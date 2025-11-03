ജയ് ഷായുടെ കാലിൽ തൊട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ച് ഹർമന്പ്രീത്; വേണ്ടെന്ന് ഐസിസി ചെയർമാന്, വീഡിയോ
ജയ് ഷാ ഹസ്തദാനം ചെയ്തപ്പോഴായിരുന്നു താരം കാലിൽ തൊടാനായി ശ്രമിച്ചത്.
Published : November 3, 2025 at 9:59 AM IST
ഐസിസി വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തകര്ത്ത് ഇന്ത്യക്ക് കിരീടനേട്ടം. രണ്ടു തവണയും പൊലിഞ്ഞുപോയ സ്വപ്നം മൂന്നാം തവണ ഇന്ത്യന് വനിതകള് സ്വന്തമാക്കി. ചാമ്പ്യന്മാരായതിനു പിന്നാലെ ട്രോഫി സ്വീകരിക്കാൻ വേദിയിലെത്തിയപ്പോൾ, ഐസിസി ചെയർമാൻ ജയ് ഷായുടെ കാലിൽ തൊട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമന്പ്രീത് കൗർ. വിജയത്തിൽ അഭിനന്ദിച്ച് ജയ് ഷാ ഹസ്തദാനം ചെയ്തപ്പോഴായിരുന്നു താരം കാലിൽ തൊടാനായി ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ ജയ്ഷാ ഇത് സ്നേഹപൂർവം നിരസിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഉയർച്ചയിൽ ജയ് ഷായ്ക്കും നിര്ണായക പങ്കുണ്ട്. നേരത്തെ ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ, വനിതാ ക്രിക്കറ്റില് നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങള് ഷാ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു, അതിൽ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ മാച്ച് ഫീസ് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ശമ്പള തുല്യത കൊണ്ടുവരാനുള്ള തീരുമാനവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പ് വിജയികൾക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമ്മാനത്തുകയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന്റെ യാത്രയിലെ ഒരു നിർണായക നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനമെന്ന് ഐസിസി ചെയർമാൻ ജയ് ഷാ പറഞ്ഞു.
Just see the SANSKAR— PallaviCT (@pallavict) November 2, 2025
Harmanpreet tried to TOUCH feet of Jay Shah but he REFUSED & in fact, BOWED to her as she’s Nari Shakti of Bharat 🇮🇳
Then he gave the trophy & LEFT the stage ASAP after the mandatory photos
Recall a leader who was pushed off the stage by the RUDE Aussies… pic.twitter.com/wjLpT6nS9R
ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് ചെറിയ വ്യത്യാസത്തില് തോറ്റത് താരങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതായി ഹർമൻപ്രീത് കൗർ മത്സരശേഷം പ്രതികരിച്ചു.'ആ ദിവസത്തിനുശേഷം, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. എല്ലായ്പ്പോഴും, ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. ശക്തമായ മനസ്സോടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വരേണ്ടി വന്നത്. ആ രാത്രി ഞങ്ങൾ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. അത് എല്ലാവരിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയെന്നും ഹർമൻപ്രീത് പറഞ്ഞു.
സെമിഫൈനലിൽ ഓസ്ട്രേലിയയെയും കിരീടപ്പോരാട്ടത്തില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായത്. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 299 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 246 റൺസിന് പുറത്താവുകയായിരുന്നു. ഷഫാലി വര്മയുടെ ഓള് റൗണ്ട് മികവാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കിരീടം സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ബാറ്റുകൊണ്ടും പന്തുകൊണ്ടും മികവ് കാട്ടിയ താരം ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. അർധസെഞ്ച്വറിയും അഞ്ച് വിക്കറ്റും നേടിയ ദീപ്തി ശർമയും വിജയത്തില് സൂപ്പർതാരമായി. സ്മൃതി മന്ദാന (45), ജെമീമ റോഡ്രിഗസ് (24), ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (20), റിച്ച ഘോഷ് (34) എന്നിവരും ഭേദപ്പെട്ട നിലയില് ഇന്ത്യയ്ക്കായി പോരാടി. മറുപടിയില് ക്യാപ്റ്റന് ലോറ വോള്വാര്ഡിന്റെ സെഞ്ച്വറി നേട്ടത്തിനു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തോല്വിയെ തടയാനായില്ല.
