ജയം തുടര്‍ന്ന് ആര്‍സിബി: യുപി വാരിയേഴ്‌സിനെ ഒന്‍പതുവിക്കറ്റിനു വീഴ്‌ത്തി, പോയന്‍റ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമത്

വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗില്‍ ആര്‍സിബിക്ക് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയം.

WPL 2026 MATCH RESULT (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 13, 2026 at 9:37 AM IST

നവി മുംബൈ: വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഡബ്ല്യുപിഎൽ) സീസണിൽ ആര്‍സിബിക്ക് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയം. യുപി വാരിയേഴ്‌സിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ (യുപിഡബ്ല്യു) 47 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന്‍റെ മിന്നും ജയമാണ് ബെംഗളൂരു നേടിയത്. ഗ്രേസ് ഹാരിസും സ്‌മൃതി മന്ദാനയും തമ്മിലുള്ള മികച്ച ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് ടീമിനു വിജയമൊരുക്കിയത്.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത യുപിക്ക് 20 ഓവറില്‍ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 143 റണ്‍സെ നേടാനായുള്ളു. മറുപടി ബാറ്റിംഗില്‍ ആര്‍സിബി ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. 40 പന്തില്‍ 85 റണ്‍സെടുത്ത ഗ്രേസ് ഹാരിസാണ് ആര്‍സിബിയുടെ ടോപ് സ്കോറര്‍. മന്ദാന 32 പന്തില്‍ 47 റണ്‍സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നപ്പോള്‍ റിച്ച ഘോഷ് രണ്ട് പന്തില്‍ നാലു റണ്‍സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു.

RCB WIN BY 9 WICKETS (IANS)

ടോസ് നേടിയ മന്ദാന ആദ്യം ബൗൾ ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ മെഗ് ലാനിംഗും(14), ഹര്‍ലീന്‍ ഡിയോളും(11) ചേര്‍ന്ന് ഓപ്പണിംഗ് വിക്കറ്റില്‍ 21 റണ്‍സെടുത്തെങ്കിലും പിന്നീട് യുപിക്ക് തുടര്‍ച്ചയായി വിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്ടമായിരുന്നു. തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ റൺസ് നേടാൻ യുപി പാടുപെട്ടിരുന്നു.ഫോബെ ലിച്ചിഫീല്‍ഡ്(20)പൊരുതി നോക്കിയെങ്കിലും കിരണ്‍ നാവ്‌ഗിരെ(4),ശ്വേത സെഹ്‌റാവത്ത് (0) എന്നിവര്‍ നിലയുറപ്പിക്കാതെ മടങ്ങി.

ഇതോടെ യുപി വാരിയേഴ്‌സ് അഞ്ച് വിക്കറ്റില്‍ 50 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്നു. പിന്നാലെ ദീപ്‌തി ശർമ്മയും ദിയാന്ദ്ര ഡോട്ടിനും ഇന്നിംഗ്‌സ് വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ആറാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 93 റൺസിന്‍റെ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തി, യുപി വാരിയേഴ്‌സിനെ ഇരുപത് ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് 143 റൺസ് എന്ന ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്താൻ സഹായിച്ചു. ദീപ്‌തി 45 റൺസും ഡോട്ടിന് 40 റൺസും നേടി മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചു. 2024-ൽ ഡൽഹിയിൽ ഗുജറാത്ത് ജയന്‍റ്‌സിനെതിരെ പൂനം ഖേംനാറും ദീപ്‌തി ശർമ്മയും ചേർന്ന് നേടിയ 109 റൺസിന്‍റെ കൂട്ടുകെട്ട് ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

ആർസിബിക്കായി 28 റൺസിന് 2 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ നാദിൻ ഡി ക്ലർക്ക് ഇന്നലത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൗളറായിരുന്നു. മെഗ് ലാനിംഗിനെയും ഫീബി ലിച്ച്‌ഫീൽഡിനെയും ഒരേ ഓവറിൽ പുറത്താക്കി ശ്രേയങ്ക പാട്ടീൽ നിർണായക മുന്നേറ്റം നടത്തി. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ആര്‍സിബി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ തോല്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. നാല് പോയിന്‍റുമായി ലീഗ് പട്ടികയിൽ ആർ‌സി‌ബി ഒന്നാമതെത്തി. ഗുജറാത്തിനും നാല് പോയിന്‍റുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഗുജറാത്തിനേക്കാള്‍ വളരെ ഉയർന്ന നെറ്റ് റൺ റേറ്റ് ആർ‌സി‌ബിക്കുണ്ട്. കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളും തോറ്റ യുപി വാരിയേഴ്‌സ് അവസാന സ്ഥാനത്താണ്.

RCB WIN BY 9 WICKETS (IANS)
