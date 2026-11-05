യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന താരം! റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്ക് കരാർ പുതുക്കി ഹാരി കെയ്ൻ
ഹാരി കെയ്ൻ 2029 വരെ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിൽ തുടരും; പുതിയ കരാറിലൂടെ യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന താരം.
Published : November 5, 2026 at 3:32 PM IST
മ്യൂണിക്ക്: ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി കെയ്ൻ ജർമ്മൻ വമ്പന്മാരായ ബയേൺ മ്യൂണിക്കുമായി കരാർ നീട്ടി. 2029 ജൂൺ 30 വരെയുള്ള പുതിയ കരാറിൽ താരം ഒപ്പുവെച്ചതായി ക്ലബ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലാമിന് യമാൽ, കിലിയൻ എംബാപ്പെ എന്നിവരെ മറികടന്ന് കെയ്ൻ ബാലൺ ഡി ഓർ നേടി പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത്.
പുതിയ കരാറോടെ ഹാരി കെയ്ൻ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന കളിക്കാരനായി മാറിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ എർലിംഗ് ഹാലണ്ട്, റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ കിലിയൻ എംബാപ്പെ, വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ എന്നിവരുടെ പ്രതിഫലത്തെ മറികടന്നാണ് കെയ്ൻ ഒന്നാമതെത്തിയത്.
ബയേൺ എന്റെ വീട് പോലെ: ഹാരി കെയ്ൻ
ബയേണിൽ ഞാൻ തികച്ചും സന്തുഷ്ടനാണ്. ഈ ക്ലബിനെയും ആരാധകരെയും മ്യൂണിക്ക് നഗരത്തെയും ഞാൻ അത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുന്നു," കരാർ നീട്ടിയ ശേഷം കെയ്ൻ പറഞ്ഞു. "വിൻസെന്റ് കൊമ്പനിയെന്ന മികച്ച മാനേജർക്ക് കീഴിൽ അസാധ്യമായ ഒരു ടീമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈ ക്ലബിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. എന്റെ കുടുംബവും ഇവിടെ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. ക്ലബിനൊപ്പം ഇനിയും ഒരുപാട് കിരീടങ്ങൾ നേടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു."
താൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ താരം അടുത്തിടെ തള്ളിയിരുന്നു. നിലവിൽ പ്രീമിയർ ലീഗ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ വേട്ടക്കാരനാണ് കെയ്ൻ. ഇതിഹാസ താരം അലൻ ഷിയററുടെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന റെക്കോർഡിന് വെറും 47 ഗോളുകൾ മാത്രം അകലെയാണ് അദ്ദേഹം.
𝙇𝙚𝙜𝙚𝙣𝙙𝙚𝙣 𝙜𝙚𝙗𝙚𝙣 𝙨𝙞𝙘𝙝 𝙣𝙞𝙘𝙝𝙩 𝙯𝙪𝙛𝙧𝙞𝙚𝙙𝙚𝙣 – 𝙨𝙞𝙚 𝙬𝙤𝙡𝙡𝙚𝙣 𝙢𝙚𝙝𝙧! 𝙃𝙖𝙧𝙧𝙮 𝙆𝙖𝙣𝙚 𝙗𝙚𝙞𝙢 𝙁𝘾 𝘽𝙖𝙮𝙚𝙧𝙣 – 𝙙𝙞𝙚 𝙂𝙚𝙨𝙘𝙝𝙞𝙘𝙝𝙩𝙚 𝙜𝙚𝙝𝙩 𝙬𝙚𝙞𝙩𝙚𝙧. 🌟 https://t.co/qrJmpbXzwu— FC Bayern München (@FCBayern) November 5, 2026
ഗോളടിച്ച് കൂട്ടി കെയ്ൻ
2023-ൽ ടോട്ടനം ഹോട്സ്പർ വിട്ട് ബയേണിലെത്തിയതിന് ശേഷം കെയ്ൻ ക്ലബിനായി 161 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 156 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മാത്രം 51 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 61 ഗോളുകൾ നേടി ബയേണിന് ബുണ്ടസ്ലിഗ കിരീടവും ഡിഎഫ്ബി-പോക്കലും നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ബയേണിനൊപ്പം രണ്ട് ബുണ്ടസ്ലിഗ കിരീടങ്ങൾ, ഒരു ഡിഎഫ്ബി കപ്പ്, രണ്ട് ഫ്രാൻസ് ബെക്കൻ ബോവർ സൂപ്പർ കപ്പുകൾ എന്നിവ കെയ്ൻ ഇതിനകം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതൊരു സവിശേഷമായ ദിവസമാണെന്ന് ബയേൺ പ്രസിഡന്റ് ഹെർബർട്ട് ഹൈനർ പ്രതികരിച്ചു. ഹാരി കെയ്ൻ വെറുമൊരു ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രമല്ലെന്നും ബയേണിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ സവിശേഷമായ അധ്യായമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങിയിരുന്ന താരങ്ങൾ
ഹാരി കെയ്ൻ പുതിയ റെക്കോർഡ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നതിന് മുൻപ്, എർലിംഗ് ഹാലണ്ട്, കിലിയൻ എംബാപ്പെ, വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ എന്നിവരായിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം പറ്റിയിരുന്ന പ്രമുഖ താരങ്ങൾ. കെയ്നിന്റെ ബയേണിലെ പഴയ ശമ്പളത്തേക്കാൾ വളരെ മുകളിലായിരുന്നു ഇവരുടെ വരുമാനമെന്ന് ഫുട്ബോൾ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന 'കാപോളജി'യുടെ 2026-27 സീസണിലെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
- എർലിംഗ് ഹാലണ്ട് (മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി) – ആഴ്ചയിൽ 5,25,000 പൗണ്ട് (ഏകദേശം 5.7 കോടി രൂപ)
- വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ (റയൽ മാഡ്രിഡ്) – ആഴ്ചയിൽ 5,13,000 പൗണ്ട് (ഏകദേശം 5.5 കോടി രൂപ)
- കിലിയൻ എംബാപ്പെ (റയൽ മാഡ്രിഡ്) – ആഴ്ചയിൽ 5,13,000 പൗണ്ട് (ഏകദേശം 5.5 കോടി രൂപ)
- ഹാരി കെയ്ൻ (ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് - പഴയ കരാർ) – ആഴ്ചയിൽ ഏകദേശം 4,11,000 പൗണ്ട് (ഏകദേശം 4.4 കോടി രൂപ)
ബോണസുകളും ഇമേജ് റൈറ്റ്സ് വഴിയുള്ള വരുമാനവും ഒഴിവാക്കിയുള്ള അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ ഏകദേശ കണക്കുകളാണിത്. ക്ലബുകൾ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ട സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരങ്ങളല്ല.
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