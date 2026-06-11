സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വേണ്ട! ഇന്ത്യയിൽ ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ സൗജന്യമായി കാണാം, വഴി ഇതാ
ഫിഫ ലോകകപ്പ് തത്സമയ സംപ്രേഷണ വിവരങ്ങളും സൗജന്യമായി കാണാനുള്ള വഴികളും അറിയാം.
Published : June 11, 2026 at 1:07 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ കാത്തിരുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ഇന്ന് (ജൂൺ 11) മെക്സിക്കോയില് തുടക്കമാവുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം ലോകകപ്പ് ആവേശം ഇതിനകം തന്നെ കൊടുമുടിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആരാധകർ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീമുകളെ പിന്തുണയ്ക്കാനായി കൊടിയും തോരണങ്ങളുമായി തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളെ ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിയ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ആരാണ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ ഒരു വ്യക്തതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ, ടൂർണമെന്റ് കിക്ക്-ഓഫിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ആ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് വിരാമമായത്.
'സീ എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റ്' ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഔദ്യോഗിക സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയത്. ടിവി ചാനലുകളിലൂടെയും ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം ഇന്ത്യൻ വീടുകളിലേക്ക് എത്തും. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ, യാതൊരുവിധ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പണവും നൽകാതെ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായി മത്സരങ്ങൾ കാണാനുള്ള വമ്പൻ അവസരവും ആരാധകർക്കായി ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഡിഡി സ്പോർട്സിലൂടെ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യം!
പണം നൽകി ചാനലുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ ഒടിടി പ്ലാനുകൾ എടുക്കാനോ സാധിക്കാത്ത സാധാരണക്കാരായ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകർക്ക് ഒട്ടും നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സംപ്രേഷകരായ ദൂരദർശൻ സഹായവുമായി രംഗത്തുണ്ട്. തങ്ങളുടെ സ്പോർട്സ് ചാനലിലൂടെ ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആവേശകരവുമായ മത്സരങ്ങൾ ഡിഡി ഫ്രീ ഡിഷിൽ സൗജന്യമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമെന്ന് ദൂരദർശൻ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.
ഡിഡി സ്പോർട്സില് സൗജന്യമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന മത്സരങ്ങൾ
- ഉദ്ഘാടന മത്സരം: ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോയും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ പോരാട്ടം ഇന്ത്യൻ സമയം ജൂൺ 12-ന് പുലർച്ചെ 12:30-ന് ഡിഡി സ്പോർട്സ് തത്സമയം സൗജന്യമായി കാണിക്കും.
- ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകൾ: ജൂലൈ 9, 10, 11 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ആവേശകരമായ നാല് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാകും.
- സെമി ഫൈനലുകൾ: ജൂലൈ 14, 15 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരിലേക്കുള്ള രണ്ട് സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളും നേരിട്ട് കാണാം.
- ഫൈനൽ: ജൂലൈ 19-ന് നടക്കുന്ന ലോക ഫുട്ബോളിലെ രാജാക്കന്മാരെ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഫൈനൽ പോരാട്ടവും ആരാധകർക്ക് ഒരു രൂപ പോലും ചിലവില്ലാതെ ദൂരദർശനിലൂടെ ആസ്വദിക്കാം.
സീ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ മെഗാ സ്പോർട്സ് പ്ലാൻ
വൻ തുകയ്ക്കാണ് സീ നെറ്റ്വർക്ക് സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയത്. വെറുമൊരു ലോകകപ്പ് മാത്രമല്ല, വരാനിരിക്കുന്ന 2034 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന 38 അധിക ഫിഫ ടൂർണമെന്റുകളുടെയും ഇന്ത്യൻ സംപ്രേഷണാവകാശം ഈ കരാറിലൂടെ സീ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ലോകകപ്പ് പ്രമാണിച്ച് തങ്ങളുടെ സ്പോർട്സ് പോർട്ട്ഫോളിയോ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി നാല് പുതിയ അത്യാധുനിക സ്പോർട്സ് ചാനലുകളാണ് നെറ്റ്വർക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്:
- Unite8 Sports 1
- Unite8 Sports 1 HD
- Unite8 Sports 2
- Unite8 Sports 2 HD
സീ5 ഒടിടി പ്ലാനുകൾ
മൊബൈൽ ഫോണുകളിലും ലാപ്ടോപ്പുകളിലും സ്മാർട്ട് ടിവികളിലും മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്കായി സീ5 പ്ലാറ്റ്ഫോം രണ്ട് പ്രത്യേക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- 3 മാസത്തെ പ്ലാൻ: ₹799
- 1 വർഷത്തെ പ്ലാൻ: ₹1699
മത്സരങ്ങളുടെ സമയക്രമവും വേദികളും
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ഇന്ന്, ജൂൺ 11-ന് മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ പ്രശസ്തമായ എസ്റ്റാഡിയോ ബാനോർട്ടെ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. വടക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായ യു.എസ്.എ, മെക്സിക്കോ, കാനഡ എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് ഇത്തവണ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.
Groups schedule is here 🏆 #WORLDCUP pic.twitter.com/lt4FqzeiYp— FIFA World Cup 2026 (@FIFAWC26Updates) June 8, 2026
അവിടുത്തെ സമയക്രമവും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയവും (IST) തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുള്ളതിനാൽ, ഇന്ത്യയിലെ കായിക പ്രേമികൾക്ക് മിക്ക മത്സരങ്ങളും അർധരാത്രിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുലർച്ചെയുള്ള സമയങ്ങളിലോ ആയിരിക്കും തത്സമയം കാണാൻ സാധിക്കുക. ജൂലൈ 19-ന് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂജേഴ്സിയിലുള്ള മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന മഹാ ഫൈനൽ മത്സരം അരങ്ങേറുക.
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