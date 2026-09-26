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ഹാർദിക് വീണ്ടും പരിക്കിന്‍റെ പിടിയിൽ; ഓസ്‌ട്രേലിയ എ ടീമിനെതിരായ പരമ്പര നഷ്‌ടമാകും

പുതിയ പരിക്ക് വില്ലനായി, ഓസ്‌ട്രേലിയ എ ടീമിനെതിരെയുള്ള ഏകദിന പരമ്പര ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യക്ക് നഷ്‌ടമാകും.

ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ പരിക്ക് ഇന്ത്യ എ VS ഓസ്‌ട്രേലിയ എ ഇന്ത്യ VS വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്
Hardik Pandya's New Injury Casts Doubt Over Crucial New Zealand Tour (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2026 at 7:17 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ഓൾറൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ വീണ്ടും പരിക്കിന്‍റെ പിടിയിൽ. ഇതോടെ ഒക്ടോബർ 6 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയ എ ടീമിനെതിരെയുള്ള ഏകദിന പരമ്പര താരത്തിന് നഷ്ടമാകുമെന്ന് ഉറപ്പായി. കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വിധേയമായി മാത്രമായിരുന്നു ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം നടക്കുന്ന മൂന്ന് ഏകദിന മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യ എ സ്ക്വാഡിൽ ഹാർദിക്കിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ കാലിലെ പേശീവലിവിന് പിന്നാലെ അസ്ഥിക്ക് സംഭവിച്ച പുതിയ പരിക്കാണ് തിരിച്ചുവരവ് വീണ്ടും വൈകിപ്പിക്കുന്നത്.

നിലവിൽ ഹാർദിക്കിനോട് പൂർണ്ണ വിശ്രമത്തിൽ തുടരാനും കഠിനമായ ശാരീരിക അധ്വാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനും ബിസിസിഐ നിർദ്ദേശിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ ഐഎഎൻഎസിനോട് പറഞ്ഞു. പരിക്കിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വരും ആഴ്ചകളിൽ മാത്രമേ വ്യക്തത വരികയുള്ളൂ.

ന്യൂസിലൻഡ് പര്യടനവും അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ

വരാനിരിക്കുന്ന ന്യൂസിലൻഡ് പര്യടനത്തിലും ഹാർദിക് കളിക്കുന്ന കാര്യം സംശയത്തിലാണ്. അഞ്ച് ടി20 മത്സരങ്ങളും അഞ്ച് ഏകദിനങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ് ന്യൂസിലൻഡ് പര്യടനം. നിലവിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഹാർദിക്കിന് പരിമിത ഓവർ മത്സരങ്ങളിൽ തിരിച്ചെത്താനുള്ള വലിയ അവസരമാണ് ഇതിലൂടെ നഷ്‌ടമാകുന്നത്.

ഐപിഎൽ 2026-ൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഹാർദിക്കിന് ആദ്യം പരിക്കേൽക്കുന്നത്. തുടർന്ന് മെയ് മാസം മുതൽ ബംഗളൂരുവിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഐപിഎല്ലിന് ശേഷം താരം ഇതുവരെ മത്സരക്രിക്കറ്റിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടില്ല. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് മുൻപ് കാലിന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ആ പരമ്പരയും നഷ്ടമായിരുന്നു. 2025-ലെ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി വിജയത്തിന് ശേഷം ഏകദിനത്തിലും, 2026-ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം ടി20യിലും താരം ഇന്ത്യക്കായി കളിച്ചിട്ടില്ല.

ധൃതിപിടിച്ച് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരില്ലെന്ന് ഗംഭീർ

ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഏകദിനത്തിൽ 10 ഓവർ പൂർണ്ണമായി എറിയാൻ തക്ക കായികക്ഷമത നിലവിൽ കൈവരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഗൗതം ഗംഭീർ അടുത്തിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് താരത്തെ ധൃതിപിടിച്ച് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യ എ ടീമിന് വേണ്ടി കളിച്ച് കായികക്ഷമത തെളിയിച്ച ശേഷം മാത്രമേ സീനിയർ ടീമിലേക്ക് പരിഗണിക്കൂ എന്നതായിരുന്നു ഹാർദിക്കിന് നൽകിയിരുന്ന സന്ദേശം.

നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിക്ക് സുവർണ്ണാവസരം

പാണ്ഡ്യയുടെ അഭാവത്തിൽ, ജപ്പാനിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്ക്വാഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സീം ബോളിംഗ് ഓൾറൗണ്ടർ നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 27-ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ നിതീഷ് കളിക്കും.

ഒരു വർഷത്തിനകം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, നമീബിയ പര്യടനങ്ങളിൽ സീം ബോളിംഗ് ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടി20 പരമ്പര വിജയത്തിന് ശേഷം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഗംഭീർ പറഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ ഹാർദിക്കും നിതീഷും ഒന്നിച്ച് പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ കളിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും, നിലവിൽ നിതീഷിന് കൂടുതൽ മത്സരപരിചയം നൽകാനാണ് ടീം മാനേജ്മെന്‍റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ പരിക്ക്
ഇന്ത്യ എ VS ഓസ്‌ട്രേലിയ എ
ഇന്ത്യ VS വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്
ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഫിറ്റ്‌നസ്
HARDIK PANDYA INJURY

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