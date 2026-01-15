ETV Bharat / sports

വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗില്‍ 1,000 റൺസ് നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമായി ഹർമൻപ്രീത് കൗർ

നാറ്റ് സിവർ-ബ്രണ്ടിന് ശേഷം ലീഗിൽ 1,000 റൺസ് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബാറ്ററായി ഹർമൻപ്രീത് മാറി.

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 15, 2026 at 2:52 PM IST

നവി മുംബെെ: വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗ് ചരിത്രത്തിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് നായിക ഹർമൻപ്രീത് കൗർ. നാറ്റ് സിവർ-ബ്രണ്ടിന് ശേഷം വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ 1,000 റൺസ് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബാറ്ററായി ഹർമൻപ്രീത് മാറി. ഇതോടെ ലീഗിൽ 1000 റൺസ് നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമായി കൗർ. നവിമുംബൈയിലെ ഡിവൈ പാട്ടിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച്ച ഗുജറാത്തിനെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് താരം മിന്നും നേട്ടത്തിലെത്തിയത്.

ഗുജറാത്തിനെതിരായ മത്സരത്തിന് മുമ്പ്, 36 കാരിയായ ഹർമൻപ്രീതിന് ഈ റെക്കോര്‍ഡ് ക്ലബ്ബിൽ ചേരാൻ 55 റൺസ് മതിയായിരുന്നു. ഇന്നിംഗ്സിന്‍റെ 18-ാം ഓവറിലാണ് താരം നാഴികകല്ല് പിന്നിട്ടത്. പ്രീമിയർ ലീഗില്‍ ഹർമൻപ്രീത് ഇതുവരെ ആകെ 1,018 റൺസാണ് നേടിയത്.

30 മത്സരങ്ങളിൽ 29 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്നാണ് താരം നാലക്കം കടന്നത്.46.18 എന്ന മികച്ച ശരാശരിയിലും 146.18 എന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലുമാണ് ഈ പ്രകടനം, കൂടെ 10 അർധസെഞ്ചുറികളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. 1,101 റൺസുമായി സഹതാരം നാറ്റ് സിവർ ബ്രണ്ടാണ് മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നത്.

വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരങ്ങള്‍

  • നാറ്റ് സ്കൈവർ-ബ്രണ്ട് – 1101 റൺസ്
  • ഹർമൻപ്രീത് കൗർ - 1018 റൺസ്
  • മെഗ് ലാനിംഗ് - 996 റൺസ്
  • എല്ലിസ് പെറി – 972 റൺസ്
  • ഷഫാലി വർമ്മ – 887 റൺസ്

മെഗ് ലാനിംഗിന് 4 റൺസ് അകലെ
യുപി വാരിയേഴ്‌സിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ബാറ്റര്‍ മെഗ് ലാനിംഗ് ഈ പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. 1,000 റൺസ് തികയ്‌ക്കാന്‍ താരത്തിനു അടുത്ത മത്സരത്തിൽ 4 റൺസ് കൂടി നേടിയാൽ മതി. പിന്നാലെ നാലക്ക സ്കോർ മറികടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ബാറ്ററായി താരം മാറും.

