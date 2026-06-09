ടിജി20 ലേലം: മിന്നും താരങ്ങളെ ഒപ്പം കൂട്ടി ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ്; തിലകിനും സിറാജിനും റെക്കോർഡ് തുക!
ഹൈദരാബാദ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ടിജി20 ലേലം പൂർത്തിയായി; ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് നിരയിൽ പ്രമുഖർ.
Published : June 9, 2026 at 5:47 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഹൈദരാബാദ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ആദ്യമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടിജി20 (TG20) ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ താരലേലം രാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ നടന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ലേലത്തിൽ കരുത്തുറ്റ നിരയെ സ്വന്തമാക്കി ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് ശ്രദ്ധേയമായി. ഉഷോദയ എന്റര്പ്രൈസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (രാമോജി ഗ്രൂപ്പ്) ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടീം രണ്ട് മുൻനിര താരങ്ങളെയാണ് പ്രധാനമായും സ്വന്തമാക്കിയത്. ലേലത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഉഷോദയ എന്റര്പ്രൈസസ് ഡയറക്ടർ സാംബശിവ റാവു, ഇടിവി നെറ്റ്വർക്ക് ഡയറക്ടർ സുജയ്, ഇടിവി ഭാരത് ഡയറക്ടർ ബൃഹതി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
താരപ്പൊലിമയല്ല, കളിമിടുക്കാണ് പ്രധാനം: സാംബശിവ റാവു
ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർമാരെക്കാൾ കളിക്കാരുടെ മികവിനാണ് തങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകിയതെന്ന് സാംബശിവ റാവു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "കളിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ക്യാപ്റ്റൻ, ഓപ്പണർമാർ, പേസ് ബൗളർമാർ, ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ടീമിന്റെ ഘടനയിൽ എല്ലാ അംഗങ്ങളും പൂർണ്ണ സംതൃപ്തരാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ ചീഫ് കോച്ച്, ബോളിംഗ് കോച്ച്, ഫീൽഡിംഗ് കോച്ച്, അനലിസ്റ്റ് എന്നിവരെ ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ടൂർണമെന്റിലേക്ക് ഇനി കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത 10 ദിവസത്തെ തീവ്ര പരിശീലനം ഏറെ പ്രധാനമാണ്. ഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ കളിക്കാരെല്ലാം മികച്ച ഫോമിലുള്ളവരും ഏറെ പരിചയസമ്പന്നരുമാണ്," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തെലങ്കാനയിൽ ടിജി20 ലീഗ് ആരംഭിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്കെല്ലാം അഭിമാനവും സന്തോഷവും നൽകുന്ന നിമിഷമാണെന്ന് ഇടിവി നെറ്റ്വർക്ക് ഡയറക്ടർ സുജയ് പ്രതികരിച്ചു. ഭാവിയിലെ നിരവധി ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് വളർന്നുവരാൻ ഈ വേദി ഒരു വലിയ ചവിട്ടുപടിയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന്റെ കളിക്കാരെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇടിവി ഭാരത് ഡയറക്ടർ ബൃഹതി സംസാരിച്ചു. "നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഒരു ടീമായി മുന്നോട്ട് പോകാം. കളിക്കാരെല്ലാം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. മത്സരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ടീം വലിയ വിജയം നേടുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു," ബൃഹതി പറഞ്ഞു.
പ്രധാന താരങ്ങളും ലേലത്തുകയും
അജയ് ദേവ് ഗൗഡ്, അഭിരഥ് റെഡ്ഡി: ഇരുവരെയും 11 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകിയാണ് ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ-19 ടീമിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള അജയ് ദേവ് ഗൗഡ്, 14 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 24 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള മീഡിയം പേസറാണ്. അഭിരഥ് റെഡ്ഡി ആകട്ടെ 12 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 435 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രണവ് വർമ്മ: ലിസ്റ്റ് എ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള പ്രണവിനെ 8.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസി വാങ്ങിയത്.
മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ: സായ് വികാസ് റെഡ്ഡി (₹4.25 ലക്ഷം), അൻവിത് റെഡ്ഡി (₹3.5 ലക്ഷം).
തിലക് വർമ്മയ്ക്കും സിറാജിനും വൻ തുക
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ തിലക് വർമ്മയും മുഹമ്മദ് സിറാജുമായിരുന്നു ലേലത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. തിലക് വർമ്മയെ 33 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേദക് ഫാൽക്കൺസും, മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ 14 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാറങ്കൽ വാരിയേഴ്സും സ്വന്തമാക്കി. സി.വി മിലിന്ദ് 17 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അൻവിത ഖമ്മം ഏസസിലേക്ക് ചേക്കേറി.
മറ്റ് നിയമങ്ങൾ
ഓരോ ടീമിനും പരമാവധി 60 ലക്ഷം രൂപയാണ് താരങ്ങളെ വാങ്ങാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നത്. ഐക്കൺസ്, എ+, എ, ബി, സി1, സി2 എന്നിങ്ങനെ കളിക്കാരെ തരംതിരിച്ചായിരുന്നു ലേലം. 25 ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളോ 70 ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങളോ കളിച്ചവരാണ് ഐക്കൺ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്.
ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് ടീം അംഗങ്ങൾ: അജയ് ദേവ് ഗൗഡ് (₹11 ലക്ഷം), അഭിരഥ് റെഡ്ഡി മന്ദാടി (₹11 ലക്ഷം), പ്രണവ് വർമ്മ (₹8.5 ലക്ഷം), സായ് വികാസ് റെഡ്ഡി (₹4.25 ലക്ഷം), അൻവിത് റെഡ്ഡി (₹3.5 ലക്ഷം), ഗണേഷ് ഗഡുഗു (₹3.25 ലക്ഷം), യശ്വീർ ഗൗഡ് (₹3 ലക്ഷം), ശ്രീനികേത് (₹2.3 ലക്ഷം), അഖിൽ റാത്തോഡ് (₹1.6 ലക്ഷം), തരുൺ രാജൻ (₹1.6 ലക്ഷം), ഷൺമുഖ രാജൻ (₹1.5 ലക്ഷം), പി. അരവിന്ദ് (₹1 ലക്ഷം), സി. അഭിനവ് തേജ് (₹1 ലക്ഷം), പ്രേം ചരൺ (₹95,000), ഗുഡെല്ലി ജസ്വന്ത് (₹75,000), വൈഷ്ണവ് റെഡ്ഡി (₹75,000), നിതിൻ നായക് (₹75,000), എം.എം ചരൺ (₹75,000), ദേവ് മേത്ത (₹75,000), മിരിയാല പ്രത്യുഷ് കുമാർ (₹75,000).
ടൂർണമെന്റിലെ 8 ടീമുകൾ:
- ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ്
- പ്രണവ രംഗ റെഡ്ഡി റൈസേഴ്സ്
- വാറങ്കൽ വാരിയേഴ്സ്
- മേദക് ഫാൽക്കൺസ്
- അനുരാഗ് നൽഗൊണ്ട നൈറ്റ്സ്
- കരിംനഗർ ഡയമണ്ട്സ്
- പാലമൂർ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ്
- അൻവിത ഖമ്മം ഏസസ്
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