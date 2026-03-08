ഇന്ത്യയെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഓസീസ് പെൺപട; അലീസ ഹീലിക്ക് രാജകീയ യാത്രയയപ്പ്, പരമ്പര നേട്ടം
ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പത്ത് വിക്കറ്റ് വിജയം.
Published : March 8, 2026 at 4:13 PM IST
പെർത്ത്: ഓസ്ട്രേലിയൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസ താരം അലീസ ഹീലിയുടെ വിരമിക്കൽ മത്സരം ആധികാരിക വിജയത്തോടെ ആഘോഷമാക്കി ഓസ്ട്രേലിയ. പെർത്തിലെ വക്ക ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ഏക പിങ്ക് ബോൾ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയെ 10 വിക്കറ്റിന് തകർത്താണ് ആതിഥേയർ ചരിത്ര വിജയം കുറിച്ചത്. വിജയത്തോടെ മൂന്ന് ഫോർമാറ്റുകളിലുമായി നടന്ന പരമ്പര 12-4 എന്ന വലിയ മാർജിനിൽ ഓസ്ട്രേലിയ സ്വന്തമാക്കി.
ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 25 റൺസ് എന്ന നിസ്സാര ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഓസ്ട്രേലിയ വെറും 4.3 ഓവറിൽ വിക്കറ്റൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. ജോർജിയ വോൾ (16*), ഫോബ് ലിച്ച്ഫീൽഡ് (11*) എന്നിവർ ചേർന്ന് ടീമിനെ അനായാസം വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു. അവസാന ഇന്നിങ്സിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങാൻ ഹീലിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും, തന്റെ ടീം നേടിയ ഉജ്ജ്വല വിജയത്തിന്റെ തിളക്കത്തിൽ ഹീലി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിനോട് വിടപറഞ്ഞു.
പ്രതികയുടെ പോരാട്ടം പാഴായി
മൂന്നാം ദിനം 105/6 എന്ന നിലയിൽ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് പുനരാരംഭിച്ച ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി അരങ്ങേറ്റ താരം പ്രതിക റാവൽ നടത്തിയ പോരാട്ടം മാത്രമാണ് എടുത്തുപറയാനുള്ളത്. കരിയറിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ അർധസെഞ്ച്വറി തികച്ച പ്രതിക 63 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. സ്നേഹ് റാണ (30) പ്രതികയ്ക്ക് മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയെങ്കിലും മറ്റ് ബാറ്റർമാർ അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടു. ആഷ്ലി ഗാർഡ്നർ സ്നേഹ് റാണയെ പുറത്താക്കിയതോടെ ഇന്ത്യയുടെ തകർച്ച പൂർത്തിയായി. ഒടുവിൽ 149 റൺസിന് ഇന്ത്യ ഓൾഔട്ടാവുകയായിരുന്നു.
സതർലാൻഡിന്റെ കരുത്തിൽ ഓസീസ്
മത്സരത്തിന്റെ ഗതി നിർണ്ണയിച്ചത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് പ്രകടനമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് സ്കോറായ 198-ന് മറുപടിയായി ഓസ്ട്രേലിയ 323 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. 129 റൺസ് നേടിയ അന്നബെൽ സതർലാൻഡും 76 റൺസെടുത്ത എലീസ് പെറിയുമാണ് ഓസീസിന് 125 റൺസിന്റെ നിർണ്ണായക ലീഡ് സമ്മാനിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ജെമിമ റോഡ്രിഗസ് (അർധസെഞ്ച്വറി), ഷഫാലി വർമ്മ (35) എന്നിവർ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ തിളങ്ങിയിരുന്നു.
ടി20 പരമ്പര 2-1 ന് ജയിച്ചുകൊണ്ട് പര്യടനം ഗംഭീരമായി തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്നീട് പിഴക്കുകയായിരുന്നു. ഏകദിന പരമ്പരയിൽ 3-0 ത്തിന് ക്ലീൻ സ്വീപ്പ് നേരിട്ട ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏക ടെസ്റ്റിലും തോൽവി വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഇതോടെ വെറും രണ്ട് വിജയങ്ങൾ മാത്രമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് മടങ്ങേണ്ടി വരുന്നു.
