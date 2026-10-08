മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച ഒരു പതിറ്റാണ്ട്; നായകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിൽ നിരാശയില്ലെന്ന് ഹർമൻപ്രീത് കൗർ
‘ക്യാപ്റ്റൻസി എന്നെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാനും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു’: ഹർമൻപ്രീത് കൗർ.
Published : October 8, 2026 at 7:09 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ നയിച്ചതിലൂടെ താൻ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ. നായികയെന്ന നിലയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വിജയങ്ങളെയും വിമർശനങ്ങളെയും ഒരുപോലെ നേരിടാനും ടീമിന്റെ പുരോഗതിക്കായി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധയായിരിക്കാനും തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതായി താരം വ്യക്തമാക്കി. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് ശേഷം അടുത്തിടെയാണ് ഹർമൻപ്രീത് നായകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞത്.
"ടീമിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു ടീം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് ഉയരാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ വിഷമം തോന്നും. നായകസ്ഥാനം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് പ്രതിസന്ധികളിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനാണ്. അത് വിമർശനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായാലും വിജയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായാലും അങ്ങനെതന്നെയാണ്. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും ടീമിനൊപ്പം നിൽക്കുക, ഓരോ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതാണ് നേതൃത്വം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി," ഐ.എ.എൻ.എസിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ ഹർമൻപ്രീത് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയതുൾപ്പെടെയുള്ള ചരിത്ര നിമിഷങ്ങൾ ഹർമൻപ്രീതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് കീഴിലായിരുന്നു. നായകസ്ഥാനം ഒരിക്കലും വ്യക്തിപരമായ പദവിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ലെന്നും തന്റെ അനുഭവസമ്പത്തും ആശയങ്ങളും കായികരംഗത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് താൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളേക്കാൾ ടീമിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കാണ് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ മുൻഗണന നൽകിയതെന്നും ഹർമൻപ്രീത് വ്യക്തമാക്കി.
ബാറ്റിംഗിന് തന്നെയാണ് താൻ എപ്പോഴും മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നും, ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ കളി ആസ്വദിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും താരം പറഞ്ഞു. ടീമിലെ ഓരോ കളിക്കാരിലും നേതൃത്വഗുണം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അവർ സംസാരിച്ചു.
സ്മൃതി മന്ദാന പുതിയ ക്യാപ്റ്റനായി ചുമതലയേൽക്കുന്നതിലുള്ള സന്തോഷവും ഹർമൻപ്രീത് പങ്കുവെച്ചു. "ഒരു കളിക്കാരിയെന്ന നിലയിൽ മറ്റൊരു താരം ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നത് കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് സ്മൃതിയായതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നവരാണ്, ഒരുമിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ആ പരസ്പര ധാരണ തുടർന്നും ടീമിന് ഗുണം ചെയ്യും."
ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂർണമെന്റിലെ തോൽവി കൊണ്ടല്ല താൻ നായകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതെന്നും കരിയറിലെ അടുത്ത ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വന്തം വിലയിരുത്തലിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ തീരുമാനമെന്നും ഹർമൻപ്രീത് വ്യക്തമാക്കി. "ലോകകപ്പ് നേടുക എന്നത് വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ ഏകദിന ക്യാപ്റ്റനായുള്ള എന്റെ കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് നേടാൻ സാധിച്ചു. ഇന്ന് വലിയ സംതൃപ്തിയോടെയും കൃതജ്ഞതയോടെയുമാണ് ഞാൻ ഈ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നത്. യാതൊരുവിധ നിരാശയും എനിക്കില്ല," ഹർമൻപ്രീത് കൗർ പറഞ്ഞു.
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