തുടരുന്നു. പരാജയപ്പെട്ട പഞ്ചാബ് കിങ്സിനാകട്ടെ ഇത് തുടർച്ചയായ നാലാം തോൽവിയാണ്.
