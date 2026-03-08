സഞ്ജു തരംഗം; 'സാംസൺ' ജേഴ്സിക്ക് പൊന്നുംവില, കിട്ടാനില്ലാതെ ആരാധകർ വലയുന്നു!
എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് സഞ്ജുവിനെ, 'സാംസൺ' ജേഴ്സി കിട്ടാനില്ല.
Published : March 8, 2026 at 3:50 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കിരീടം നിലനിർത്താൻ ടീം ഇന്ത്യയും പോരാട്ടവീര്യവുമായി ന്യൂസിലൻഡും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് ആരാധകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത് മറ്റൊരു പേരാണ് സഞ്ജു സാംസൺ. മലയാളി താരം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ പുതിയ സൂപ്പർതാരമായി വളർന്നതിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് അഹമ്മദാബാദിലെ തെരുവുകൾ ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.
മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്തുള്ള തെരുവ് കച്ചവടക്കാരുടെ പക്കൽ ആരാധകർ തിരയുന്നത് പ്രധാനമായും സഞ്ജുവിന്റെ ജേഴ്സിയാണ്. ആവശ്യക്കാർ ഏറിയതോടെ സഞ്ജുവിന്റെ ജേഴ്സിക്ക് മാത്രം വില കുത്തനെ കൂട്ടി ലാഭം കൊയ്യുകയാണ് കച്ചവടക്കാർ. പല സ്റ്റാളുകളിലും ജേഴ്സി നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിറ്റുതീർന്നത് ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ ആരാധകരെ നിരാശരാക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ മുതിർന്ന താരങ്ങളെക്കാളും വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ഇന്ന് സഞ്ജുവിന് ലഭിക്കുന്നത്.
സെമി ഫൈനലിൽ സഞ്ജു പുറത്തെടുത്ത ഐതിഹാസിക ഇന്നിംഗ്സാണ് ഈ 'സാംസൺ തരംഗ'ത്തിന് അടിത്തറയിട്ടത്. 50 പന്തിൽ നിന്ന് 12 ഫോറുകളും 4 സിക്സറുകളുമടക്കം അടിച്ചുകൂട്ടിയ 97 റൺസ് വിമർശകരുടെ നാവടപ്പിച്ചു. ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി ആരാധകർ സഞ്ജുവിൽ നിന്ന് കാത്തിരുന്ന ആ വിശ്വരൂപമായിരുന്നു അത്.
നേരത്തെ സഞ്ജുവിന്റെ ടീമിലെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പരിഹാസരൂപേണ സംസാരിച്ച നായകൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ മനോഭാവം പോലും ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ വിജയത്തിന് ശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയ സഞ്ജുവിനെ തന്റെ തൊപ്പി ഊരി വണങ്ങിയാണ് നായകൻ സ്വീകരിച്ചത്. സഞ്ജു ഇന്ന് വെറുമൊരു താരമല്ല, മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ നിരയിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ പോരാളിയാണെന്ന് ആരാധകരും നിരീക്ഷകരും ഒരേസ്വരത്തിൽ സമ്മതിക്കുന്നു.
ഈ ലോകകപ്പിലെ സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനം
ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ (വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്): ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ നടന്ന നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ 50 പന്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകാതെ 97 റൺസ് നേടി സഞ്ജു ഇന്ത്യയെ സെമിയിലെത്തിച്ചു. 12 ഫോറുകളും 4 സിക്സറുകളുമടങ്ങിയ ഈ ഇന്നിംഗ്സിലൂടെ ടി20 ലോകകപ്പ് ചേസിംഗിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ താരം എന്ന വിരാട് കോലിയുടെ റെക്കോർഡ് സഞ്ജു മറികടന്നു.
സെമി ഫൈനൽ (ഇംഗ്ലണ്ട്): വാംഖഡെയിൽ നടന്ന സെമിയിൽ 42 പന്തിൽ 89 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി സഞ്ജു വീണ്ടും തിളങ്ങി. തുടർച്ചയായ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം നേടിയാണ് സഞ്ജു ഫൈനലിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നത്.
