ഭാവി ഇനി ബിസിസിഐയ്ക്കു തീരുമാനിക്കാം, ഞാനല്ല, ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റാണ് പ്രധാനമെന്ന് ഗൗതം ഗംഭീർ
ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ സമ്പൂർണ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ പ്രതികരിച്ച് ഗംഭീർ.
Published : November 26, 2025 at 4:34 PM IST
ഗുവാഹത്തി: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ 0-2 ന് ഇന്ത്യ തോറ്റതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീർ. താന് ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് തുടരാന് അര്ഹനാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ബിസിസിഐയാണെന്ന് ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റാണ് പ്രധാനം, അല്ലാതെ ഞാനല്ല. ഇതു മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയും ഏഷ്യാ കപ്പും നേടിയ അതേ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ്. മത്സര ശേഷം നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഗംഭീർ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യന് ടീമിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും ഈ പരമ്പര തോല്വിക്ക് ഉത്തരവാദികളാണ്. പക്ഷെ കുറ്റം എന്നിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നമ്മൾ നന്നായി കളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 95/1 മുതൽ 122/7 വരെ എന്നത് സ്വീകാര്യമല്ല. നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെയോ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഷോട്ടിനെയോ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. എല്ലാവരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തണം. ഞാൻ ഒരിക്കലും വ്യക്തികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരും കഴിവുള്ളവരുമായ കളിക്കാരെ ആവശ്യമില്ല. പരിമിതമായ കഴിവുകളുള്ള കടുപ്പമേറിയവരെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അവരാണ് നല്ല ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.
ഗംഭീറിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യ 18 ടെസ്റ്റുകളിൽ 10 എണ്ണത്തിലും തോല്വി വഴങ്ങി. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ന്യൂസീലന്ഡിനെതിരേ സമ്പൂര്ണ പരമ്പര തോല്വി വഴങ്ങിയ ഇന്ത്യ ഇപ്പോള് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെയും അത്തരത്തില് നാണംകെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ടീമിലെ പതിവ് മാറ്റങ്ങൾക്കും പരമ്പരാഗത ഫോർമാറ്റിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളേക്കാൾ ഓൾറൗണ്ടർമാരിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ഗംഭീറിന്റെ പ്രവണതയും വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
South Africa win the 2nd Test by 408 runs.— BCCI (@BCCI) November 26, 2025
They also clinch the #INDvSA Test Series by 2-0.
Scorecard ▶️ https://t.co/Hu11cnrocG#TeamIndia | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/NBSFW4xtxP
കൊൽക്കത്തയില് നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ 30 റൺസിനും, ഗുവാഹത്തിയിൽ 408 റൺസിനുമാണു ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വിജയിച്ചത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ഒരു സമ്പൂർ പരമ്പര വിജയം സ്വന്തമാക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തില് ഇതാദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ 400-ല് ഏറെ റണ്സിന് തോല്ക്കുന്നത്. അതേസമയം രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മികച്ച ബാറ്റിങ് പുറത്തെടുത്ത് 489 റൺസാണ് നേടിയത്. ആദ്യ ഇന്നിങ്സില് ഇന്ത്യ 201 റൺസിന് പുറത്തായപ്പോള് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സില് 260 റൺസിന് പ്രോട്ടീസ് ഇന്നിങ്സ് ക്ലയർ ചെയ്തു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സില് 549 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന ഇന്ത്യ 140 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി. 408 റൺസിനു മത്സരം തോല്ക്കുകയും ചെയ്തു.
