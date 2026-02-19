ETV Bharat / sports

വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ 'റെക്കോർഡ് റാണി': ഹർമൻപ്രീത് കൗർ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരമായി

അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച വനിതാ താരമായി ഹർമൻപ്രീത് കൗർ.

February 19, 2026

കാൻബറ: ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നായിക ഹർമൻപ്രീത് കൗർ ലോക ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിന്‍റെ നെറുകയിൽ. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന വനിതാ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് ഇനി ഹർമൻപ്രീതിന് സ്വന്തം. വ്യാഴാഴ്ച കാൻബറയിലെ മനുക്ക ഓവലിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ നടന്ന രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിനിറങ്ങിയതോടെയാണ് ഈ അപൂർവ്വ നേട്ടം പിറന്നത്.

തന്‍റെ 356-ാം അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിനാണ് ഹർമൻപ്രീത് ഇന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങിയത്. ഇതോടെ 355 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ന്യൂസിലൻഡ് ഇതിഹാസം സൂസി ബേറ്റ്‌സിന്‍റെ റെക്കോർഡ് പഴങ്കഥയായി. ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ എലീസ് പെറി (349), മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ മിതാലി രാജ് (333), ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ഷാർലറ്റ് എഡ്വേർഡ്‌സ് (309) എന്നിവരാണ് പട്ടികയിൽ ഹർമൻപ്രീതിന് പിന്നിലുള്ള പ്രമുഖർ.

2009-ൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഹർമൻപ്രീത് മൂന്ന് ഫോർമാറ്റുകളിലുമായി ഇന്ത്യയുടെ നെടുംതൂണായി മാറി. ആറ് ടെസ്റ്റുകളും 161 ഏകദിനങ്ങളും 189 ടി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് താരം ഇതുവരെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചത്. ലോക റെക്കോർഡ് കുറിച്ച ഈ ടി20 മത്സരം ഹർമൻപ്രീതിന്‍റെ കരിയറിലെ 189-ാം ടി20 കൂടിയാണ്. 2025-ൽ ഇന്ത്യയെ കന്നി ഏകദിന ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഹർമൻപ്രീത്, ഈ മാസമാദ്യം ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ നൽകുന്ന പത്മശ്രീ പുരസ്‌കാരത്തിനും അർഹയായിരുന്നു.

ആദ്യ ടി20യിലെ ആധിപത്യം

മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടി20 പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ നിലവിൽ 1-0 ന് മുന്നിലാണ്. സിഡ്‌നിയിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അരുന്ധതി റെഡ്ഡിയുടെ കരിയറിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് (4-22) ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഓസ്‌ട്രേലിയയെ വെറും 133 റൺസിൽ ഒതുക്കിയ ശേഷം ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഷഫാലി വർമ്മയും സ്മൃതി മന്ദാനയും ചേർന്ന് 5.1 ഓവറിൽ 50 റൺസ് നേടിയിരുന്നു. മഴ മൂലം കളി തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ DLS നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യയെ 21 റൺസിന് വിജയികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മൂന്ന് ടി20കൾക്ക് പുറമെ മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും ഒരു ടെസ്റ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന സുപ്രധാനമായ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഇപ്പോൾ. ഹർമൻപ്രീതിന്‍റെ ഈ ലോകറെക്കോർഡ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വലിയ ഊർജ്ജമാണ് പകരുന്നത്. ഇതിഹാസ താരം മിതാലി രാജിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ ആഗോളതലത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന നായികയായി ഹർമൻപ്രീത് കൗർ വീണ്ടും മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

