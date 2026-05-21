പന്തെറിയുന്നതിനിടെ കലിപ്പ് തീർത്തത് ബെയിൽസിനോട്; ഒടുവിൽ പണി വാങ്ങി ഹാർദിക്!
കളി തോറ്റു, ഒപ്പം നിയന്ത്രണവും വിട്ടു; വിക്കറ്റ് തല്ലിത്തെറിപ്പിച്ച ഹാർദിക്കിന് കനത്ത പിഴ.
Published : May 21, 2026 at 8:17 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ഐപിഎല്ലില് പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി. കൊൽക്കത്തയ്ക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെ ഐപിഎൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹാർദിക്കിന് മാച്ച് ഫീയുടെ 10 ശതമാനം പിഴ ചുമത്തി. പിഴയ്ക്ക് പുറമേ താരത്തിന്റെ അച്ചടക്ക റെക്കോർഡിൽ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്റും രേഖപ്പെടുത്തി.
ലെവൽ 1 ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന കുറ്റമാണ് മുംബൈ നായകൻ ചെയ്തതെന്ന് ഐപിഎൽ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. മത്സരത്തിനിടെ ക്രിക്കറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ഗ്രൗണ്ടിലെ മറ്റ് സാമഗ്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്ചറുകൾ എന്നിവ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐപിഎൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 2.2 ഹാർദിക് ലംഘിച്ചതായാണ് കണ്ടെത്തൽ.
Hardik Pandya has been fined 10% of his match fee and accumulated one Demerit Point for breaching Article 2.2 of IPL’s Code of Conduct.
The incident during KKR's chase, when Pandya, walking back to his run-up, knocked the bails of the wicket with force.
വിക്കറ്റ് തല്ലിത്തെറിപ്പിച്ച് ഹാർദിക്
കൊൽക്കത്ത ബാറ്റിങ്ങിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലെ പത്താം ഓവറിലായിരുന്നു നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. ഈ ഓവറിലെ നാലാമത്തെ പന്ത് എറിഞ്ഞതിന് ശേഷം, പന്തെറിയാനായുള്ള തന്റെ റണ്ണപ്പിലേക്ക് തിരികെ നടന്നുപോകുന്നതിനിടയിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ കടുത്ത ദേഷ്യത്തോടെ വിക്കറ്റിലെ ബെയിൽസ് ശക്തിയായി തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മൈതാനത്തെ മോശം പെരുമാറ്റം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ മാച്ച് റഫറി രാജീവ് സേത്ത് താരത്തിന് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. ഹാർദിക് തന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ തെറ്റ് സമ്മതിക്കുകയും മാച്ച് റഫറി ചുമത്തിയ ശിക്ഷാ നടപടികൾ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മൈതാനത്ത് മുംബൈയ്ക്ക് വീണ്ടും കനത്ത പരാജയം
വിവാദങ്ങൾക്കൊപ്പം കളിയിലും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് കനത്ത നിരാശയാണ് ഈ മത്സരം സമ്മാനിച്ചത്. ഇതിനകം തന്നെ പ്ലേ ഓഫ് റേസിൽ നിന്ന് പുറത്തായ മുംബൈയെ നാല് വിക്കറ്റുകൾക്കാണ് കൊൽക്കത്ത പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ വെറും 147 റൺസ് എടുക്കാനേ സന്ദർശകർക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ.
ചെറിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കൊൽക്കത്തയ്ക്കും തുടക്കം അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. പിച്ചിൽ നിന്ന് ബൗളർമാർക്ക് ലഭിച്ച മികച്ച പിന്തുണ മുംബൈയും മുതലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ മത്സരം കടുത്തു. എന്നാൽ മധ്യനിരയിൽ മനീഷ് പാണ്ഡെയും റോവ്മാൻ പവലും ഒത്തുചേർന്ന വിലപ്പെട്ട കൂട്ടുകെട്ട് കൊൽക്കത്തയെ വിജയതീരത്തേക്ക് നയിച്ചു. ഏഴ് പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ കൊൽക്കത്ത ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ഈ തകർപ്പൻ ജയത്തോടെ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചുയരുകയും തങ്ങളുടെ പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ ശക്തമായി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു.
