ഗില്ലിനെ അവഗണിച്ചു, രോഹിത്തിനെ കേട്ടു; ഓവൻ്റെ വിക്കറ്റിന് പിന്നിലെ കഥ പറഞ്ഞ് ഹര്ഷിത് റാണ!
ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് എതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തില് തനിക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ഇന്ത്യന് പേസര് ഹര്ഷിത് റാണ.
Published : October 26, 2025 at 11:15 AM IST
സിഡ്നി: ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് എതിരായ ഏകദിന ടീമിലേക്കുള്ള തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയര്ന്ന വിമര്ശനങ്ങള്ക്കുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു ഇന്ത്യന് പേസര് ഹര്ഷിത് റാണ മൂന്നാം മത്സരത്തില് നല്കിയത്. സിഡ്നിയില് 8.4 ഓറില് 39 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റുകളാണ് ഹര്ഷിത് വീഴ്ത്തിയത്. അലക്സ് ക്യാരി, കൂപ്പർ കോണോളി, മിച്ചൽ ഓവൻ, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് എന്നിവരെയായിരുന്നു 23-കാരന് പുറത്താക്കിയത്.
ഇതില് തനിക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ക്യാപ്റ്റന് ഗില്ലിനെ കേള്ക്കാതെ രോഹിത്തിൻ്റെ ഉപദേശം ചെവിക്കൊണ്ടതായി ഹര്ഷിത് റാണ വെളിപ്പടുത്തിയത്. മത്സര ശേഷം സംസാരിക്കുമ്പോള് ഇതു സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തോടുള്ള ഹര്ഷിതിൻ്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ...
"എനിക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വിക്കറ്റായി തോന്നിയത് മിച്ചൽ ഓവൻ്റേതാണ്. അതിന് പിന്നില് ഒരു കഥയുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്... ഒരു സ്ലിപ്പിനെ നിര്ത്തണോയെന്ന് ശുഭ്മാന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. എനിക്ക് അതു വേണ്ട എന്നായിരുന്നു ഞാന് മറുപടി നല്കിയത്.
ഈ സമയത്ത് കവറിലുണ്ടായിരുന്ന രോഹിത് ഭായ് അതു കേള്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സ്ലിപ്പിനെ നിര്ത്താനും ഞാന് തന്നെ നില്ക്കാമെന്നും അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത്. രോഹിത് ഭായ് അതു പറഞ്ഞുവെങ്കില് എന്തുകൊണ്ട് വേണ്ടെന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെയെന്നുമായിരുന്നു ഞാന് ചിന്തിച്ചത്. അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ആ വിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു. അതിന് രോഹിത് ഭായിയോട് ഞാന് നന്ദി പറയുന്നു" -ഹര്ഷിത് റാണ പറഞ്ഞു.
Harshit Rana to Mitchell Owen, THATS OUT!! Caught!!#INDvsAUS #IndianCricket pic.twitter.com/2N3tjS8J34— Voice of Asia 🎤 (@Asianewss) October 25, 2025
ഞാനിത് അപ്പോഴെ പറഞ്ഞില്ലേയെന്ന ഭാവത്തില് ഗില് താങ്കള്ക്ക് നേരെ വിരല് ചൂണ്ടുന്നത് കണ്ടിരുന്നുവെന്ന് അവതാരകൻ ഇതിന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടിയും നല്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം അഡ്ലെയ്ഡിൽ നടന്ന രണ്ടാം ഏകദിനത്തില് ഹര്ഷിതിനെതിരെ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താന് മിച്ചൽ ഓവന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല് സിഡ്നിയില് നാല് പന്തുകളില് ഒരു റൺ മാത്രം നേടി ഓവന് മടങ്ങിയത്. ഹര്ഷിതിൻ്റെ ഒരു ഗുഡ്ലെങ്ത്ത് ഡെലിവറിയില് എഡ്ജായ ഓവനെ സ്ലിപ്പില് രോഹിത് അനായാസം കയ്യില് ഒതുക്കുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം മത്സരത്തില് ഒമ്പത് വിക്കറ്റിൻ്റെ തകര്പ്പന് വിജയമാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഓസ്ട്രേലിയയെ 236 റണ്സില് ഓള്ഔട്ടാക്കിയ ഇന്ത്യ ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. രോഹിത് ശര്മ (121), വിരാട് കോലി (74) എന്നിവരുടെ ഇന്നിങ്സാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനായാസ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.