തിലകിന്‍റെ മെല്ലെപ്പോക്കിൽ നായകന് കലിപ്പ്; ടൈംഔട്ടിലെ ആ 'ക്ലാസ്' കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിറന്നത് കന്നി സെഞ്ചുറി

മൈതാനത്ത് ഹാർദിക്കിന്‍റെ കലിപ്പ്, ക്രീസിൽ തിലകിന്‍റെ മറുപടി. തോൽവിമുഖത്ത് നിന്ന് മുംബൈയെ കരകയറ്റിയ ആ 'മാന്ത്രിക' ഇടപെടൽ!

Hardik Pandya, Tilak Varma (IANS)
Published : April 21, 2026 at 1:02 PM IST

അഹമ്മദാബാദ്: ഐപിഎല്ലില്‍ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരെ നടന്ന നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് ആവേശകരമായ വിജയം. നായകൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ നടത്തിയ ഇടപെടലും യുവതാരം തിലക് വർമ്മയുടെ അവിശ്വസനീയമായ സെഞ്ചുറിയുമാണ് മത്സരത്തിന്‍റെ ഗതി മാറ്റിയത്. തുടർച്ചയായ വിക്കറ്റ് വീഴ്‌ചകളിൽ പതറിയ മുംബൈയെ, നായകന്‍റെ ഉപദേശം കരുത്താക്കി തിലക് വർമ്മ വിജയതീരത്ത് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

മത്സരത്തിന്‍റെ ഗതി മാറ്റിയ ആ ചർച്ച

മത്സരം പാതിവഴിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നു. ക്വിന്‍റണ്‍ ഡി കോക്ക്, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ഡാനിഷ് മാലേവാർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബാറ്റർമാർ പുറത്തായതോടെ റൺ റേറ്റ് കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. 22 പന്തിൽ വെറും 19 റൺസുമായി തിലക് വർമ്മ ക്രീസിൽ പതറുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഡ്രിങ്ക്സ് ബ്രേക്കിനിടെ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ തിലകിന് നൽകിയ ഉപദേശമാണ് പിന്നീട് കണ്ട വെടിക്കെട്ടിന് ആധാരമായത്. മൈതാനത്ത് വെച്ച് ഹാർദിക് വളരെ ആവേശത്തോടെ തിലകിനോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്.

19-ൽ നിന്ന് 101-ലേക്ക്

ഹാർദിക്കിന്‍റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് തിരിച്ചെത്തിയ തിലക് വർമ്മ മറ്റൊരാളായി മാറുകയായിരുന്നു. ആദ്യ 22 പന്തിൽ 19 റൺസ് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന താരം, അടുത്ത 23 പന്തുകളിൽ നിന്ന് അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 82 റൺസാണ്! അഹമ്മദാബാദിലെ പിച്ചിന്‍റെ വെല്ലുവിളികളെ കാറ്റിൽ പറത്തി തിലക് തന്‍റെ കന്നി ഐപിഎൽ സെഞ്ചുറി (45 പന്തിൽ 101*) പൂർത്തിയാക്കി. 14 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റിന് 103 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്ന മുംബൈയെ തിലകിന്‍റെ ബാറ്റിംഗ് 199 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറിലെത്തിച്ചു.

അതേസമയം മത്സരശേഷം തന്‍റെ സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് ഹാർദിക് മനസ്സ് തുറന്നു. "തിലകിന്‍റെ പ്രതിഭയിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലപ്പെടാതെ പന്ത് നോക്കി അടിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞത്. തിലകിനും ടീമിനും ഈ ഇന്നിങ്‌സ് അനിവാര്യമായിരുന്നു," പാണ്ഡ്യ പറഞ്ഞു.

ബൗളിംഗിലും മിന്നി മുംബൈ; 99 റൺസിന്‍റെ വമ്പൻ ജയം

തിലക് നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസം ബൗളിംഗിലും പ്രതിഫലിച്ചു. ജസ്പ്രീത് ബുംറ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ വിക്കറ്റെടുത്ത് തുടക്കം ഗംഭീരമാക്കി. പിന്നാലെ വന്ന അശ്വനി കുമാർ 24 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഗുജറാത്തിന്‍റെ മധ്യനിരയെ തകർത്തു. വെറും 100 റൺസിന് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് പുറത്തായതോടെ 99 റൺസിന്‍റെ ജയമാണ് മുംബൈ സ്വന്തമാക്കിയത്.

Also Read: തന്ത്രങ്ങൾ തോൽക്കുന്നിടത്ത് മന്ത്രവാദം? നാരങ്ങ പ്രയോഗം മുതൽ വൂഡൂ പാവകൾ വരെ, സ്പോർട്‌സിലെ വിചിത്ര ലോകം!

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

