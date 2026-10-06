പോരാട്ടവീര്യത്തിന്റെ പടിയിറക്കം; ഹർമൻപ്രീത് കൗർ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്നും ക്യാപ്റ്റൻ പദവി ഒഴിഞ്ഞു
റെക്കോർഡുകൾ വഴിമാറിയ നായകത്വം; ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഇതിഹാസ നായിക ഹർമൻപ്രീത് കൗർ പടിയിറങ്ങുന്നു.
Published : October 6, 2026 at 11:36 AM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിനെ വിജയങ്ങളുടെ തീരങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ച പോരാട്ടവീര്യത്തിന്റെ സുവർണ്ണ അധ്യായത്തിന് വിരാമം. ഇതിഹാസ താരം മിതാലി രാജിൽ നിന്നും നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത്, രാജ്യത്തിനു കന്നി ഏകദിന ലോകകപ്പ് കിരീടം സമ്മാനിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്നും നായകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു. 2018 മുതൽ ടി20 ടീമിനെയും 2022 മുതൽ ഏകദിന ടീമിനെയും നയിച്ച ഹർമൻപ്രീത്, തന്റെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൂടെയാണ് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച വികാരനിർഭരമായ ഈ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
🚨 HARMANPREET KAUR STEP DOWN AS CAPTAIN OF INDIA IN ALL FORMATS 🇮🇳 - Thank you for the memories, Captain Harman ❤️ https://t.co/PYYLsox9nJ— Johns. (@CricCrazyJohns) October 6, 2026
"ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുകയാണ്. ഇത് എളുപ്പമുള്ളൊരു തീരുമാനമായിരുന്നില്ല. വർഷങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളും വികാരങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്നോടൊപ്പമുണ്ടാകും. ഈ ടീമിനായും ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിനായും എന്റെ രക്തവും വിയർപ്പും സമയവും സ്വന്തം വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങളും വരെ ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടീമിനായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകിയത്," ഹർമൻപ്രീത് കുറിച്ചു.
ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ എടുത്ത കഠിനമായ തീരുമാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും വ്യക്തിപരമായ നഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അതെല്ലാം ടീമിന്റെ നന്മയ്ക്കും സഹതാരങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി. സ്വന്തം മണ്ണിൽ വെച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയ്ക്ക് കന്നി ഐസിസി ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിക്കൊടുത്ത ആദ്യ വനിതാ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന ചരിത്ര നേട്ടത്തോടെയാണ് ഹർമൻപ്രീത് പടിയിറങ്ങുന്നത്.
തോൽവികളും വിമർശനങ്ങളും വിജയങ്ങളും ഒരുപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ താരം, തന്റെ കടമ പൂർണ്ണമായി നിർവ്വഹിച്ചെന്ന സമാധാനത്തോടെയും സന്തുഷ്ടിയോടെയുമാണ് നായകസ്ഥാനം വിട്ടൊഴിയുന്നത് എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മികച്ച പ്രതിഭകളുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഭാവി ഇനി സുരക്ഷിതമാണെന്നും ഒരു സാധാരണ കളിക്കാരിയായി കളി ആസ്വദിക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ഹർമൻപ്രീത് എന്ന നായികയുടെ സമാനതകളില്ലാത്ത റെക്കോർഡുകൾ
- ലോകകപ്പ് ചരിത്രം: ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യമായി ഐസിസി ഏകദിന ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിക്കൊടുത്ത നായിക.
- ഏഷ്യാ കപ്പിലെ ആധിപത്യം: 2012, 2016, 2022, 2026 വർഷങ്ങളിലായി റെക്കോർഡ് 4 ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടങ്ങൾ.
- ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണം: ഹാങ്ഷൗ (2022), ഐച്ചി-നാഗോയ (2026) ഏഷ്യൻ ഗെയിംസുകളിൽ തുടർച്ചയായ സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ.
- വിദേശ മണ്ണിലെ ചരിത്ര വിജയങ്ങൾ: 1999-ന് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ട് മണ്ണിൽ ആദ്യ ഏകദിന പരമ്പര വിജയം (2022). കൂടാതെ ഈ വർഷം ലോർഡ്സിൽ നടന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള 270 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയം.
- ടെസ്റ്റ് കരുത്ത്: 2023-ൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ചരിത്രപരമായ ടെസ്റ്റ് വിജയം.
- ലോക റെക്കോർഡ്: എം.എസ് ധോണി, രോഹിത് ശർമ്മ എന്നിവരെ മറികടന്ന് ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ 150-ലധികം ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു ടീമിനെ നയിക്കുന്ന ആദ്യ നായിക/നായകൻ എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം.
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