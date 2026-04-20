ഹാരി കെയ്നിന് വീണ്ടും കിരീടം! സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ടിനെ തകർത്ത് ബയേൺ മ്യൂണിക് ബുണ്ടസ്ലീഗ ചാമ്പ്യന്മാർ
കിരീടമില്ലാത്തവനെന്ന പരിഹാസം പഴങ്കഥ, ഹാരി കെയ്ൻ ഇനി 'ട്രിപ്പിൾ' ചാമ്പ്യൻ. ബുണ്ടസ്ലീഗ കിരീടം നിലനിർത്തി ബയേൺ മ്യൂണിക്.
Published : April 20, 2026 at 10:00 AM IST
മ്യൂണിക്: ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗായ ബുണ്ടസ്ലീഗയിൽ ബയേൺ മ്യൂണിക് തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം തുടരുന്നു. ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ടിനെ രണ്ടിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത്, സീസൺ അവസാനിക്കാൻ നാല് മത്സരങ്ങൾ ബാക്കിനിൽക്കെ തന്നെ ബയേൺ കിരീടം നിലനിർത്തി. ഈ വിജയത്തോടെ ഇംഗ്ലീഷ് സൂപ്പർ താരം ഹാരി കെയ്ൻ ബയേണിനൊപ്പമുള്ള തന്റെ മൂന്നാമത്തെ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി.
ശനിയാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബോറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ട് ഹോഫൻഹൈമിനോട് 2-1ന് തോറ്റതോടെ ബയേണിന് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നലെ സ്വന്തം തട്ടകമായ അലയൻസ് അരീനയിൽ സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ടിനെതിരെ ബയേണിന് തുടക്കം അത്ര ശുഭകരമായിരുന്നില്ല. 21-ാം മിനിറ്റിൽ ക്രിസ് ഫ്യൂറിച്ചിലൂടെ സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ട് ലീഡ് നേടിയത് ഗാലറിയെ നിശബ്ദമാക്കി.
🏆 𝑫𝑬𝑼𝑻𝑺𝑪𝑯𝑬𝑹 𝑴𝑬𝑰𝑺𝑻𝑬𝑹 𝟐𝟎𝟐𝟔 🔴⚪️ pic.twitter.com/GLVBEcMFXc— FC Bayern München (@FCBayern) April 19, 2026
എന്നാൽ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഉണർന്നു കളിച്ച വിൻസെന്റ് കൊമ്പനിയുടെ സംഘം വെറും ആറ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മൂന്ന് ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി മത്സരം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. റാഫേൽ ഗ്വെറേറോ, നിക്കോളാസ് ജാക്സൺ, അൽഫോൺസോ ഡേവിസ് എന്നിവരായിരുന്നു സ്കോറർമാർ. രണ്ടാം പകുതിയിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഹാരി കെയ്ൻ നാലാം ഗോൾ കൂടി നേടിയതോടെ ബയേൺ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. അവസാന നിമിഷം ചെമ ആൻഡ്രസ് സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ടിനായി ഒരു ഗോൾ കൂടി മടക്കിയെങ്കിലും ഫൈനൽ വിസിലിന് പിന്നാലെ അലയൻസ് അരീനയിൽ വൻ ആഘോഷങ്ങൾ അരങ്ങേറി.
𝑳𝒖𝒄𝒉𝒊𝒕𝒐, we love you 𝒎𝒖𝒄𝒉𝒊𝒕𝒐! 🇨🇴🫶 pic.twitter.com/DSmihqo6qO— FC Bayern München (@FCBayern) April 19, 2026
ഹാരി കെയ്നിന്റെ കിരീടനേട്ടം
2023-ൽ ബയേണിലെത്തുമ്പോൾ തന്റെ കരിയറിൽ വലിയ കിരീടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഹാരി കെയ്ൻ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബുണ്ടസ്ലീഗ കിരീടങ്ങളും ഒരു ജർമ്മൻ സൂപ്പർ കപ്പും സ്വന്തമാക്കി. ഈ സീസണിൽ 27 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 32 ഗോളുകൾ നേടിയ കെയ്ൻ, തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും ടോപ്പ് സ്കോറർ പുരസ്കാരം നേടാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. റയൽ മാഡ്രിഡിനെതിരായ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ വിജയത്തിന് ശേഷം ടീമിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കെയ്ൻ ഈ മത്സരത്തിൽ പകരക്കാരനായാണ് ഇറങ്ങിയത്.
റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് കൊമ്പനിയുടെ സംഘം
ബയേൺ മ്യൂണിക്കിന്റെ 35-ാം ബുണ്ടസ്ലീഗ കിരീടമാണിത്. കഴിഞ്ഞ 14 വർഷത്തിനിടെ 13-ാം തവണയും അവർ ചാമ്പ്യന്മാരായി. ഈ സീസണിൽ വെറും ഒരു തോൽവി മാത്രം വഴങ്ങിയ ബയേൺ, 30 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 109 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി പുതിയ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചു. 29 ഗോളുകൾ മാത്രം വഴങ്ങിയ ബയേണിന്റെ പ്രതിരോധവും ലീഗിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്.
🚨🏆 𝗗𝗘𝗨𝗧𝗦𝗖𝗛𝗘𝗥 𝗠𝗘𝗜𝗦𝗧𝗘𝗥 𝗪𝗜𝗥𝗗 𝗡𝗨𝗥 𝗗𝗘𝗥 𝗙𝗖𝗕 🏆🚨 #MiaSanMeister pic.twitter.com/rWa1oksj7v— FC Bayern München (@FCBayern) April 19, 2026
അതേസമയം ബുണ്ടസ്ലീഗ കിരീടം ഒരു തുടക്കം മാത്രമായാണ് ബയേൺ കാണുന്നത്. ഏപ്രിൽ 22ന് ജർമ്മൻ കപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ ബയേർ ലെവർകൂസനെയും, പിന്നാലെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമിയിൽ പി.എസ്.ജിയെയും നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന ബയേണിന് മുന്നിൽ ഒരു ചരിത്ര 'ട്രെബിൾ' വിജയത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 2012-ൽ ചെൽസിയോടും ഡോർട്ട്മുണ്ടിനോടും തോറ്റ് കിരീടങ്ങൾ നഷ്ടമായതിന്റെ വേദന 2013-ൽ ട്രെബിൾ വിജയത്തിലൂടെ മറികടന്ന ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാനാണ് ടീം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
