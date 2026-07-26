ETV Bharat / sports

ഹൃദയത്തിൽ സ്റ്റെൻ്റ്‌ , പ്രായം 81; 194 മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ ശ്രീനിവാസ മൂർത്തി

1979 വരെ 15 വർഷം രാജ്യസേവനം നടത്തിയ അദ്ദേഹം ആ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യൻ നേവിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ബാസ്‌ക്കറ്റ്ബോൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കായികമത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് നിരവധി മെഡലുകൾ നേടി

HEART STENT COULDNT STOP HIM SPORTS CAREER ATHLETE WINS 194 MEDALS ATHLETE SRINIVASA MURTHY
ശ്രീനിവാസ മൂർത്തി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 26, 2026 at 2:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഗുണ്ടൂർ: പ്രായം വെറും അക്കമാണെന്ന് ജീവിതംകൊണ്ട് തെളിയിക്കുന്നവരാണ് ചിലർ. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗുണ്ടൂർ ജില്ലയിലെ ചെബ്രോലു മണ്ഡലത്തിലെ മഞ്ചാല ഗ്രാമവാസിയായ 81 കാരൻ ശ്രീനിവാസ മൂർത്തി അത്തരത്തിലൊരു പ്രചോദനമാണ്. ഹൃദയത്തിൽ സ്റ്റെൻ്റ് ഘടിപ്പിച്ച ശേഷവും കായികരംഗത്ത് നിന്ന് പിന്മാറാതെ, മാസ്റ്റേഴ്‌സ്‌ അത്‌ലറ്റിക്‌സിൽ സംസ്ഥാന ദേശീയ തലങ്ങളിലായി 194 മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം ഇന്നും ഒരു പ്രചോദനമാണ്. കഠിനാധ്വാനവും അച്ചടക്കവും ആത്മവിശ്വാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രായവും ആരോഗ്യപ്രതിസന്ധികളും വിജയത്തിന് തടസമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം തെളിയിക്കുന്നു.

നാവികസേനയിൽ നിന്ന് കായികരംഗത്തേക്ക്

1945 ൽ ജനിച്ച ശ്രീനിവാസ മൂർത്തി 1964 ലാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിൽ ചേർന്നത്. 1979 വരെ 15 വർഷം രാജ്യസേവനം നടത്തിയ അദ്ദേഹം ആ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യൻ നേവിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ബാസ്‌ക്കറ്റ്ബോൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കായികമത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് നിരവധി മെഡലുകൾ നേടി. സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷവും കായികരംഗത്തോടുള്ള ഇഷ്‌ടം അവസാനിച്ചില്ല. മറിച്ച്, അത് കൂടുതൽ ശക്തമായി തുടർന്ന അദ്ദേഹം മാസ്റ്റേഴ്‌സ്‌ അത്‌ലറ്റിക്‌സിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായി മാറുകയായിരുന്നു.

ഇന്നും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും രണ്ട് മണിക്കൂർ വീതം പരിശീലനം നടത്തുന്ന ശ്രീനിവാസ മൂർത്തി സ്വന്തം ഫിറ്റ്‌നസ് നിലനിർത്തുന്നതിനൊപ്പം മറ്റ് അത്‌ലറ്റുകൾക്കും പരിശീലനം നൽകുന്നു.

ഹൃദയത്തിൽ സ്റ്റെൻ്റ്‌, പക്ഷേ മനസ്സിൽ തോൽവിയില്ല

ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഹൃദയത്തിൽ സ്റ്റെൻ്റ്‌ ഘടിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ശ്രീനിവാസ മൂർത്തിക്ക് നേരിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ തകർത്തില്ല. ഡോക്‌ടർമാരുടെ നിർദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചും നിയന്ത്രിതമായ പരിശീലനം തുടർന്നും അദ്ദേഹം വീണ്ടും മത്സരരംഗത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ശ്രീനിവാസ മൂർത്തി അതിനെ വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുത്തു. സ്ഥിരമായ പരിശീലനവും കൃത്യമായ ജീവിതശൈലിയും ആത്മവിശ്വാസവും തന്നെയാണ് തൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ അടിത്തറയെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

194 മെഡലുകൾ; പുതിയ നേട്ടമായി നാല് മെഡലുകൾ കൂടി

ഷോട്ട് പുട്ട്, ജാവലിൻ ത്രോ, ഡിസ്‌കസ് ത്രോ, ഹാമർ ത്രോ, പവർലിഫ്റ്റിംഗ്, നീന്തൽ തുടങ്ങി മാസ്റ്റേഴ്‌സ്‌ അത്‌ലറ്റിക്‌സിലെ നിരവധി ഇനങ്ങളിൽ ശ്രീനിവാസ മൂർത്തി മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ദേശീയ തലങ്ങളിൽ നടന്ന വിവിധ മത്സരങ്ങളിലായി അദ്ദേഹം ഇതിനകം 194 മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2026 ഏപ്രിൽ 5-ന് ജഗയ്യപേട്ടയിൽ നടന്ന മാസ്റ്റേഴ്‌സ്‌ സ്വിമ്മിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 80 വയസിന് മുകളിലുള്ള വിഭാഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അദ്ദേഹം മൂന്ന് സ്വർണവും ഒരു വെള്ളിയും നേടി തൻ്റെ മെഡൽ നേട്ടം വീണ്ടും ഉയർത്തി.

"നേവി കാലം മുതൽ സ്പോർട്‌സ്‌ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഹൃദയത്തിൽ സ്റ്റെൻ്റ് വെച്ച ശേഷവും ഞാൻ ഒരിക്കലും കായികരംഗം വിടണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. സ്ഥിരമായ പരിശീലനവും അച്ചടക്കവും ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് എന്നെ ഇന്നും മത്സരിക്കാനും മെഡലുകൾ നേടാനും സഹായിക്കുന്നത്. പ്രായം ഒരു തടസ്സ മല്ലെന്ന് സമൂഹത്തോട് പറയാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം," ശ്രീനിവാസ മൂർത്തി പറയുന്നു.

ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഏറെയുണ്ടായാലും മനസ്സുറച്ചാൽ വിജയിക്കാമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ജീവനുള്ള മാതൃകയാണ് ശ്രീനിവാസ മൂർത്തി. ആരോഗ്യവും അച്ചടക്കവും നിരന്തര പരിശീലനവും കൈമുതലാക്കി 81-ാം വയസ്സിലും മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടുന്ന ഈ മാസ്റ്റേഴ്‌സ്‌ താരം കായികലോകത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഒരുപോലെ പ്രചോദനമായി മാറുകയാണ്.

Also read: മലയോരത്തിൻ്റെ പവർപഞ്ച്! അന്താരാഷ്ട്ര കരാട്ടെ റിംഗിൽ വെങ്കലം വരിഞ്ഞുമുറുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്തിൻ്റെ സുനിൽ കെ. കൊഴുവേലി

TAGGED:

HEART STENT COULDNT STOP HIM
SPORTS CAREER
ATHLETE WINS 194 MEDALS
ATHLETE SRINIVASA MURTHY
ATHLETE LIFE INSPIRATIONAL STORY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.